„Grease: Rise of the Pink Ladies“-Trailer stellt die Original Girl Gang vor

Fett ist das Stichwort. Hier ist der erste Trailer zu Grease: Rise of the Pink Ladies, einer neuen Serie, die auf dem legendären Rock ’n‘ Roll-Musical basiert, in dem ursprünglich John Travolta die Hauptrolle spielte Olivia Newton-John.

Dieser Trailer gibt uns einen ersten Einblick in die Grease-Spinoff-Serie. Es spielt im Jahr 1954 und ist ein Prequel, das zeigt, wie sich eine Reihe von Außenseitern um das Versprechen der Pink Lady schlossen: jederzeit cool auszusehen, cool zu sein und cool zu sein.

Rise of the Pink Ladies wird am 6. April auf Paramount Plus uraufgeführt. Die Musikshow war ursprünglich für HBO Max unter dem Titel Grease: Rydell High gedacht, aber nach ein paar Jahren in der Entwicklung landete die umbenannte Serie auf dem Weg zum konkurrierenden Streaming-Dienst von Paramount.

Die Showstars Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso und Tricia Fukuhara als Damen in rosa Jacken.

