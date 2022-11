Gregg Berhalter von USMNT spricht über die WM-Vorbereitung und sagt, dass das Team in Katar „jeden schlagen kann“.

DOHA, Katar – Vor acht Jahren sagte Jürgen Klinsmann, es sei unmöglich für seine US-Männer-Nationalmannschaft, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien zu gewinnen. Er sagte es mir ein paar Monate vor dem Turnier in einem ausführlichen Interview für das New York Times Magazine, dann verdoppelte er es in einer Pressekonferenz in Sao Paulo kurz vor der Eröffnung der USMNT. Klinsmann hielt es für wichtig, unverblümt zu sein, aber viele amerikanische Fans – und einige von Klinsmanns eigenen Spielern – waren beunruhigt über eine scheinbar defätistische Haltung.

Am Samstag, in einem exklusiven Interview mit ESPN, zwei Tage bevor sein US-Team die Weltmeisterschaft eröffnet, ging Cheftrainer Gregg Berhalter der gleichen Frage nach. Er hielt kurz inne, dann lächelte er.

„Was ich glaube“, sagte er, „ist, dass wir an unserem besten Tag jeden auf der Welt schlagen können. Jeden.“

Das ist die Mentalität, die Berhalter in seinem jungen Team verwurzelt hat und sie dazu drängt, die Idee anzunehmen, dass sie nur dann Geschichte schreiben können, wenn sie daran glauben, dass sie es können. Um diese Denkweise voranzutreiben, organisierte Berhalter kürzlich ein Teammeeting, bei dem Eric Thomas, ein beliebter Motivationsredner mit einer bemerkenswerten persönlichen Geschichte des Aufstehens aus der Obdachlosigkeit, mit den Spielern über die unglaubliche Kraft des Glaubens sprach.

Gregg Berhalter sagt, sein USMNT-Team könne jeden an seinem besten Tag schlagen. Brad Smith/ISI-Fotos/Getty Images

Und während Berhalter, ein bekannter Sneakerhead, sagte, er habe sich noch nicht entschieden, welche Schuhe er zum ersten Spiel der USMNT gegen Wales tragen werde, zögerte er nicht, als er gefragt wurde, wie viele Paare er mit nach Katar gebracht habe: sieben, eine für jedes mögliche Spiel bis zum Finale.

„Sehen Sie, es ist eine große Ehre, bei der WM zu spielen, aber wir wollen nicht nur Teilnehmer sein“, sagte Berhalter. „Wir wollen auftreten.“

Um es klar zu sagen: Berhalter sagt nicht voraus, dass die USA Meister werden. Er konzentriert sich einfach auf die Vorstellung, dass Erfolg selten ohne Überzeugung kommt. Das hat Berhalter zunächst als Nationalspieler gelernt und arbeitet nun daran, ihm als Manager zu vermitteln.

Schließlich ist dies mit Abstand die größte Bühne, auf der Berhalter als Trainer gestanden hat. Er übernahm vor vier Jahren die Aufgabe, die USA nach dem katastrophalen Scheitern des Qualifikationszyklus 2018 wieder ansehnlich zu machen. Zumindest hat er das getan, indem er eine generationsübergreifende Umstrukturierung des US-Teams beaufsichtigte, die die Rekrutierung von Doppelstaatsangehörigen auf Star-Ebene wie Yunus Musah und Timothy Weah und die Beförderung talentierter Wunderkinder wie Christian Pulisic, Gio Reyna, Weston McKennie, Tyler Adams und Brenden Aaronson.

Berhalter aber will mehr. Seine Vorbereitung auf diese nächsten drei Spiele hat in der vergangenen Woche an Intensität zugenommen, da er und sein Trainerteam sich gegenseitig dazu gedrängt haben, jedes mögliche Szenario zu berücksichtigen, dem sie während eines der Gruppenspiele begegnen könnten.

Wenn das erschöpfend klingt, liegt das daran, dass es so ist; Berhalter ist bekannt für seine Vorliebe für Daten und Analysen, und er ist entschlossen, sich auf jede mögliche Richtung eines Spiels vorzubereiten.

Was werden die USA tun, wenn sie ein Tor erzielen? Ein Tor geschossen? Zwei runter? Bis ein Mann? Einen Mann runter? Wie werden sie damit umgehen, wenn einer ihrer Spieler verletzt wird? Was, wenn der gegnerische Stern früh untergeht? Berhalter will für alle einen Plan haben. Das Szenario, das ihn am meisten beschäftigt? Die, an die er vorher nicht gedacht hat.

abspielen 1:01 Herculez Gomez von ESPN erwägt die Optionen von Gregg Berhalter, wenn Sergino Dest nicht für das Auftaktspiel von USMNT gegen Wales geeignet ist.

„Wir haben jetzt die Zeit, wir hatten die Zeit für die letzten paar Monate“, sagte er. „Wenn Sie auf dem Feld und an der Seitenlinie stehen und die Menge laut ist und es Druckmomente gibt – wenn Sie nicht vorbereitet sind, schadet es meiner Meinung nach der Entscheidungsfindung.“

Berhalter weiß, dass es Herausforderungen geben wird. Es fehlen Stammspieler verletzungsbedingt. Es gibt extreme Temperaturen und sehr späte Anstoßzeiten und drei Gegner der Gruppe B (England, Wales, Iran) mit beachtlicher Herkunft und Erfahrung. Es gibt keine Schwächlinge, keine Spiele, in denen die USA klarer Favorit sind.

Aber es gibt auch Entschlossenheit. Tausende US-Fans werden das Team in Katar unterstützen. In den Vereinigten Staaten werden weitere Millionen zuschauen und hoffen. Es wird diese jugendliche Mischung aus Frühreife und Mut geben, die zwar manchmal zu naiven Darbietungen führen kann, sich aber auch in Magie verwandeln kann.

Berhalters Aufgabe ist es, zu führen. Inspirieren. Um seine Spieler in eine Position zu bringen, in der sie ihr bestes Selbst finden könnten, wenn es am wichtigsten ist. Die Reise beginnt am Montag. Und anders als sein Vorgänger weiß Berhalter noch nicht, wo es enden wird.

„Wir denken, dass der erste Schritt darin besteht, aus der Gruppe herauszukommen“, sagte er. „Und der zweite Schritt ist, in den K.o.-Spielen unser bestmögliches Spiel zu spielen und zu sehen, wie weit wir kommen können.“