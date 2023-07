Wenige Stunden nachdem ein schwedisches Gericht Greta Thunberg letzten Monat wegen Ungehorsams gegenüber der Polizei während eines Umweltprotestes in einer Ölanlage zu einer Geldstrafe verurteilt hatte, versuchte die Klimaaktivistin erneut, den Zugang zur Anlage zu blockieren, und wurde von der Polizei entfernt.

Am Montag zuvor gab der 20-jährige Thunberg die Tatsachen zu, bestritt jedoch jegliche Schuld und sagte, der Kampf gegen die Industrie für fossile Brennstoffe sei eine Form der Selbstverteidigung aufgrund der existenziellen und globalen Bedrohung durch die Klimakrise.

„Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Regeln halten“, sagte sie nach der Urteilsverkündung vor Journalisten und schwor, dass sie „auf keinen Fall“ nachgeben würde.

Das Gericht wies ihr Argument zurück und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 2.500 Kronen (ca. 317 CAD).

Gegen Thunberg und mehrere andere Jugendaktivisten der Reclaim the Future-Bewegung wurde Anklage erhoben, weil sie einen Polizeibefehl zur Auflösung abgelehnt hatten, nachdem sie am 19. Juni die Straßenzufahrt zu einem Ölterminal in der südschwedischen Stadt Malmö blockiert hatten.

„Wenn das Gericht unsere Selbstverteidigungshandlungen als Verbrechen ansieht, ist das so“, sagte Irma Kjellström, eine Sprecherin von Reclaim the Future, die auch bei den Protesten im Juni anwesend war. Sie fügte hinzu, dass Aktivisten „genau dort sein müssen, wo der Schaden angerichtet wird“.

Die Verurteilung schien kaum Einfluss auf die Entschlossenheit der Jugendlichen zu haben – die Aktivisten von Thunberg und Reclaim the Future kehrten am Nachmittag zum Ölterminal zurück, um eine weitere Straßensperre aufzuspüren, und wurden schließlich von der Polizei entfernt.