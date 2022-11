Grand Slam of Darts: Raymond van Barneveld glaubt, dass er das Turnier gewinnen kann, nachdem er Gerwyn Price besiegt hat | Darts Nachrichten

Raymond van Barneveld sagte, er spiele „nicht schlecht“, nachdem er Gerwyn Price aus dem Grand Slam of Darts geworfen hatte Sehen Sie sich jeden Dart bis zum Finaltag am Sonntag, den 20. November an, während die Weltmeisterschaft bei Ally Pally vom 15. Dezember bis zum 3. Januar zu Sky Sports kommt

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Raymond van Barneveld feierte ein bemerkenswertes Comeback und schlug die Nummer 1 der Welt, Gerwyn Price, mit 16:13, um das Halbfinale des Grand Slam of Darts in Wolverhampton zu erreichen

Raymond van Barneveld feierte ein bemerkenswertes Comeback und schlug die Nummer 1 der Welt, Gerwyn Price, mit 16:13, um das Halbfinale des Grand Slam of Darts in Wolverhampton zu erreichen

Raymond van Barneveld glaubt, dass er den diesjährigen Grand Slam of Darts – ein Jahrzehnt nach seinem letzten Triumph in Wolverhampton – gewinnen kann, nachdem er den amtierenden Champion Gerwyn Price besiegt hat.

Der Niederländer, der 2020 in den Ruhestand ging, aber im Februar sein Comeback feierte, nachdem er die Qualifikationsschule durchlaufen hatte, fand sich in seinem ersten im Fernsehen übertragenen Viertelfinale seit drei Jahren mit 8: 3 zurück.

Er erholte sich jedoch mit sieben aufeinanderfolgenden Legs und blickte nie zurück, da sein 20. 140 und sein sechstes Maximum ihn dann mit 13-10 in Führung brachten und ein 10. Leg in 12 ihn dem Sieg nahe brachte, bevor er eine späte Aufholjagd abwehrte

dreimaliger Titelverteidiger.

Erstes Major-Ranglisten-Halbfinale seit 2017 Erster Spieler, der Gerwyn Price in einem KO-Match in Aldersley besiegte Vorläufig für die Weltmeisterschaft gesetzt

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Barney landete diesen riesigen 157er Checkout, als der Doyen des holländischen Darts die Jahre gegen Price zurückrollte Barney landete diesen riesigen 157er Checkout, als der Doyen des holländischen Darts die Jahre gegen Price zurückrollte

„Ich habe viele Jahre gekämpft, aber jetzt bin ich so glücklich. Was für ein Gefühl“, sagte Van Barneveld bis zu seinem ersten Ranglisten-Halbfinale seit der Weltmeisterschaft 2017.

„3:8 hinten und ich dachte ‚OK Ray, gewinne noch ein paar Legs gegen den Weltranglistenersten‘ und dann änderte sich alles.

„Ich gehöre wahrscheinlich zusammen mit Phil Taylor, Michael van Gerwen, Eric Bristow und John Lowe zu den fünf besten Spielern aller Zeiten, und jeder weiß, dass ich das kann.

„Es dreht sich alles um den Glauben und ich habe unglaublich hart gearbeitet. Ich habe viele Jahre gekämpft und jetzt mit Julia (Evans) werden wir nächstes Jahr heiraten. Sie ist die Liebe meines Lebens und ich bin glücklich.

„Ich liebe es, Dart zu spielen, ich liebe es, vor diesem fantastischen Publikum zu spielen, und ja, ich glaube, ich kann das gewinnen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Erleben Sie Barneys Siegesmoment noch einmal, als er sich von einem 8:3-Rückstand zurückkämpft, um das Halbfinale in Wolverhampton zu erreichen Erleben Sie Barneys Siegesmoment noch einmal, als er sich von einem 8:3-Rückstand zurückkämpft, um das Halbfinale in Wolverhampton zu erreichen

‚Hawaii 501‘ in Ehrfurcht vor Barney

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Wayne Mardle gab zu, dass er nicht glaubte, dass Van Barneveld so lange gegen „The Iceman“ spielen könnte. Wayne Mardle gab zu, dass er nicht glaubte, dass Van Barneveld so lange gegen „The Iceman“ spielen könnte.

Sprechen mit Sky Sportssagte Wayne Mardle: „Ich bin mit Raymond befreundet, ich mag ihn als Menschen und ich liebe und bewundere ihn als Dartspieler, aber ich hätte nicht gedacht, dass er das kann!

„Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich nicht gedacht, dass er so lange so gut spielen kann. Wir wissen, dass er so gut spielen kann, aber nicht so lange gegen jemanden, der es dir antut. Volle Anerkennung, absolut volle Anerkennung.

„Gerwyn Price wurde heute Abend wirklich für seine verpassten Doppel bestraft. Es waren 42 Prozent, aber vergiss den Prozentsatz – das Timing seiner Fehlschläge wurde zutiefst bestraft, weil es um die perfekte Zeit von Raymond van Barneveld ging.

„Die 140er, das Timing, die Doppelschläge unter Druck entsprachen einfach der perfekten Leistung. Es gab Momente in diesem Spiel, in denen Raymond meiner Meinung nach in seiner ganzen Karriere nicht so gut geworfen hat.

„Die Geläufigkeit war einfach für jeden sichtbar und die Autorität, mit der er warf. Ich glaube nicht, dass sich viele Menschen in ihrer Dartkarriere oder vielleicht in ihrem Leben im Allgemeinen so fühlen – es war so gut.“

Live-Grand Slam of Darts Weiter leben

Live-Grand Slam of Darts Weiter leben

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Erleben Sie die besten Platzierungen der Viertelfinalnacht beim Grand Slam of Darts noch einmal Erleben Sie die besten Platzierungen der Viertelfinalnacht beim Grand Slam of Darts noch einmal

Van Barneveld wird nun gegen Michael Smith um einen Platz im Showpiece am Sonntagabend antreten, nachdem sich Smith von einem 15-13-Rückstand erholt hatte, um Joe Cullen in einem packenden Entscheidungsspiel im letzten Leg zu verdrängen.

„Ich freue mich so für ihn“, fügte Mardle hinzu. „Er wird jetzt das Gefühl haben, dass ich belohnt werde, wenn ich weiter hart arbeite. Seine Belohnung ist (ein Halbfinale) gegen Michael Smith, der unglaublich war.“

Sehen Sie sich den Grand Slam of Darts im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton bis zum Finale am 20. November an – mit jeder Sitzung live auf Sky Sports und vergessen Sie nicht, dass die Weltmeisterschaft vom 15. Dezember bis 3. Januar auch auf Sky Sports zu sehen ist .