Het lijkt misschien vreemd om Greta Thunberg te zien protesteren tegen windturbines, maar deze week heeft de Zweedse klimaatactivist zich aangesloten bij inheemse en milieugroepen in Noorwegen om precies dat te doen.

Tientallen demonstranten, waaronder Thunberg, hebben de toegang tot Noorse overheidsgebouwen in Oslo geblokkeerd om te protesteren tegen twee windmolenparken die zijn gebouwd op Sámi-rendierweiden.

Volgens een woordvoerder van het politiedistrict Oslo zijn woensdagochtend 10 mensen, onder wie Thunberg, door de politie verwijderd bij de ingang van het ministerie van Financiën.

Het Sámi-volk, de enige erkende inheemse groep binnen de Europese Unie, zegt dat hun eeuwenoude traditie van het hoeden van rendieren in gevaar wordt gebracht door de windmolenparken in de Fosen-regio in Midden-Noorwegen. Ze behoren tot de grootste windparken op land in Europa en bestaan ​​uit 151 windturbines van 85 meter hoog.

“De constructies stelen het graasland van de rendieren”, vertelde Maja Kristine Jåma, een rendierherder en Sámi-politicus, aan CNN. De rendieren hebben ook last van de infrastructuur rond de turbines, inclusief wegen, zei ze. “Het stoort hen enorm.”

Jåma en anderen roepen op om de turbines af te breken en de rendiergraslanden te herstellen.

“Inheemse rechten, mensenrechten, moeten hand in hand gaan met klimaatbescherming en klimaatactie. Dat kan niet ten koste gaan van sommige mensen’, zei Thunberg maandag tegen Reuters.

De strijd om de windturbines is al lang aan de gang.

In oktober 2021 behaalde het Sámi-volk een juridische overwinning. Het Hooggerechtshof van Noorwegen oordeelde dat de vergunningen voor windparken ongeldig waren omdat de turbines de beschermde culturele rechten van de Sámi-bevolking schonden door inbreuk te maken op de weidegronden van rendieren.

Maar bijna anderhalf jaar later draaien de turbines nog steeds.

“Tot nu toe heeft de regering de uitspraak van het Hooggerechtshof over de schending van de mensenrechten niet eens erkend of excuses aangeboden aan de Rendier Sámi”, vertelde Eirik Larsen, politiek adviseur van het Sámi-parlement in Noorwegen, aan CNN. op dinsdag.

Dat veranderde donderdag toen minister van Petroleum en Energie Terje Aasland, te midden van het aanhoudende protest, zijn excuses aanbood na gesprekken met vertegenwoordigers van Sámi.

“In deze gesprekken heb ik namens de regering mijn excuses aangeboden aan de rendierhoedersdistricten in Fosen dat het concessiebesluit een schending van mensenrechten inhoudt”, aldus Aasland.

“De boodschap van de regering is duidelijk en beknopt, we moeten gevolg geven aan de uitspraak van het Hooggerechtshof, zodat de rechten van de rendierhoedende Sámi in Fosen worden gewaarborgd”, zei Aasland donderdag. “Ze zitten al een hele tijd in een veeleisende en onduidelijke situatie. Het spijt me daarvoor.”

De Noorse regering zegt te onderzoeken hoe de rechten van de Sámi in Fosen kunnen worden veiliggesteld. “De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verleende vergunningen ongeldig zijn, maar uit het vonnis volgt niet dat de windturbines moeten worden afgebroken”, zegt Elisabeth Sæther, staatssecretaris bij het Noorse Ministerie van Petroleum, tegen CNN.

Sæther voegde eraan toe dat de regering overleg heeft gepleegd met rendierherders en het Sámi-parlement om oplossingen te vinden “die het mogelijk maken dat rendierhoeders en windturbines naast elkaar werken”, herhaalde Aasland in zijn verontschuldiging.

Wat er in Noorwegen gebeurt, maakt deel uit van een groeiend raadsel als het gaat om de groene transitie: hoe klimaatbeleid te implementeren zonder met voeten te lopen over inheemse rechten en het milieu.

Windenergie is een belangrijk onderdeel van de groene energietransitie in Noorwegen. De elektriciteitsopwekking in het land is al bijna volledig hernieuwbaar. In 2020 werd meer dan 90% van de elektriciteit opgewekt met behulp van waterkracht en wind, die in het afgelopen decennium vertienvoudigd is, goed voor 6,5%.

Noorwegen, dat nog steeds een belangrijke olie- en gasproducent is, heeft toegezegd de vervuiling door de opwarming van de planeet tegen 2030 terug te brengen tot 55% onder het niveau van 1990.

“Maar je kunt geen groene verschuiving hebben die mensenrechten of inheemse rechten schendt”, zei Jåma. “Deze constructies bedreigen onze manier van leven en onze manier om deel te nemen aan onze cultuur als rendierherders.”

Jåma noemt wat er gebeurt ‘groene kolonisatie’, een term die volgens de Noorse regering tegen CNN ‘misleidend en onjuist’ is.

Steve Trent, CEO en oprichter van de Environmental Justice Foundation, vertelde CNN: “De Sámi hebben de klimaatcrisis niet veroorzaakt en hun traditionele manier van leven – die ze al millennia hebben beoefend – mag niet in gevaar worden gebracht door pogingen om deze op te lossen.”

“Onze inspanningen om de opwarming van de aarde terug te dringen, moeten billijk en eerlijk zijn”, voegde hij eraan toe.

Het Sámi-volk, wiens traditionele land – Sapmi – zich uitstrekt over de noordelijke delen van Zweden, Noorwegen, Finland en Rusland, leeft al in de frontlinie van de klimaatcrisis.

Het Noordpoolgebied warmt maar liefst vier keer sneller op dan de rest van de wereld en de temperatuurveranderingen maken het moeilijker voor rendieren om zich te voeden, aangezien door de toegenomen regenval lagen ijs boven hun voedsel bevriezen.

“Inheemse volkeren wordt gevraagd hun land op te geven voor de windindustrie, mijnbouw en andere doeleinden om de wereld te redden van een crisis die voornamelijk door anderen is veroorzaakt”, zei Larsen.