Greg Hands neuer Tory-Vorsitzender, während Rishi Sunak der britischen Regierungsmaschine – POLITICO – seinen Stempel aufdrückt

LONDON – Der langjährige Handelsminister Greg Hands wurde als wichtiger Stellvertreter von Rishi Sunak ausgewählt, als der britische Premierminister eine umfassende Reform des Regierungsapparats einleitete.

Hands, der seit seiner Ernennung zum Tory-Abgeordneten im Jahr 2010 in einer Vielzahl von Ministerämtern tätig war, wird als Vorsitzender der Konservativen Partei fungieren und die Rolle übernehmen, die nach der Entlassung von Nadhim Zahawi inmitten eines Streits über seine Steuerangelegenheiten vakant geblieben ist.

Der neue Tory-Vorsitzende, von dem erwartet wird, dass er die konservative Basis auf seiner Seite hält und die Partei wahlbereit macht, hat eine gewaltige Aufgabe vor sich. Die Konservativen liegen in den Umfragen hinter der oppositionellen Labour Party und stehen im Mai vor schwierigen Kommunalwahlen. Die Partei hat allein im vergangenen Jahr drei Führer durchlaufen.

Die Erhebung der Hände erfolgt, als Sunak Whitehall neu organisiert, um die Liste der Prioritäten der Regierung vor den Wahlen besser zu erfüllen. Vor allem hat er die eigenständige Abteilung für internationalen Handel gestrichen und eine neue Abteilung für Wissenschaft, Innovation und Technologie unter Michelle Donelan, der früheren Kulturministerin, geschaffen.

In einer Erklärung sagte Downing Street, die Umstrukturierung würde „sicherstellen, dass die gesamte Regierung darauf vorbereitet ist, für das britische Volk zu liefern“.

Das Ministerium für internationalen Handel (DIT) wird zu einer Zeit ausgesondert, in der Großbritannien weniger Energie darauf verwendet, neue Handelsabkommen nach dem Brexit abzuschließen, und sich stärker darauf konzentriert, aus seinen bestehenden Pakten Kapital zu schlagen und zu versuchen, breitere Vereinbarungen zu treffen Unternehmensinvestitionsstrategie. Der aufstrebende Tory-Star Kemi Badenoch, der zuvor DIT leitete, wird der neue Geschäfts- und Handelssekretär.

Es wurde auch ein eigenständiges Ministerium angekündigt, das die Aufgabe hat, die Energiesicherheit Großbritanniens zu gewährleisten. Grant Shapps, der zuvor Wirtschaftssekretär war, wurde zum Außenminister für Energiesicherheit und Net Zero ernannt, und die Änderung kommt, da die britischen Verbraucher nach der russischen Invasion in der Ukraine mit himmelhohen Energiekosten zu kämpfen haben.

Sunak, der einige Zeit im Silicon Valley verbracht hat, bevor er Abgeordneter wurde, überarbeitet auch die Instrumente der britischen Technologiepolitik. Das Ressort Digital, Kultur, Medien und Sport verliert den digitalen Auftrag an das neue Ministerium mit den Schwerpunkten Wissenschaft, Innovation und Technologie. Diese, so die Regierung, werde die Aufgabe haben, „wissenschaftliche und technische Innovationen in praktische, anwendbare Lösungen für die Herausforderungen umzuwandeln, denen wir gegenüberstehen“. Lucy Frazer, zuvor eine aufsteigende Ministerin, wird die Kulturministerin in einer verkleinerten Abteilung übernehmen.

Die technische Überholung findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt, da das Vorzeige-Gesetz zur Online-Sicherheit der Regierung seinen Weg durch das britische Parlament findet und Bedenken hinsichtlich Verzögerungen bei seiner lang erwarteten Halbleiterstrategie bestehen.

Labour reagierte mit Verwirrung auf die Neujustierung des öffentlichen Dienstes. Eine hochrangige Labour-Persönlichkeit sagte gegenüber POLITICOs London Playbook, dass „eine so große Maschinerie von Regierungswechseln so kurz vor einer Wahl einfach dumm ist. Es braucht in Whitehall jede Menge Energie, um diese Dinge zu sortieren, und sie werden im Grunde keine Zeit haben, vor einer Wahl etwas Richtiges zu tun … aber wenn sie kein Geld, keine Ideen oder genug Stimmen haben, um tatsächlich etwas zu tun – warum dann? nicht.“