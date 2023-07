Greta Gerwig (39) wird bei der Neuauflage des Buchklassikers „Die Chroniken von Narnia“ von CS Lewis Regie führen. Einem Artikel im New Yorker zufolge soll sie mindestens zwei Filme geschrieben und Regie geführt haben. Eine Aufgabe, vor der die Regisseurin, die gerade mit ihrem „Barbie“-Film das Kino aufmischt, großen Respekt hat.

Im Total Film-Podcast bestätigte Gerwig den Artikel und verriet: „Ich habe noch nicht einmal wirklich damit begonnen, mich damit zu befassen, aber ich habe wirklich Angst davor, was für ein guter Anfang zu sein scheint.“

Greta Gerwig: „Es ist außergewöhnlich“

Angst scheint in Gerwigs Fall ein guter Ratgeber zu sein, wie der Filmemacher weiter erklärt: „Ich denke, wenn ich Angst habe, ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn ich aufhöre, Angst zu haben, denke ich vielleicht: ‚Vielleicht sollte ich das nicht tun.‘ Nein, ich habe schreckliche Angst davor. Es ist außergewöhnlich. Und es ist aufregend.“

„Narnia“ wird das Fantasy-Debüt von Gerwig sein, die lange als „Indie-Star“ galt und 2017 mit ihrem für mehrere Oscars nominierten Debütfilm „Lady Bird“ ihren Durchbruch als Regisseurin feierte. „Ich möchte große und kleine Dinge und alles dazwischen machen. Und eine weitere große Leinwand zu haben ist aufregend und beängstigend.“

Nach einer BBC-Fernsehserie, die in den 1980er und 1990er Jahren ausgestrahlt wurde, kam die Narnia-Trilogie von 2005 bis 2010 in die Kinos. Disney war für „Der König von Narnia“ (2005) und „Prinz Kaspian“ (2008) verantwortlich, während 20th Century Fox den dritten Teil, „Reise auf der Morgenröte“, vermarktete. Im Jahr 2018 gab Netflix bekannt, die Film- und Fernsehrechte an der berühmten Buchreihe erworben zu haben.

Nächster Bond?

Der Podcast fragte Gerwig auch, ob sie sich vorstellen könne, bei einem Bond-Film Regie zu führen. Sie sagte: „Oh mein Gott. Wir bleiben vorerst bei ein paar Löwen und Puppen.“ Aber auch sie würde 007 – und dem Produzenten der Filmreihe – keine generelle Absage erteilen, so scheint es: „Man weiß nie, ich mag Barbara Broccoli wirklich.“