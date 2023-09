Auch Straßen mit grenzüberschreitender Infrastruktur können für den internationalen Verkehr genutzt werden.

Het antal elektrisch angetriebene vrachtwagens groeit gestaag, waredoor emissionsvrij transport kein utopia sea is. Für den Erfolg ist eine gute grenzüberschreitende Infrastruktur von entscheidender Bedeutung.

Dies bedeutet, dass es in Deutschland-Nederlandse Grens 96.000 Fahrzeuge gibt, daher gibt es eine Zweigorganisation TLN auf der Grundlage von Überhitzung. Es wurde vor Kurzem gesagt, dass diese Giganten bereits ausgesendet wurden. Aber wieso muss ich feststellen, dass es ein System gibt, das in Deutschland besser genutzt werden kann als in den Niederlanden?

Während der IAA in München kommen niederländische und niederländische Regionen, Automobilhersteller, Industrie- und Einzelhandelsunternehmen zum Einsatz. Wie lange dauert die grenzüberschreitende Infrastruktur für Fahrzeuge im internationalen Verkehr?

Grenzüberschreitende Ladeinfrastruktur

Baerte de Brey, Chief International Officer von ElaadNL op de Duitse mobiliteitsbeurs IAA in München. Hij vertelt über seine ersten Inprints auf den Büchern. „Ja, es ist großartig hier. Het is a leuke beurs. Das ist Fersendruck. Veel Autobouwers, Toeleveranciers, Goede Sfeer, viele Mensen aus dem Netzwerk. Ja, das bist du, mir geht es gut in meinem Leben.

De Brey ist begeistert von der Arbeit an seinen Arbeitsplätzen, aber als er an der Infrastruktur arbeitet, arbeitet er nicht an Winkel: „Ja, das ist ein kritischer Punkt. Er wusste, was er brauchte, Allego im Bild, ein niederländischer Beruf. Aber er mochte es, wenn er von den Deutschen betrunken worden wäre.

Stimmt etwas mit der Infrastruktur in Deutschland? De Brey sagt: „Ja, ich denke, dass es nicht sehr lang ist, weil es neu ist. Dus für Klimaatdoelstellingen, die Branding-Engine eruit, Batterie im Inneren. Es ist wichtig, dass das Auto auch in Kombination mit Solarpanelen oder unterwegs mit Zusatzstationen beladen werden kann.“

Workshop mit deutschen und niederländischen Teilnehmern

ElaadNL bietet wirklich viele Vorteile, wenn es darum geht, die Sprache zu ändern. De Brey erzählt von den Plänen: „Zusammen mit der niederländischen Regierung, dem Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft und allen möglichen anderen Aufgaben haben wir eine Werkstatt mit Baden-Württemberg, Bayern und auch der deutschen Autoindustrie besucht.“ Wir werden ein kleines Projekt in einem Korridor zwischen Rotterdam und dem Ruhrgebiet und dann noch einmal auf der anderen Straßenseite besitzen. Sodat nicht alle Personenkraftwagen fuhren und bald als Urlauber mit der Arbeit beladen werden konnten, aber auch Autos waren für den Bedarf nützlich.

