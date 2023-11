Grenzübergang Rafah: Gedämpfte Freude über den Abschied von Gaza

Stand: 3. November 2023 01:52 Uhr

Nur wenige Tausend Menschen mit ausländischen Pässen dürfen Gaza nach Ägypten verlassen. Viele haben mehrere Versuche unternommen – doch dass es nun funktioniert, hinterlässt bei manchen gemischte Gefühle.

In den Büros der ägyptischen Grenzbehörden drängen sich Dutzende Menschen. Sie warten, während ägyptische Beamte in Uniform hinter einem Fenster ihre Pässe prüfen, Daten notieren und Einreisestempel auf die Passseiten drücken.

„Wir hatten endlich die Möglichkeit, Gaza zu verlassen“, sagt Susan Psiso. „Das ist mittlerweile das fünfte Mal, dass ich versuche rauszukommen. Wir mussten unser Haus vor 19 Tagen verlassen“, sagte die Palästinenserin mit US-Staatsbürgerschaft der Nachrichtenagentur Reuters am Grenzübergang Rafah.

Hunderte Menschen mit ausländischen Pässen und doppelter Staatsbürgerschaft haben den Gazastreifen bereits nach Ägypten verlassen. Hisham Adwan, der Sprecher des Grenzübergangs auf palästinensischer Seite, sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Es ist nun der zweite Tag, an dem Rafah für Zivilisten mit ausländischen Pässen geöffnet ist. Insgesamt haben wir eine Liste mit rund 500 Namen erhalten.“ die nach Ägypten gehen, dürfen ausreisen.“

„Ich habe fast drei Wochen gewartet“

Viele waren in den vergangenen Wochen immer wieder zum Grenzübergang gekommen, durften den Grenzübergang aber wegen Unstimmigkeiten zwischen Ägypten, Israel und der Hamas nicht verlassen.

„Ich war hier, als sie den Grenzübergang bombardierten. Ich habe fast drei Wochen gewartet – wir sind hier in der Hölle“, schildert eine Ägypterin emotional die Situation gegenüber dem Fernsehsender al-Hadath. „Ich habe den Tod mit eigenen Augen gesehen. Das Haus, in dem wir wohnten, wurde bombardiert.“ Jetzt sitzt sie mit ihrer Tochter auf der Straße. Einige Ausländer werden durchgelassen – sie jedoch nicht.

Tausende Menschen wollen raus

Nach Angaben Ägyptens warten noch rund 7.000 Ausländer auf ihre Ausreise – viele davon Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Medienberichten zufolge wurde der aktuelle Austausch durch die Vermittlung Katars ermöglicht.

„Vor sechs oder sieben Monaten bin ich nach Gaza gekommen, um mit meiner Familie den Ramadan zu verbringen“, sagt der US-Bürger Psiso. Eigentlich sollte sie zwei Tage nach Kriegsbeginn abreisen:

Aber ich konnte meine Familie einfach nicht alleine lassen. Und so blieb ich in Gaza. Doch der Krieg eskalierte schnell. So viele Menschen sterben! Und viele liegen noch immer unter den Trümmern begraben.

Ernsthaft verletzt nach Ägypten gebracht

Am Mittwoch brachten erstmals seit Beginn der Kämpfe auch Krankenwagen des ägyptischen Roten Halbmonds Dutzende schwerverletzte Palästinenser in medizinische Einrichtungen in Ägypten. Ein Tropfen auf den heißen Stein: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation benötigen Tausende dringend Zugang zu medizinischer Hilfe. Darunter befanden sich schwerverletzte Zivilisten, darunter viele Kinder, sowie Dialyse- und Krebspatienten. Überall in Gaza herrscht ein Mangel an Medikamenten, medizinischer Versorgung, Treibstoff, Wasser und Nahrungsmitteln.

Es gebe noch keine Informationen darüber, was in den kommenden Tagen passieren werde, sagte Grenzübergangssprecher Adwan gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: „Wir hoffen, dass der Grenzübergang dauerhaft geöffnet bleibt. Insbesondere für die vielen Schwerverletzten.“

„Ehrlich gesagt bin ich nicht wirklich glücklich“

Susan Psiso hat es geschafft. Später steigt sie in einen Bus und macht sich auf den Weg nach Ägypten: „Um ehrlich zu sein, bin ich nicht wirklich glücklich darüber, Gaza zu verlassen. Meine Familie und Freunde sind immer noch dort. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiedersehen werde.“ Viele Menschen sterben auf diese Weise. Niemand ist sicher.“

Einige Hundert Menschen konnten den Gazastreifen bereits verlassen. Für Hunderttausende Palästinenser wird diese Option wahrscheinlich nicht bestehen – sie werden im Krieg gefangen bleiben.