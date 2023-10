Berlin. Es ist ein Pulverfass, und die Europäische Union hat es noch nicht geschafft, die Zündschnur zu durchtrennen: den erneuten Konflikt zwischen Serbien und seiner ehemaligen Provinz Kosovo. Vermittlergespräche am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti blieben erfolglos. Es hat nicht geholfen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni zeitweise persönlich intervenierten. Die EU versucht seit langem erfolglos, die Beziehungen zwischen den verfeindeten Nachbarländern zu normalisieren.

Der Sozialwissenschaftler, Migrationsforscher und Vorsitzende des Think Tanks European Stability Initiative, Gerald Knaus, warnt vor einem Angriff Serbiens auf den Kosovo. „Seit Jahren reden serbische Medien vom nächsten Krieg auf dem Balkan“, berichtet er in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Seit Wochen heißt es, der „Terror im Kosovo gegen die serbische Minderheit“ schaffe die Notwendigkeit zum Eingreifen. „Im Kosovo gibt es absolut keinen Terror gegen die serbische Minderheit“, sagt Knaus.

Kosovo erklärte sich 2008 für unabhängig, was von mehr als 100 Staaten – darunter auch Deutschland – anerkannt wurde, nicht jedoch von Serbien, Russland und China oder fünf EU-Mitgliedstaaten. Das Land wird fast ausschließlich von Albanern bewohnt. In den Gebieten, in denen die Mehrheit der Kosovo-Serben lebt, nehmen die Spannungen seit Monaten zu. Bei Zusammenstößen zwischen serbischen Militanten und der Nato-Schutztruppe KFOR wurden im Mai zahlreiche Menschen verletzt.

Schusswechsel mit Paramilitärs

Die EU schlägt die Gründung einer Vereinigung der mehrheitlich serbischsprachigen Gemeinschaften vor (Kurti ist diesbezüglich skeptisch) sowie die gegenseitige Anerkennung der beiden Länder in praktischen Fragen – allerdings nicht völkerrechtlich bindend. Vucic hat seine Bereitschaft dazu noch nicht erklärt. Ende September – wenige Tage nachdem die von der EU vermittelten Gespräche zur Verbesserung der Beziehungen erneut ergebnislos endeten – wurde bei einer Schießerei im Norden des Landes ein Polizist getötet. Knaus sagt, die Szene sei dramatisch gewesen: „Schwer bewaffnete serbische Paramilitärs, angeführt von jemandem, der eng mit Vucic zusammenarbeitet, drangen in den Kosovo ein und erschossen einen Polizisten. Das hätte sehr, sehr leicht eskalieren können.“

Der Grund für die Aggression ist, dass die Konflikte aus den 1990er Jahren „auftauen“. Und der Grund dafür ist: „Weil die Aussicht auf eine EU-Perspektive schwindet.“ Denn die EU hat Zweifel, ob sie den neuen Mitgliedern bald gewachsen sein wird. Laut Knaus sendet Vucic ein klares Signal, dass er nicht mehr an den EU-Beitrittsprozess glaubt. „Das Problem ist: Er hat Recht.“ Die sechs Westbalkanländer Kosovo, Serbien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien und Bosnien-Herzegowina warten seit mehr als 20 Jahren auf einen Beitritt, erfüllen aber in unterschiedlichem Maße die Reformvorgaben der EU nicht.

Vucic: Treffen mit Xi und Putin statt Westbalkan-Gipfel

„Und jetzt setzt Vucic leider auf eine andere Karte: den Nationalismus“, beobachtet Knaus. Der serbische Präsident reiste lieber Mitte Oktober nach Peking zu einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping und dem russischen Staatschef Wladimir Putin als zum Westbalkan-Gipfel nach Tirana, wo Scholz sich für einen schnellen und schnellen EU-Beitritt der sechs Länder einsetzte Auf Einladung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde als Gegenleistung für Reformen ein Investitionspaket von 6 Milliarden Euro versprochen. Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán war in Peking. Laut Knaus geht Orbán davon aus, dass Donald Trump das Sicherheitsversprechen der Nato nicht mehr einhalten wird, wenn er 2024 ins Weiße Haus zurückkehrt. Die US-Truppen seien daraufhin aus dem Kosovo abgezogen und die Nato habe in Europa nur noch „eine sehr untergeordnete Rolle“ gespielt.

Knaus befürchtet: „Plötzlich wird es wieder möglich sein, das zu tun, was Putin in der Ukraine versucht (…): nämlich mit dem Militär neue Realitäten zu schaffen.“ Dann kommt es zu einer neuen Flüchtlingswelle und einem weiteren außenpolitischen Projekt. Die EU wäre ebenso gescheitert wie ihre Bemühungen zur Demokratisierung Nordafrikas nach dem „Arabischen Frühling“, im Kaukasus, bei der Verhinderung des russischen Krieges gegen die Ukraine und des neuen Krieges in Mittlerer Osten.

Das Versprechen der Integration des Westbalkans muss nun erneuert werden. „Unser Vorschlag besteht nicht darin, beim Europäischen Rat im Dezember einen formellen Kompromiss zu finden, sondern klar zu sagen: Wenn Länder auf dem Balkan, darunter die Ukraine und Moldawien, die Bedingungen erfüllen, dann können sie das zumindest in den nächsten vier bis fünf Jahren tun.“ Jahre dem europäischen Binnenmarkt beitreten.“ Das wäre „ein dramatisch wichtiges Signal an die Wirtschaft und die Bevölkerung“, sagt Knaus, der 2016 Hauptarchitekt des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens war. Er betont: „Die EU muss das jetzt tun, sonst ist sie ihr letztes Ausland.“ Der politische Erfolg wird vergehen, und zwar bald.“