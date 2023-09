Im Gegensatz zu Deutschland lehnt Frankreich die Aufnahme von Flüchtlingen von der italienischen Insel Lampedusa ab. Paris werde bei der Rückführung helfen, werde aber ansonsten in der Sache strikt bleiben. Gleichzeitig kündigte Innenminister Darmanin strengere Grenzkontrollen an.

In der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien lehnte Frankreich die Aufnahme von Migranten von der italienischen Insel Lampedusa ab. Paris habe Rom darüber informiert, dass es bereit sei, bei der Rückführung von Migranten in Länder zu helfen, „mit denen wir gute diplomatische Beziehungen unterhalten“, sagte der französische Innenminister Gérald Darmanin im französischen Fernsehen. Allerdings wird Frankreich selbst keine Migranten von der Insel aufnehmen.

Frankreich wolle in dieser Frage eine „Entschlossenheitsposition“, sagte Darmanin auf TF1. Er kündigte außerdem an, die Kontrollen an der französisch-italienischen Grenze zu „verstärken“. Zur Begründung sagte Darmanin, dass es in Frankreich und Italien sowie in ganz Europa irreguläre Migration gebe, die bekämpft werden müsse. „Und es ist nicht so, dass wir durch die Aufnahme von mehr Menschen den Fluss versiegen lassen können, der unsere Integrationsfähigkeit beeinträchtigt.“ Laut Darmanin sind 60 Prozent der Menschen, die in Lampedusa ankamen, französischsprachig.

Nach Angaben des Innenministeriums sind seit Jahresbeginn rund 130.000 Migranten in Italien angekommen, das sind bereits fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2022. Zwischen Montag und Mittwoch landeten rund 8.500 Menschen auf der Insel Lampedusa Allein, nur 145 Kilometer nördlich von Tunesien, 199 Boote. Die Zahl übersteigt die Einwohnerzahl der Insel deutlich.

Deutschland erwägt eine freiwillige Übernahme

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni forderten am Sonntag die europäischen Länder auf, einen Teil der in Italien ankommenden Migranten aufzunehmen. Von der Leyen stellte einen Notfallplan vor. Deutschland erwägt, die kürzlich unterbrochene Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung wieder aufzunehmen.

Die tunesische Küstenwache hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mehr als 2.500 Migranten abgefangen und Dutzende Menschenschmuggler festgenommen. Die Nationalgarde sagte außerdem, dass Dutzende Boote beschlagnahmt worden seien. Darüber hinaus wurde rund 1.900 afrikanischen Migranten aus Ländern südlich der Sahara die Einreise nach Tunesien über die Landgrenze verwehrt.

Am Wochenende kam es in der Küstenregion bei Sfax zu einer groß angelegten Razzia. Den Angaben zufolge waren Hunderte Sicherheitskräfte mit Unterstützung von Anti-Terror-Einheiten, Flugzeugen und Polizeihunden im Einsatz.