Grenze zu Polen und Tschechien: Faeser überprüft stationäre Kontrollen

Stand: 22. September 2023 22:48 Uhr

Innenminister Faeser hatte Forderungen nach stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien lange zurückgewiesen. Nun schließt sie diese Maßnahme zur Begrenzung der irregulären Migration nicht mehr aus – und geht deshalb auf die Union zu.

In der Debatte um die Begrenzung irregulärer Migration prüft das Bundesinnenministerium kurzfristige stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. „Geeignete zusätzliche grenzpolizeiliche Maßnahmen werden derzeit geprüft“, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Nachrichtenagentur dpa.

Schleiersuche plus Kontrollen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte sich zuvor in der „Welt am Sonntag“ (WamS) grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber diesen Maßnahmen gezeigt. „Aus meiner Sicht ist das eine Chance, die Schmuggelkriminalität aggressiver zu bekämpfen“, sagte der SPD-Politiker der Zeitung. Solche zusätzlichen Kontrollen müssten mit der Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch die Schleierfahndung einhergehen. Dazu sei die Präsenz der Bundespolizei an der polnischen und tschechischen Grenze deutlich erhöht worden, sagte Faeser. Bei der verdeckten Durchsuchung werden Personenkontrollen verdeckt und verdachtsfrei durchgeführt.

Gleichzeitig betonte Faeser in der „WamS“, es dürfe nicht suggeriert werden, dass keine Asylbewerber mehr kämen, sobald es stationäre Grenzkontrollen gäbe. Stellt eine Person an der Grenze einen Asylantrag, muss der Asylantrag in Deutschland geprüft werden. Entscheidend bleibe der Schutz der EU-Außengrenzen, „den wir mit dem gemeinsamen Asylsystem erreichen“.

Schlagabtausch im Bundestag

Zuvor hatte Faeser Forderungen nach stationären Grenzkontrollen zurückgewiesen. Sie würden zu viel Personal binden und seien „reine Symbolpolitik, auch angesichts der hohen Umfragewerte der AfD“, sagte sie. Besser sei es, „überall in den Grenzgebieten präsent zu sein – mit Teams der Bundespolizei und anderer Grenzpolizeien.“

Sie räumte heute im Bundestag ein, dass solche Kontrollen bei der Bekämpfung von Schleppern „teilweise“ nützlich sein könnten. Ähnliche Aussagen hatte sie bereits am Mittwoch bei einer Befragung im Bundestag gemacht. In der Bundestagsdebatte wurde Faeser von der Opposition scharf angegriffen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der Regierung vor, notwendige Maßnahmen gegen steigende Flüchtlingszahlen zu blockieren – neben Grenzkontrollen auch die Einstufung Georgiens und Moldawiens als sichere Herkunftsländer.

Faeser wies die Vorwürfe zurück und warf der Union Populismus vor. „Unsere Maßnahmen wirken. Wir kontrollieren und organisieren Migration“, sagte Faeser. Sie habe die Bundespolizei an den Grenzen zu Polen und Tschechien verstärkt, „und sie führt erfolgreich Schleierfahndungen durch.“

Kontrollen in den Nachbarländern sollen die unbefugte Einreise verhindern

Als weitere Maßnahme nannte Faeser im „Welt am Sonntag“-Interview Kontrollen in den Nachbarländern. Mit der Schweiz bestehe bereits eine „hervorragende Zusammenarbeit“: Bundespolizisten dürfen in enger Abstimmung mit den Schweizer Polizeikräften auch das Schweizer Territorium kontrollieren und unbefugte Einreisen verhindern. Ähnliches könnte mit der Tschechischen Republik passieren. Die Vorbereitungen dafür seien bereits im Gange, sagte Faeser.

Sie setzt zudem auf eine engere Zusammenarbeit mit der Türkei. „Ich setze auf eine Aktualisierung der bestehenden Situation. Das ist nötig. Im Moment funktioniert das EU-Abkommen mit der Türkei nicht gut genug“, sagte Faeser.