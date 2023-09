Greenpeace dringt aan op een effectieve reactivering van spoorlijnen

Österreich was een van de drie Ländern in de EU, die de afgelopen drie jaar meer hebben geïnvesteerd in de Ausbau des Eisenbahnverkehrs en hebben geïnvesteerd in de wegeninfrastructuur. Dit is te danken aan een Duitse studiehervorming die werd doorgevoerd ter ondersteuning van Greenpeace. We hebben echter geconstateerd dat de milieuorganisatie voor alle kritische wortels in de Oostenrijkse regio en de ontwikkeling van de infrastructuur en spoorweginfrastructuur, die sinds 1995 gesloten waren, hoewel ze niet winstgevend waren.

In de jaren 1995 tot en met 2018 was Europa ruim 30.000 kilometer verwijderd en ging ruim 15.000 kilometer verloren, zo heeft Greenpeace berekend.

In handen van Greenpeace zijn het Wuppertal Instituut en de T3 Transportation Think Tank verantwoordelijk voor de infrastructuur van het openbaar vervoer in de EU-27, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zwitserland in de afgelopen drie jaar. Het rapport zegt dat het nieuwe land sinds 1995 snel groeit in termen van investeringen in de bouw en verkeersveiligheid (1,5 miljard euro) en in de aanleg van infrastructuur (931 miljard euro).

In de jaren 2018 tot en met 2021 zijn de plannen gewijzigd: De 30 Europese landen zijn betrokken geweest bij de aanleg van het wegverkeer en zijn blijven investeren in het wegvervoer. Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk blijven vier jaar lang investeren in het wegvervoer en wegvervoer.

Niet blij, vindt Greenpeace: In Österreich zullen binnenkort drie jaar later 655 spoorkilometers en 230 treinstations worden gesloten.

„Nu de Landesregierungen zijn afgedwongen: voor alles in het veilige licht van Neder-Oostenrijk moeten de regionale spoorlijnen reactief zijn als ze zijn stopgezet“, zegt Marc Dengler van Greenpeace Österreich. Het is belangrijk op te merken dat de resultaten van de milieuorganisatie niet als winstgevend worden beschouwd.

De ÖBB wollen diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen: In het jaar 2023 tot 2028 was de ÖBB-Infrastruktur AG 1,8 miljard waard. Het investeren van euro’s in de modernisering en aantrekkelijkheid van regionale spoorwegen is een grote investering. U bent verplicht uw contributie te betalen, waarbij u de nodige zorg- en ondersteuningsmaatregelen treft. Dit zou niet kunnen worden bereikt zonder alle verbeteringen en moderniseringen. Als je je geen zorgen hoeft te maken over de gevolgen, durf je niet te investeren in de ÖBB en ook niet te investeren in het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Deze extra regionale verbindingen brachten enorme kosten en kleine voordelen met zich mee, betoogt ÖBB. Er werden nieuwe regionale verbindingen tot stand gebracht, inclusief het verkeersbeleid en de belangstelling van de Steuerzahler sindsdien, en met de nieuwe Koralmbahn of die de nieuwe Weststrecke bij het Tullnerfeld willen bezoeken.