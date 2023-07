Nach „Barbie“ ein Buchklassiker? Offenbar wird Greta Gerwig die Rolle der Regisseurin in den von Netflix geplanten „Narnia“-Filmen übernehmen.

Nächstes Filmprojekt für „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig (39)? Wie das US-Portal „The Hollywood Reporter“ berichtet, Der US-Amerikaner soll für Netflix eine neue Spielfilmversion des Buchklassikers „Die Chroniken von Narnia“ inszenieren. Das gaben Insider gegenüber dem Portal bekannt, eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht.

Schon länger gibt es Gerüchte, dass der Streaming-Anbieter Gerwig als Regisseur für die neuen „Narnia“-Filme engagieren will. Laut der Zeitschrift The New Yorker Der 39-Jährige hat sogar einen Vertrag unterzeichnet, um zwei Filme zu schreiben und Regie zu führen, die auf CS Lewis‘ „Die Chroniken von Narnia“ basieren.

im Jahr 2018 angekündigt Netflixfür den Erwerb der Film- und Fernsehrechte an der berühmten Buchreihe. Seitdem ist von der Produktion neuer Filme und einer neuen Serie die Rede.

Nach einer BBC-Fernsehserie, die in den 1980er- und 1990er-Jahren ausgestrahlt wurde, kam von 2005 bis 2010 eine Filmtrilogie in die Kinos. Disney zeichnete für „Der König von Narnia“ (2005) und „Prinz Kaspian“ (2008) verantwortlich, während 20 Century Fox vermarktete den dritten Teil „Voyage of the Dawn Treader“.

Greta Gerwig: Ihre bekannten Regieprojekte



Mit zwei neuen „Narnia“-Filmen Greta Gerwig erweitern ihre bekannte Filmografie um ein neues, mit Spannung erwartetes Projekt. Ihr Durchbruch als Regisseurin gelang mit dem Coming-of-Age-Film Lady Bird (2017), der fünf Oscar-Nominierungen erhielt. Danach erschien unter ihrer Regie die Verfilmung von „Little Women“ (2019). Ihre „Barbie“-Adaption mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen wird derzeit mit Spannung erwartet. Der Film ist ab dem 20. Juli in Deutschland zu sehen.

SpotOnNews