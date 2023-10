Zur Behandlung von Sichelzellenanämie schneidet CRISPR ein Stück DNA in Knochenmarksstammzellen ab. Dadurch wird ein blockiertes Gen freigesetzt, um eine Form von Hämoglobin herzustellen, die normalerweise nur von einem Fötus produziert wird. Das fetale Gen steuert die Produktion von Hämoglobin, das keine Sichelform annimmt. In klinischen Studien litten die Patienten nicht mehr unter den Komplikationen der Sichelzellenanämie und benötigten keine Bluttransfusionen mehr.

Es besteht jedoch die Sorge, dass CRISPR versehentlich ein DNA-Stück im falschen Teil des Genoms eines Patienten herausschneiden könnte. Das könnte ein Gen stören und Blutkrebs verursachen.

In den klinischen Studien sind keine derartigen Probleme aufgetreten, aber an der Vertex-Studie waren nur 44 Patienten beteiligt, und nur 30 wurden mindestens 16 Monate lang beobachtet. Das Unternehmen führte umfangreiche Vergleiche der DNA von Patienten mit denen von Personen in großen Datenbanken durch und fragte, wie wahrscheinlich solche CRISPR-Aussetzer sein könnten.

Vertex sagte, es plane, Patienten in klinischen Studien 15 Jahre lang zu begleiten. Die Daten des Unternehmens waren so beruhigend, dass das Expertengremium am Dienstag erklärte, es sehe keinen Grund, die Behandlung zurückzuhalten.

Es kann immer noch zusätzliche Studien geben, bemerkte Ausschussmitglied Alexis Komor, Professor für Chemie und Biochemie an der University of California in San Diego. Aber, sagte sie, das würde bedeuten, „Perfektion auf Kosten des Fortschritts zu erwarten“.