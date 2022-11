Grand Slam of Darts: Peter Wright deklassiert Fallon Sherrock, Michael van Gerwen gewinnt, aber Josh Rock wird geschlagen | Darts Nachrichten

Bei der 16. Auflage des Grand Slam of Darts kämpfen 32 hochkarätige Spieler um ein rekordverdächtiges Preisgeld von 650.000 £ und die begehrte Eric Bristow Trophy Verfolgen Sie das Turnier jeden Tag live auf Sky Sports bis zum Finale am Sonntag, den 20. November

Die besten Ergebnisse der Session am Samstagabend am ersten Tag des Grand Slam of Darts in Wolverhampton

Weltmeister Peter Wright deklassierte Fallon Sherrock am Eröffnungstag des Grand Slam of Darts in Wolverhampton, als Michael van Gerwen mit einer atemberaubenden Darbietung von Pfeilen einen frühen Marker legte.

Wright – dreimaliger Grand-Slam-Vizemeister – beendete fünf Doppel aus 11 Versuchen bei einem 5:1-Sieg über die Weltmeisterin im Matchplay der Frauen, Sherrock.

„Heute war ein guter Start für mich – Fallon hat mir Chancen gegeben und ich habe sie genutzt“, sagte Wright. „Ich habe ein neues Set Dartpfeile benutzt und fühle mich wirklich gut damit, aber sie liefen nicht ganz so, wie ich es wollte.“

Er wird als nächstes Gesicht Alan Soutar in einem rein schottischen Kampf, nachdem ‚Soots‘ im entscheidenden Leg seines Auftaktspiels gegen Nathan Aspinall ein hervorragendes 145er-Checkout hingelegt hatte, um ein siegreiches Grand-Slam-Debüt zu geben.

Samstag, 12. November – Ergebnisse der Abendsitzung Gruppen EH Eröffnungsspiele Ross Smith 4-5 Lukas Holzhaus Ryan Searle 5-4 Josh Rock Damon Heta 2-5 Jermaine Wattimena Nathan Aspinall 4-5 Alan Soutar Lukas Humphries 5-2 Scott Williams Peter Wright 5-1 Fallon Sherrock Michael van Gerwen 5-2 Nathan Rafferty Jonny Clayton 5-0 Leonhard Gates

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Van Gerwen erzielte bei seiner klaren 2:5-Niederlage gegen Nordirlands aufstrebenden Star Nathan Rafferty einen Durchschnitt von fast 102 und verfehlte nur einen Dart bei einem Doppel.

„Den ersten Sieg aus dem Weg zu räumen, gibt einem immer ein bisschen Selbstvertrauen, aber es ist noch ein langer Weg“, sagte Van Gerwen.

„Jeder weiß, wie schwer es ist, dieses Turnier zu gewinnen – es ist zu lange her, dass ich es gewonnen habe, aber ich fühle mich gut und es ist noch mehr im Tank.“

Van Gerwen wird nun treffen Lukas Holzhaus in ihrem zweiten Gruppe-G-Wettbewerb am Sonntag, nachdem der Qualifikant im entscheidenden Leg seines Unentschiedens gegen Europameister Ross Smith 104 besiegt hatte.

Sechster Samen Lukas Humphriesein viermaliger Gewinner der European Tour in diesem Jahr, startete zuversichtlich in die Gruppe H mit einem 5: 2-Sieg über Debütant Scott Williams und besiegelte den Sieg mit einem 121-Finish.

Humphries‘ zweites Gruppenspiel wird ihn sehen Ryan Searle am Sonntag, nach dem knappen 5:4-Sieg des Asses aus Somerset über den wohl am meisten diskutierten Dartspieler – Josh Rock.

Jonny Clayton lieferte den einzigen Whitewash-Sieg des Tages und beschränkte den nordamerikanischen Meister Leonard Gates auf nur einen Dart auf ein Doppel in seinem Auftaktspiel der Gruppe F.

Clayton trifft in den zweiten Spielen am Sonntag auf Jermaine Wattimena, nachdem der Niederländer einen feinen 5:2-Sieg gegen Weltcup-Sieger Damon Heta errungen hat.

Samstag, 12. November – Sitzungsergebnisse am Nachmittag Gruppen AD Eröffnungsspiele Simon Whitlock 5-2 Mensur Suljović Dirk van Duijvenbode 5-4 Martin Schindler Joe Cullen 5-1 Ritchie Edhouse David Chisnall 3-5 Raymond van Barneveld Rob Kreuz 5-2 Adam Gawlas Danny Noppert 5-4 Christian Pérez Gerwyn Preis 5-1 Ted Evets Michael Schmidt 5-3 Lisa Ashton

Raymond van Barneveld – der Meister von 2012 – schaffte es, Dave Chisnall im Eröffnungsspiel der Gruppe A zu besiegen, um einen hart erkämpften 5:3-Erfolg in einem Spiel mit verpassten Doppeln zu vervollständigen.

Der Doyen des niederländischen Darts wird es mit der Nummer 1 der Welt aufnehmen Gerwyn Preis als nächstes, nachdem sich der Titelverteidiger für den Jugendweltmeister Ted Evetts als zu edel erwiesen hatte.

‚The Iceman‘, der seinen vierten Titel in fünf Jahren anstrebt, gewann mit 5:1 mit einem Durchschnitt von 101,39, wobei er vier Höchstwerte und 42 Prozent auf seinen Doppeln erreichte.

Michael Schmidt startete seine Gruppe C-Kampagne mit einem 5:3-Erfolg gegen Lisa Ashton, Gewinnerin des Women’s Series Order of Merit, während sie Masters-Siegerin war Joe Cullen besiegte Debütant Ritchie Edhouse 5-1 mit einer klinischen Leistung.

In Gruppe D, Rob Kreuz spulte fünf aufeinanderfolgende Legs ab, um Adam Gawlas mit 5:2 zu besiegen, während Dirk van Duijvenbode wehrte Martin Schindler mit 5:4 ab und erholte sich von einem 4:3-Rückstand, um den Sieg zu besiegeln.

Der Deutsche hätte beinahe einen Schock verursacht, nachdem er einen Hattrick aus Legs, darunter einen 12-Darter und Pin D14 für ein 133-Finish erzielt hatte, aber ‚Aubergenius‘ holte auf seinem Weg zum Sieg ein sensationelles 127-Checkout ins Bullseye.

Simon Whitlock ist in Gruppe B aktiv und läuft mit durchschnittlich 97 auf seinem Weg zu einem 5: 2-Erfolg über Mensur Suljovic, wobei „The Wizard“ gegen den UK Open-Champion antritt Danny Noppert als nächstes, nachdem der Niederländer im letzten Leg gegen den Sieger der Asienmeisterschaft, Christian Perez, durchgekommen war.

Sonntag, 13. November – Spiele (1300 GMT) Gruppen AD zweite Spiele Ritchie Edhouse vs Lisa Ashton Martin Schindler vs Adam Gawlas Mensur Suljović vs Christian Pérez David Chisnall vs Ted Evets Danny Noppert vs Simon Whitlock Rob Kreuz vs Dirk van Duijvenbode Gerwyn Preis vs Raymond van Barneveld Michael Schmidt vs Joe Cullen

Sonntag, 13. November – Spielpläne (1900 GMT) Gruppen EH Zweite Spiele Josh Rock vs Scott Williams Damon Heta vs Leonhard Gates Ross Smith vs Nathan Rafferty Nathan Aspinall vs Fallon Sherrock Jonny Clayton vs Jermaine Wattimena Michael van Gerwen vs Lukas Holzhaus Peter Wright vs Alan Soutar Lukas Humphries vs Ryan Searle

In den zweiten Gruppenspielen am Sonntag treffen die Sieger vom Samstag aufeinander, während die Verlierer ebenfalls aufeinandertreffen, bevor die letzten Gruppenspiele am Montag und Dienstag ausgetragen werden.

Die beiden besten Spieler jeder Gruppe erreichen die K.-o.-Runde des Events, wobei die Aktion unter den letzten 16 am Mittwoch, dem 16. November beginnt und bis zum Halbfinale und Finale am Sonntag, dem 20. November, reicht.

Sehen Sie sich den Grand Slam of Darts im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton bis zum Finale am 20. November an – mit jeder Sitzung live auf Sky Sports und vergessen Sie nicht, dass die Weltmeisterschaft vom 14. Dezember bis zum 2. Januar stattfindet.