Grand Slam of Darts: Raymond van Barneveld besiegt Gerwyn Price, Michael van Gerwen und Peter Wright gewinnen ebenfalls | Darts Nachrichten

Raymond van Barneveld gewinnt einen Grand Slam of Darts-Klassiker gegen Gerwyn Price, wobei Michael van Gerwen, Peter Wright und Josh Rock ebenfalls siegreich sind, während Fallon Sherrock eine Niederlage erleidet





Raymond van Barneveld gewann eine rasante Begegnung gegen die Nummer 1 der Welt, Gerwyn Price

Raymond van Barneveld drehte die Uhr zurück, um sich seinen Platz im Achtelfinale des Grand Slam of Darts zu sichern, nachdem er am Sonntag in Wolverhampton den amtierenden Champion Gerwyn Price in einem Thriller im Entscheidungsspiel besiegt hatte.

Van Barneveld – ein Grand-Slam-Sieger im Jahr 2012 – trotzte einem Durchschnitt von 106 des Walisers, um sich in einem epischen Showdown im Aldersley Leisure Village durchzusetzen, erholte sich von einem 3: 1-Rückstand und sicherte sich seinen Platz unter den letzten 16.

Sonntag, 13. November – Nachmittagsergebnisse Gruppe C Ritchie Edhouse 5-2 Lisa Ashton Gruppe D Martin Schindler 5-3 Adam Gawlas Gruppe B Mensur Suljović 5-2 Christian Pérez Gruppe A David Chisnall 5-2 Ted Evets Gruppe B Danny Noppert 5-2 Simon Whitlock Gruppe D Rob Cross 3-5 Dirk van Duijvenbode Gruppe A Gerwyn Preis 4-5 Raymond van Barneveld Gruppe C Michael Schmidt 5-1 Joe Cullen

Price startete fulminant in den Contest, aber Van Barneveld kam zurück und registrierte Legs von 11, 14 und 14 Darts, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen, bevor er den Deal mit einem 67er Finish mit der Doppel 16 besiegelte.

Barney: Einer meiner besten Siege aller Zeiten

Raymond van Barneveld sagt, sein Sieg über Gerwyn Price sei „einer seiner besten überhaupt" gewesen, als er die Nummer 1 der Welt besiegte, um sich für die Ko-Runde zu qualifizieren

„Das ist einer der besten Siege meiner Karriere“, sagte Van Barneveld, der am Montagabend in seinem letzten Gruppe-A-Spiel gegen den Jugendweltmeister Ted Evetts antreten wird.

„Gerwyn war ein großartiger Sport. Ich denke, er genoss das Spiel, und ich genoss die Art, wie er spielte. Das ist es, worum es beim Dart geht, und ich bin überglücklich mit diesem Ergebnis.“

Barney drehte die Uhr zurück, um diese sensationelle 96er-Kasse zu knacken

Der dreimalige Champion Price wird nun gegenüberstehen David Chisnall in einem Winner-Takes-All-Duell am Montag, nachdem der Zweitplatzierte von 2014 sein Konto in der Gruppe A mit einem 5:2-Sieg über Evetts eröffnet hatte, wobei er im Durchschnitt 101 erzielte und dabei vier 180er landete.

Dirk van Duijvenbode war der erste Spieler, der sich einen Platz unter den letzten 16 sicherte, indem er Rob Cross mit vier Legs in Folge mit 3:1 besiegte, wobei ein 10-Darter im fünften Leg sein Comeback auslöste.

Cross steht nun vor einem direkten Elfmeterschießen für die Qualifikation der Gruppe D Martin Schindlernachdem der Deutsche die letzten drei Legs seines Duells gegen Adam Gawlas gewonnen hatte.

Die besten Ergebnisse der Abendsession am zweiten Tag des Grand Slam of Darts in Wolverhampton

Weltmeister Peter Wright bleibt an der Spitze der Gruppe E und kommt durch eine dramatische rein schottische Affäre gegen Alan Soutar, der in einem dramatischen Finale sechs Darts für den Sieg verschwendete.

Wright wird Hörner mit sperren Nathan Aspinall in ihrem letzten Aufeinandertreffen in Gruppe E am Dienstag, nachdem der Zweitplatzierte des World Grand Prix seine Gruppe E-Kampagne mit einem 5: 1-Erfolg gegen Fallon Sherrock wieder auf Kurs gebracht hatte.

Michael van Gerwen hat in seinen letzten 33 Gruppenspielen beim Grand Slam of Darts 32 Siege eingefahren

Holländischer Stern Michael van Gerwen hat sich bereits seinen Platz in der Ko-Phase gesichert und Luke Woodhouse mit 5: 1 mit einem Durchschnitt von 99 und 50 Prozent im Doppel überholt, um eine dominante Leistung abzurunden.

Er trifft auf den Europameister Ross Smith in einem Blockbuster-Duell der Gruppe G am Dienstag, nachdem Smith einen 5: 2-Sieg gegen Nathan Rafferty erzielt hatte, um seinen ersten Sieg auf der Grand-Slam-Bühne zu erringen.

Lukas Humphries sicherte sich seinen Platz unter den letzten 16 und lieferte die bisherige Leistung des Turniers, um Ryan Searle mit einem sensationellen Durchschnitt von 107 mit 5: 1 zu besiegen.

Sehen Sie, wie Luke Woodhouse diese spektakuläre 129 auf den Bullen schlägt

Der sechstgesetzte Humphries stürzte in vier 180ern und verwandelte fünf seiner neun Doppelversuche, um in Gruppe G zwei von zwei Siegen zu erzielen, und ging Josh RockSearle und Scott Williams, um es am Dienstag auszurangieren.

Rock sicherte sich seinen ersten Grand-Slam-Sieg mit einem Sieg im entscheidenden Leg über Williams, traf vier 180er, holte ein 145er-Finish und schoss mit einem 13-Dart-Hold, um wertvolle zwei Punkte zu holen.

‚Das Frettchen‘ Jonny Clayton hat beim diesjährigen Grand Slam noch kein Bein fallen lassen, was zu zwei Siegen in Wolverhampton führt, nachdem er Jermaine Wattimena beiseite gefegt hat, um sich den Spitzenplatz in Gruppe F zu sichern.

Damon Heta und Leonard Gates kämpften in ihrem Entscheidungsspiel im letzten Spiel unter Druck

Clayton spielt jetzt Weltmeister Damon Heta in einem herausragenden Unentschieden am Dienstagabend, nachdem der Australier sich von 4: 1 zurückgekämpft hatte, um Leonard Gates in einem bemerkenswerten Wettbewerb zu verdrängen.

Anderswo, Michael Schmidt sicherte sich mit einem 5:1-Sieg über Joe Cullen die Kontrolle über Gruppe C und verlängerte seine Siegesserie in der Round-Robin-Phase auf 15 Spiele.

Smiths letztes Spiel der Gruppe C wird ihn spielen sehen Ritchie Edhouseder mit einem überzeugenden 5:2-Sieg gegen Lisa Ashton seine Qualifikationshoffnungen wahrte und mit Cullen in der Tabelle gleichzieht.

Die besten Ergebnisse der Nachmittagssitzung am zweiten Tag des Grand Slam of Darts in Wolverhampton

Danny Noppert drehte bei seinem 5:2-Sieg gegen Simon Whitlock den Stil auf, um seinen 100-prozentigen Rekord in Gruppe B zu halten, mit durchschnittlich 99, um an den Rand eines Platzes in der K.-o.-Phase vorzurücken.

Der UK-Open-Champion tritt nun gegen den Halbfinalisten von 2018 an Mensur Suljović in seinem letzten Round-Robin-Unentschieden, nachdem der Österreicher gegen PDC-Asienmeister Christian Perez gekämpft hatte, um mit Whitlock punktgleich zu werden.

Sonntag, 13. November – Abendergebnisse Gruppe H Josh Rock 5-4 Scott Williams Gruppe F Damon Heta 5-4 Leonhard Gates Gruppe G Ross Smith 5-2 Nathan Rafferty Gruppe E Nathan Aspinall 5-1 Fallon Sherrock Gruppe F Jonny Clayton 5-0 Jermaine Wattimena Gruppe G Michael van Gerwen 5-1 Lukas Holzhaus Gruppe E Peter Wright 5-4 Alan Soutar Gruppe H Lukas Humphries 5-1 Ryan Searle

Montag, 14. November – Spielpläne (19 Uhr) Gruppen AD Dritte Spiele Dirk van Duijvenbode vs Adam Gawlas Raymond van Barneveld vs Ted Evets Simon Whitlock vs Christian Pérez Danny Noppert vs Mensur Suljović Gerwyn Preis vs David Chisnall Joe Cullen vs Lisa Ashton Michael Schmidt vs Ritchie Edhouse Rob Cross vs Martin Schindler

Die Gruppen AD gehen am Montagabend zu Ende, bevor die Spieler der Gruppen EH am Dienstag ihren Kampf um die Qualifikation fortsetzen.

Die beiden besten Spieler jeder Gruppe erreichen die K.-o.-Phase, wobei die Aktion der letzten 16 am Mittwoch beginnt.

Die Gruppen AD gehen am Montagabend zu Ende, bevor die Spieler der Gruppen EH am Dienstag ihren Kampf um die Qualifikation fortsetzen.

Die beiden besten Spieler jeder Gruppe erreichen die K.-o.-Phase, wobei die Aktion der letzten 16 am Mittwoch beginnt.