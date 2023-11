Das Militär Myanmars steht vor einer ernsthaften Herausforderung für seine Machtergreifung im nördlichen Shan-Staat, nachdem sich drei ethnische bewaffnete Gruppen zusammengeschlossen und eine Offensive gestartet haben, um militärische Ziele in der Grenzregion zu China zu erobern.

Die Arakan-Armee (AA), die Myanmar National Democratic Alliance Army und die Ta’ang National Liberation Army (TNLA), die sich selbst Three Brotherhood Alliance nennen, sagten, sie hätten seitdem Abschnitte wichtiger Straßen nach China – Myanmars größtem Handelspartner – beschlagnahmt Beginn ihrer Offensive.

Shan beherbergt Öl- und Gaspipelines, die China versorgen, sowie eine geplante milliardenschwere Eisenbahnverbindung. Es ist Teil von Pekings riesigem globalen Infrastrukturprojekt „Belt and Road“.

Die bewaffneten Gruppen sagten am Mittwoch, sie hätten die „vollständige Kontrolle“ über die Stadt Chinshwehaw an der Grenze zu China und Hsenwi, die an der Straße zur Grenze zu China liegt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Ein Sprecher der MNDAA behauptete, die Allianz habe bisher mindestens 80 Militärstützpunkte erobert und die Junta habe „Hunderte“ Soldaten verloren.

„Dies ist die bedeutendste Militäraktion, mit der das Regime seit dem Putsch konfrontiert wurde, und dafür gibt es eine Reihe von Gründen“, sagte Richard Horsey, der sich auf die Politik in Myanmar spezialisiert hat.

Ethnische bewaffnete Gruppen und unterschiedliche Interessen

In den Grenzgebieten Myanmars leben mehr als ein Dutzend ethnische bewaffnete Gruppen.

Viele von ihnen kämpfen jahrzehntelang gegen das Militär und die Zentralregierung des Landes um Autonomie und Kontrolle über lukrative Ressourcen.

Laut Analysten kontrollieren die Gruppen der Three Brotherhood Alliance zusammen Tausende bewaffnete Mitglieder.

Die Kämpfe zwischen der Armee und vielen bewaffneten Gruppen ethnischer Minderheiten, darunter auch den Bündnismitgliedern, verschärften sich, nachdem Militärführer General Min Aung Hlaing und seine Streitkräfte im Februar 2021 die Macht von der gewählten Regierung von Aung San Suu Kyi übernommen hatten.

Obwohl sie jetzt ihre Kräfte bündeln, verfolgt jede der drei Gruppen ihr eigenes Ziel im Kampf gegen die Junta, sagte Horsey.

„Wir müssen uns ansehen, wer kämpft und warum sie kämpfen. Und das ist kein großer, gemeinsamer Kampf gegen das Regime, um es zu stürzen und eine demokratische Regierung einzusetzen“, sagte er der DW.

„Hier geht es darum, dass diese Gruppen die Ablenkung des Regimes ausnutzen und dies als einen guten Zeitpunkt betrachten, ihre Ziele voranzutreiben“, fügte er hinzu.

Myanmar ist die Heimat von Menschen unterschiedlicher Ethnien, Identitäten und Interessen. Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1948 ist das südostasiatische Land entlang ethnischer Grenzen gespalten.

Die größte ethnische Gruppe – die Bamar – hat die Politik des Landes dominiert, obwohl es ihnen nie gelungen ist, das gesamte Staatsgebiet unter ihre Kontrolle zu bringen.

Die Bamar bevölkern hauptsächlich die zentralen Teile des Landes, während verschiedene ethnische Minderheiten traditionell in den Randregionen leben, die die Ebenen hufeisenförmig umgeben.

Jede dieser ethnischen Minderheiten kontrolliert weite Landstriche.

In den letzten 75 Jahren ist es keiner Regierung gelungen, das Land zu vereinen.

Auswirkungen des Putsches auf ethnische Spannungen

Die ethnischen Spannungen haben sich seit dem Putsch 2021 verschärft. Es löste weit verbreitete Proteste gegen die Militärjunta aus, die brutal gegen Demonstranten und Andersdenkende vorging.

Es wird angenommen, dass seit dem Putsch Tausende getötet wurden, verlässliche Zahlen liegen jedoch nicht vor. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) waren im März 2023 rund 1,7 Millionen Menschen intern vertrieben.

Die Assistance Association for Political Prisoners, eine in Thailand ansässige Menschenrechtsorganisation, schätzt, dass etwa 4.100 Menschen vom Militär getötet und über 25.000 verhaftet wurden.

Die ethnischen Konflikte und der Kampf gegen die People’s Defense Forces (PDF), eine Anti-Junta-Miliz, haben dem myanmarischen Militär großen Schaden zugefügt. Im Februar erklärte die Junta, dass bis zu 132 der 330 Gemeinden des Landes zu diesem Zeitpunkt nicht unter ihrer Kontrolle stünden.

Ein schwerer Schlag für das Militär?

Der Verlust weiterer Gebiete im nördlichen Shan wäre ein schwerer Schlag für das Militär, sagte Horsey.

„Das ist eine ziemlich große Sache. Und bisher hat das Regime noch keine vollständige Gegenoffensive gestartet. Sie haben an anderen Orten alle Hände voll zu tun, das erschwert ihnen das Leben.“

Thomas Kean, ein Myanmar-Experte der International Crisis Group, glaubt, dass die Operation der bewaffneten Gruppen im Shan-Staat die Verwundbarkeit der Junta zeige.

„Ich denke, die Angriffe sind bedeutsam. Es ist wahrscheinlich die größte Einzeloffensive, die wir seit dem Putsch gesehen haben“, sagte er.

„Und die andere Sache ist, dass sowohl TNLA als auch MNDAA mit Widerstandsgruppen zusammenarbeiten. Sie kämpfen also an der Seite der PDFs (People’s Defence Forces). Außerdem gibt es ein recht hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen ethnischen Gruppen und Widerstandskräften.“

Dennoch teilte Kean Horseys Ansichten über die unterschiedlichen Interessen und Ziele der verschiedenen ethnischen bewaffneten Gruppen.

„Ich bin ein wenig skeptisch, ob dieses Bündnis große Auswirkungen auf andere Gebiete haben würde, weil ich denke, dass die Gruppen, die an den Kämpfen beteiligt sind, ehrgeizige, aber begrenzte Ziele verfolgen, wie zum Beispiel den Versuch, an einigen Orten Gebiete zu erobern, um die Gewalt zu erzwingen Militär von strategischen Außenposten fernzuhalten“, betonte er.

„Ich glaube nicht, dass ihre Ziele wirklich weit darüber hinausgehen“, betonte Kean.

„Langsam an Boden verlieren“

Das myanmarische Militär reagierte auf die Angriffe der bewaffneten Gruppen mit verstärkten Luftangriffen und Beschuss.

Kean sagte, dass die Art und Weise, wie die Junta die Herausforderung auf lange Sicht bewältigt, uns einen Eindruck von ihrer Leistungsfähigkeit und dem Umfang der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen geben wird.

„Aber ich würde sagen, dass es meiner Meinung nach für das Militär ziemlich schwierig sein wird, einige dieser Gebiete, die es verloren hat, zurückzuerobern.“

Der Experte geht zudem davon aus, dass die Junta im Gesamtkonflikt langsam an Boden verliert.

„Ich denke, das Militär verliert immer mehr an Boden, und das zeigt uns diese Offensive wirklich. In vielen Gebieten ist es im Grunde eine Besatzungsmacht und kontrolliert städtische Gebiete und Außenposten. Aber seine Streitkräfte können sich nicht so sicher bewegen.“ ,“ er sagte.

„Sie sind immer anfällig für Guerilla-Angriffe. Das ist sozusagen der Tod durch tausend Schnitte. Es ist eher eine Abschwächung der staatlichen und militärischen Kontrolle.“

Herausgegeben von: Srinivas Mazumdaru