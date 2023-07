Kieran Shoemark freut sich über die Gelegenheit, am Freitagabend Partner der Oaks-Heldin Soul Sister beim Grand Prix de Paris in ParisLongchamp zu sein.

Der 27-Jährige, der 2021 an Bord von Lady Bowthorpe zum ersten Mal die Gruppe Eins gewann, genießt eine gute Saison mit bisher 33 Siegern, darunter einem Gruppe Drei an Bord von Vadream zu Beginn der Saison.

Da Frankie Dettori, der übliche Partner von Soul Sister, suspendiert ist und viele andere namhafte Fahrer für das Juli-Festival in Newmarket gesucht werden, hat er die Chance, seinen guten Lauf im Sattel fortzusetzen, nachdem er von John und Thady Gosden für den Spitzenritt an Bord ihres Epsom einberufen wurde Torschütze.

Ein Frankie Dettori steigt ab, nachdem er die Oaks in Epsom auf Soul Sister gewonnen hat





Für den Jockey ist es eine großartige Gelegenheit, sein Talent auf der größten Bühne und an einem Ort unter Beweis zu stellen, an dem er einige seiner besten Tage im Sattel verbracht hat.

Er folgte seinem Sieg an Bord der Dreamloper beim Prix d’Ispahan in der französischen Hauptstadt mit einem Doppelsieg auf der Strecke im vergangenen September, als Dreamloper den Prix du Moulin gewann und West Wind Blows den Prix du Prince d’Orange gewann.

„Ich freue mich sehr darauf“, sagte Shoemark. „Ich mag Longchamp und das Stutfohlen war bisher sehr beeindruckend und ich bin sehr glücklich, dass mir diese Gelegenheit gegeben wurde und ich kann es kaum erwarten, sie zu nutzen.“

„Ich konnte es selbst nicht ganz glauben, aber die Zeiten haben irgendwie gepasst, da in Newmarket gute Rennen liefen und Frankie Dettori gesperrt war, und es war einfach, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“

„Ich hatte bei Longchamp ziemlich viel Glück, also hoffe ich, dass das so bleibt.“

Acht sind für die 12-Stufen-Gruppe Eins an der Reihe, und obwohl „Soul Sister“ das einzige britische Interesse sein dürfte, setzt Aidan O’Brien auf den Plätzen zwei und vier des Irish Derby, Adelaide River und der Peking Opera, während er versucht, seine beeindruckende Bilanz in der Gruppe Eins weiter auszubauen Wettrennen.

Shoemark hat großen Respekt vor der Ballydoyle-Herausforderung und hat den Curragh-Zweitplatzierten Adelaide River als eine der größten Gefahren für Soul Sister sowie Pascal Barys Feed The Flame, der bei seinen ersten beiden Starts optisch beeindruckend war, bevor er sich den vierten Platz im Prix sicherte du Jockey Club.

„Ich dachte, dass Adelaide River im Irish Derby ein großartiges Rennen lief und das französische Pferd Feed The Flame im French Derby einen tapferen vierten Platz belegte“, fügte Shoemark hinzu.

„Es ist ein hart umkämpftes Feld und wir bekommen 3 Pfund weniger als die Hengste. Das ist eine schwierige Aufgabe und es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass ein Stutfohlen an dem Rennen teilnimmt, also kommt das nicht sehr oft vor. Aber.“ Bei John und Thady Gosden ist sie in gutem Zustand und wir hoffen, dass wir mit guten Chancen dorthin fahren.“

Andre Fabre ist der führende Trainer des Rennens und wird versuchen, seine Bilanz mit dem Sieger des Prix Hocquart, dem Ersten Minister, zu erweitern, während weitere Vertreter des Heimteams unter anderem der Erste und Zweite des Prix du Lys, Rubis Vendome und Silawi sowie Winter Pudding sind, der das Pferd der letzten Zeit ist Prix ​​Jean Prat-Gewinner Stephane Pasquier.