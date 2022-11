Grand Slam of Darts: Raymond van Barneveld betäubt Gerwyn Price, um sich im Halbfinale mit Michael Smith zu messen | Darts Nachrichten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Die besten Ergebnisse einer epischen Viertelfinalnacht in Wolverhampton

Raymond van Barneveld erzielte eines der bemerkenswertesten Comebacks in der Geschichte des Grand Slam of Darts, um den amtierenden Champion Gerwyn Price zu betäuben und einen Showdown im Halbfinale gegen Michael Smith in Wolverhampton vorzubereiten.

Der 55-Jährige, der seit November 2019 in seinem ersten im Fernsehen übertragenen Viertelfinale stand, erholte sich von einem 8: 3-Rückstand und schickte Price an einem aufregenden Freitagabend in Wolverhampton zum Packen.

Der fünfmalige Weltmeister, der erst im vergangenen Februar aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, hat die Jahre zurückgedreht, um Price die erste Niederlage in einem KO-Spiel im Aldersley Leisure Village zuzufügen.

Erstes Major-Ranglisten-Halbfinale seit 2017 Erster Spieler, der Gerwyn Price in einem KO-Match in Aldersley besiegte Vorläufig für die Weltmeisterschaft gesetzt

Barney wird es mit Michael Smith um einen Platz im Showpiece am Sonntagabend aufnehmen, nachdem sich Smith von einem 15-13-Rückstand erholt hatte, um Joe Cullen in einem packenden Entscheidungsspiel im letzten Spiel zu verdrängen.

Freitag, 17. November – Ergebnisse Viertelfinale (Best of 31 Legs) Michael Schmidt 16-15 Joe Cullen Raymond van Barneveld 16-13 Gerwyn Preis

Van Barneveld besiegte Price in einem spannenden Duell in der Gruppenphase zu Beginn des Events und wiederholte das Kunststück, um sich seinen Platz in einem ersten Grand-Slam-Halbfinale seit 2015 zu sichern.

Der Champion von 2012 verpasste Darts, um jedes der ersten beiden Legs zu gewinnen, und obwohl er einen 10-Darter landete, um sein Konto zu eröffnen, lag er in der ersten Pause mit einem Durchschnitt von 107 mit 3:2 hinter Price zurück.

Der Doyen der holländischen Darts ließ seinen dritten 180er mit einem 98er Finish folgen, um innerhalb von 12 Darts auszugleichen, aber er zahlte den Preis dafür, dass er im achten Leg zwei Darts verschwendete, als ein Trio von 13-Dartern Price mit 7-3 vor Waliser katapultierte verlängerte seinen Siegeslauf auf fünf Legs, als er drohte, mit dem Unentschieden davonzulaufen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Barney landete diesen Monster-157-Checkout, als der Doyen des niederländischen Darts die Jahre gegen die Nummer 1 der Welt, Price, zurückrollte Barney landete diesen Monster-157-Checkout, als der Doyen des niederländischen Darts die Jahre gegen die Nummer 1 der Welt, Price, zurückrollte

Aber Van Barneveld startete eine atemberaubende Wiederbelebung, indem er sieben verpasste Doppel auf drei Legs von Price bestrafte, um es sechs Legs ohne Antwort zu machen, bevor er mit einem spektakulären 157-Finish das Dach hob und mit 10-8 in Führung ging.

Van Barneveld ritt auf dem Kamm einer Welle und verkabelte den Bullen für ein atemberaubendes 170er-Finish, als Price die Fäulnis endlich stoppte, aber der ehemalige Premier League-Champion antwortete mit einer Zwei-Dart-78-Kombination, um seinen Puffer auf zwei Beinen wiederherzustellen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer RVB feiert seinen überwältigenden Sieg gegen Price, nachdem er sich mit 3:8 zurückgekämpft hat, um einen Klassiker zu gewinnen RVB feiert seinen überwältigenden Sieg gegen Price, nachdem er sich mit 3:8 zurückgekämpft hat, um einen Klassiker zu gewinnen

Er setzte seinen erstaunlichen Lauf mit Legs von 13 und 12 Darts fort, um seinen Vorsprung auf 13-10 auszubauen, und als Price am äußeren Ring ins Stocken geriet, pinnte Van Barneveld die Doppel 4, um sich einem berühmten Sieg bis auf zwei Legs zu nähern, aber Price taumelte drei ab geraden Beinen zum 13-14, mit einem 12-Dart Break in Leg 26.

Doch als die Nummer 1 der Welt bereit war, es 14-14 zu schaffen, versenkte Van Barneveld ein nervenloses 71er-Finish auf den Tops, um ein Bein wegzuziehen, bevor er einen atemberaubenden 13-Darter abfeuerte, um eine inspirierte Leistung abzurunden.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Raymond van Barneveld glaubt, dass er ein Jahrzehnt nach seinem letzten Erfolg bei dem Turnier den Grand Slam of Darts-Titel gewinnen kann Raymond van Barneveld glaubt, dass er ein Jahrzehnt nach seinem letzten Erfolg bei dem Turnier den Grand Slam of Darts-Titel gewinnen kann

„Ich habe viele Jahre gekämpft, aber jetzt bin ich so glücklich. Was für ein Gefühl“, sagte Van Barneveld bis zu seinem ersten Ranglisten-Halbfinale seit der Weltmeisterschaft 2017.

„Ich gehöre wahrscheinlich zusammen mit Phil Taylor, Michael van Gerwen, Eric Bristow und John Lowe zu den fünf besten Spielern aller Zeiten, und jeder weiß, dass ich das kann. Es geht nur um den Glauben.“

„Ich liebe es, Dart zu spielen, ich liebe es, vor diesem fantastischen Publikum zu spielen, und ich glaube, dass ich das gewinnen kann.“

Im ersten Viertelfinalspiel raste Smith, der zweifache Weltfinalist, aus den Blöcken, bevor er mitten im Spiel einen Einbruch erlitt, aber er wehrte sich großartig, um sich in einem Achterbahnkampf durchzusetzen, und verweigerte Cullen einen einzigen Matchdart im Abschlussphasen.

Smith genoss eine profitable Eröffnungs-Session und traf vier 180er in ebenso vielen Legs, um die Initiative zu ergreifen, obwohl Cullen im Rennen blieb, nachdem der St.

‚The Rockstar‘ ließ dann auf eine klinische 116 im sechsten Leg ein großartiges 170er-Checkout folgen, um die Parität bei vier pro Stück wiederherzustellen, aber Smith erlangte bald die Kontrolle zurück und behielt sein sensationelles Ergebnis bei, um mit einem Durchschnitt von 110 mit 6-4 in Führung zu gehen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Cullen knackte in diesem Monster-170-Finish gegen Smith – den zweiten „Big Fish“ des Turniers Cullen knackte in diesem Monster-170-Finish gegen Smith – den zweiten „Big Fish“ des Turniers

Nach einer Folge von vier Holds in Folge bestrafte Cullen ein träges Leg von Smith, um den Rückstand auf 8-7 zu reduzieren, und er setzte seinen Angriff mit einem 13-Dart-Break in Leg 19 fort, um zum ersten Mal in Führung zu gehen, bevor er sieben Legs entfernte acht mit einem hervorragenden 12-Darter zur 12-9 Führung.

Smith lieferte eine temperamentvolle Antwort und verwandelte 110 und 78 Finishs, bevor er eine Serie von vier Breaks in Folge stoppte, um den Abstand auf 13-12 zu verringern.

Der Masters-Champion reagierte mit dominanten Wurfgriffen und rückte mit 15-13 an den Rand des Sieges, bevor er in Leg 29 zwei Höchstleistungen erzielte, um Druck auf Smith auszuüben.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Smith gewann einen brillanten Contest mit diesem 76er Checkout im entscheidenden Leg Smith gewann einen brillanten Contest mit diesem 76er Checkout im entscheidenden Leg

Der zweimalige Zweitplatzierte der Weltmeisterschaft war der Aufgabe jedoch gewachsen und ließ ein hautschonendes 70er-Checkout mit einem majestätischen 11-Dart-Break folgen, um ein dramatisches entscheidendes Leg zu erzwingen.

‚Bully Boy‘ hatte den Vorteil, im letzten Leg Shootout zu werfen, und obwohl Cullen rechtzeitig auf das 11. Maximum feuerte, um einen potenziellen Zwei-Darter vorzubereiten, besiegelte Smith seinen Aufstieg mit einem 76er-Finish an der Spitze, um sich seinen Platz zu sichern im Halbfinale am Sonntag.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Michael Smith kämpfte sich von 15-13 zurück, um Joe Cullen in einem epischen Halbfinale zu besiegen Michael Smith kämpfte sich von 15-13 zurück, um Joe Cullen in einem epischen Halbfinale zu besiegen

„Als ich 15-13 hinten lag, war es jetzt oder nie“, gab Smith zu, der im Durchschnitt 100 Punkte erzielte und 14 Maximum erzielte, um sich in einem Wolverhampton-Klassiker durchzusetzen.

„Joe tut mir leid, weil ich ihn wie einen Bruder liebe, aber jemand musste verlieren, und ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, über die Linie zu kommen.“

Samstag, 18. November – Spielpläne (19 Uhr) Viertelfinale (Best of 31 Legs) Nathan Aspinall vs Alan Soutar Michael van Gerwen vs Lukas Humphries

Die Aufstellung für das Viertelfinale wird am Samstagabend komplettiert, wenn der dreifache Champion Michael van Gerwen gegen Luke Humphries antritt, während der Zweitplatzierte des World Grand Prix, Nathan Aspinall, auf Debütant Alan Soutar trifft.

Sehen Sie sich den Grand Slam of Darts im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton bis zum Finale am 20. November an – mit jeder Sitzung live auf Sky Sports und vergessen Sie nicht, dass die Weltmeisterschaft vom 15. Dezember bis 3. Januar auch auf Sky Sports zu sehen ist .