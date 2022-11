Green Day Produce ruft Enoki-Pilzpackungen wegen möglicher Gesundheitsrisiken zurück

CNN

Green Day Produce ruft seine zwischen September und Oktober verkauften Enoki-Pilzpackungen zurück, weil sie mit Listeria monocytogenes kontaminiert sein könnten – den Bakterien, die Listeria-Infektionen verursachen, so eine Erklärung auf der Website der US Food and Drug Administration.

Die Enoki-Pilze, ein Produkt aus Korea, wurden in durchsichtigem 7,05-Unzen-Plastik verpackt und landesweit an Händler und Einzelhandelsgeschäfte verteilt.

Das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung von Michigan entdeckte das Kontaminationspotenzial nach der Analyse einer Einzelhandelsprobe. Obwohl bisher keine Erkrankungen gemeldet wurden, werde das Produkt nicht mehr vertrieben, teilte das Unternehmen in der Mitteilung mit.

Listeria ist eine schwere Infektion und kann bei kleinen Kindern, älteren Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem manchmal tödlich sein.

Auch gesunde Menschen können krank werden, jedoch mit kurzfristigen Symptomen wie hohem Fieber, starken Kopfschmerzen, Steifheit, Übelkeit, Bauchschmerzen und Durchfall.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention erkranken jedes Jahr schätzungsweise 1.600 Menschen an Listeria-Infektionen, und etwa 260 sterben daran.

Kunden, die das Produkt gekauft haben, werden „gedrängt, es gegen eine volle Rückerstattung an den Ort des Kaufs zurückzugeben“, fügte die Erklärung hinzu.