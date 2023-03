CNN

Een grote groep mensen in Mexico naderde zondag een Amerikaanse grenspost in El Paso, Texas, in een poging tot massale binnenkomst in het land.

De groep vormde een formatie en naderde de internationale grens bij El Paso, “een potentiële bedreiging vormend voor een massale binnenkomst”, zei CBP in een verklaring.

Douane- en grensbewakingsagenten “hebben zondagmiddag havenverhardende maatregelen geïmplementeerd” bij de Paso del Norte International Bridge, waardoor het verkeer naar het noorden tijdelijk werd stilgelegd, aldus het CBP.

“CBP werkt eraan om de legale en ordelijke stroom van binnenkomst in de VS te behouden en tegelijkertijd de veiligheid en beveiliging van legitieme handel en reizen, CBP-faciliteiten en het CBP-personeel te beschermen”, aldus het bureau.

Het bureau zei dat het ook fysieke barrières gebruikte om de toegang te beperken, en het verkeer werd tijdelijk stilgelegd bij de brug, maar ging zondagavond weer open, aldus CBP.

Grote migrantengroepen hebben zondag ook twee andere grensovergangen verstoord, aldus het CBP. Barricades werden eerder op de dag minder dan een uur gebruikt bij zowel de nabijgelegen grensovergang van Stanton als bij de oversteek van Bridge of the Americas, aldus het bureau.

De drukte bij de brug zakte zondagavond weg, vertelde plaatsvervangend stadsmanager van El Paso, Mario D’Agostino, aan CNN.

“Op dit moment is EOC (Emergency Operations Center) gesloten. De drukte (is) afgenomen en het wordt gewoon in de gaten gehouden, ‘zei D’Agostino.

Terwijl grote groepen zich verzamelden aan de Mexicaanse kant van de haven van binnenkomst, zei D’Agostino, “er is geen doorbraak opgetreden.”