Max Verstappen gefrustreerd door tweede plaats in Jeddah, ondanks startrace vanaf plaats 15; Christian Horner zegt dat winnaar Sergio Perez genoten heeft van zijn beste race in de F1; bekijk de Australische Grand Prix live op Sky Sports F1 tussen 31 maart en 2 april

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Red Bull-coureur Max Verstappen eindigde als tweede in de Grand Prix van Saoedi-Arabië nadat hij als vijftiende was begonnen

Red Bull-coureur Max Verstappen eindigde als tweede in de Grand Prix van Saoedi-Arabië nadat hij als vijftiende was begonnen

Een gefrustreerde Max Verstappen zei dat hij “niet blij” was met zijn tweede plaats, aangezien hij en Red Bull-teamgenoot Sergio Perez toestemming kregen om tegen elkaar te racen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Perez won vanaf pole position in Jeddah met Verstappen een plek verder naar achteren nadat hij door het veld was gesprongen nadat hij als 15e was gestart vanwege een defecte aandrijfas tijdens de kwalificatie.

Regerend wereldkampioen Verstappen, wiens streven naar de overwinning werd geholpen door de inzet van een safety car, zei: “Ik herstelde me naar de tweede plaats, wat goed is en over het algemeen is het hele gevoel in het team gelukkig.

“Maar persoonlijk ben ik niet blij. Ik ben hier niet om tweede te worden, vooral niet als je in de fabriek heel hard werkt om hier in goede staat te komen en ervoor te zorgen dat alles perfect is.

“Als je vecht voor een kampioenschap en het lijkt alsof het tussen twee auto’s (Verstappen en Perez) is, moet je ervoor zorgen dat de twee auto’s betrouwbaar zijn. We moeten het absoluut beter doen – een schoner weekend zou mooi zijn.”

“We mogen racen dus de beste finisht vooraan.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Bekijk het moment waarop Perez de overwinning behaalde in Jeddah, voor Red Bull-teamgenoot Verstappen Bekijk het moment waarop Perez de overwinning behaalde in Jeddah, voor Red Bull-teamgenoot Verstappen

Rosberg: Verstappens mentaliteit ‘niet goed om te zien’

Nico Rosberg, wereldkampioen met Mercedes in 2016, vertelde Sky Sports F1 dat Verstappen “gracieuzer” had kunnen zijn.

Rosberg zei: “Het is niet goed om te zien. Er is ons ook verteld dat hij blijkbaar de teamvergadering (op zaterdag) heeft overgeslagen.

“Ik denk niet dat het een goede aanpak of mentaliteit is zo vroeg in het seizoen als het team zo’n briljant werk heeft geleverd en zo hard heeft gewerkt. Ik denk dat hij vriendelijker zou kunnen zijn.”

Perez verklaarde dat hij “klaar was om te vechten” voor het wereldkampioenschap na zijn overwinning in Saoedi-Arabië en zei “dat is de enige reden waarom ik hier kom.”

Red Bull-baas Christian Horner prees het succes van de Mexicaan als zijn beste in de sport.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Sergio Perez is optimistisch dat hij een titeluitdaging kan aangaan na zijn overwinning in Jeddah Sergio Perez is optimistisch dat hij een titeluitdaging kan aangaan na zijn overwinning in Jeddah

Horner zei: “Ik denk dat dit Checo’s beste Grand Prix was, zijn beste race ooit, het tempo beheersen, de herstart. We hebben een geweldige auto en twee geweldige coureurs.

“We spraken tijdens de briefing (voor de race) en zeiden: ‘Je bent vrij om te racen, maar je houdt het schoon’. Ze zijn allebei competitief. We zagen twee coureurs elkaar pushen.

“Max was geduldig. Hij pakte de auto’s uit en ging toen door het veld, dus (het was) een fenomenaal herstel voor hem.”

Lewis Hamilton van Mercedes zei over de Red Bulls: “Ik heb zeker nog nooit een auto gezien die zo snel was. Toen we snel waren, waren we niet zo snel.

“Dat is de snelste auto die ik gezien heb, zeker in vergelijking met de rest. Max kwam me met serieuze snelheid voorbij.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Hoogtepunten van de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit Hoogtepunten van de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit

Perez: Red Bull moet de strijd om de snelste ronde ‘herzien’

Perez uitte zijn frustratie over het verlies van het bonuspunt voor de snelste ronde aan Verstappen en zei dat Red Bull “andere informatie” had gegeven.

Hij voegde eraan toe: “Twee ronden voor het einde zeiden ze dat ik een bepaald tempo moest aanhouden, ze vertelden me dat ik de snelste ronde had en dat ik het tempo vast moest houden.

“Ik dacht dat de communicatie met Max hetzelfde was, dus het is iets dat we moeten herzien. Ik heb zeker andere informatie gekregen.”

Horner zei: “Het punt voor de snelste ronde betekende veel voor (Max) en er was geen reden voor ons om hem of Checo er niet mee te laten spelen.”

Nieuw voor 2023: Rij aan boord met elke bestuurder

Sky Sports F1-kijkers kunnen live races meemaken vanuit de auto van hun favoriete coureur dankzij een verbluffende nieuwe innovatie voor het seizoen 2023.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Ga aan boord met een willekeurige chauffeur en ontdek het ‘Battle Channel’. Hier is alles wat u moet weten over de nieuwe F1-ervaring in de Sky Sports-app. Ga aan boord met een willekeurige chauffeur en ontdek het ‘Battle Channel’. Hier is alles wat u moet weten over de nieuwe F1-ervaring in de Sky Sports-app.

Sky-klanten met een Sky Sports F1-abonnement hoeven alleen maar de Sky Sports-app te downloaden en in te loggen om met Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc of een coureur naar keuze te rijden.

Naast de 20 streams van de coureur aan boord, kunnen kijkers ook het ‘Battle Channel’ van Sky Sports ervaren, een aanbod met gesplitst scherm dat zich richt op een gevecht tussen maximaal drie auto’s.

Als u liever via uw tv-scherm aan boord springt, is de service ook beschikbaar via Sky Q en Sky Glass.

Dit is een aanvulling op de Race Control-streams die in voorgaande seizoenen beschikbaar waren, waaronder multi-screen, timingscherm, driver-tracker en onboard-mix.

Bekijk de Australische Grand Prix live op Sky Sports F1 tussen 31 maart en 2 april. Ontvang Sky Sports