Trainer Ted Walsh was “absoluut geschokt” nadat Any Second Now tijdens de gewichtenlunch van dinsdag gezamenlijk topgewicht kreeg voor de Randox Grand National van dit jaar.

De 11-jarige is als derde en tweede geëindigd in Aintree in de laatste twee verlengingen van ’s werelds beroemdste steeplechase en zal volgende maand proberen om voor de derde keer geluk te hebben onder de last van 11st 12lb, nadat de gewichten officieel werden onthuld op een jaarlijks terugkerend evenement in Liverpool.

Walsh werkte gedenkwaardig samen met zijn zoon Ruby om in 2000 Grand National-glorie te claimen met Papillon, maar vindt dat Any Second Now een “uitzonderlijk paard” moet zijn om zijn naam aan de erelijst toe te voegen.

“Alles wat ik kan zeggen is dat ik weet dat hij geen Red Rum is, ik weet dat hij geen Crisp is en dat hij geen L’Escargot is, dus maak je eigen beslissing”, zei de trainer.

“Ik ben absoluut geschokt dat hij topgewicht heeft. Hij gaat daar in net zo goede vorm als vorig jaar. Hij verkeert in dezelfde goede staat als vorig jaar, maar hij heeft topgewicht, dus maak je eigen beslissing. .

“Ik denk dat hij een uitzonderlijk paard moet zijn om het met topgewicht te winnen.”

Afbeelding:

Hewick racet foutloos om de Galway Plate 2022 te winnen





Terugkijkend op zijn vorige Nationale triomf voegde Walsh toe: “Winnen met Papillon was geweldig. Het winnen van de Nationale is een uitstekend moment, maar om je zoon aan boord te hebben, maakt het des te zoeter.”

Any Second Now wordt aan het hoofd van de gewichten vergezeld door Gordon Elliott’s 2022 Irish Gold Cup-winnaar Conflated en Shark Hanlon’s Amerikaanse Grand National-held Hewick, die beiden als eerste op weg zijn naar de Cheltenham Gold Cup van volgende maand.

Net onder dat trio op 11st 11lb staan ​​Conflated’s stalgenoot Galvin en de winnaar van vorig jaar Noble Yeats, getraind door Emmet Mullins.

Laatstgenoemde eindigde voor het laatst als derde in de Cotswold Chase in Cheltenham en ligt nu op koers voor de Gold Cup voordat een voorgenomen bod op back-to-back-overwinningen op Merseyside wordt uitgebracht.

Afbeelding:

Noble Yeats op weg naar het winnen van de Grand National 2022





Mullins zei: “Ik mag niet klagen met een rating van 166. Het is 19 pond meer dan vorig jaar, wat een grote vraag zal zijn, maar hij lijkt dit jaar goed vooruit te zijn gegaan en we weten dat hij de hekken op gaat.

“Het zijn paarden voor cursussen en duimen dat hij een gedurfde show kan neerzetten.”

Noble Yeats zal ernaar streven pas het tweede paard te worden – na Golden Miller in 1934 – dat in hetzelfde jaar de Gold Cup en de Grand National wint.

Mullins loopt echter niet op de zaken vooruit. “Het is zeker één race tegelijk”, zei hij. “Je denkt niet aan de onderscheidingen, maar als hij het geluk heeft om het te doen, dan krijgt hij de onderscheidingen die hij verdient.

“Het is speciaal om een ​​paard te hebben die meedoet aan dat soort races, een Gold Cup of een Grand National, maar om een ​​paard te hebben waarvan je weet dat het goed genoeg is om mee te doen aan de zakelijke kant – dat is het opwindende deel en wat de werf gaan.

“Ik zou zeggen dat het zelfs nu nog niet echt helemaal is doorgedrongen. Toen we de National wonnen bij onze eerste poging in de race, is het me waarschijnlijk ontgaan hoeveel er in gaat en hoeveel andere jaren mensen hebben geprobeerd te winnen de race en niet geslaagd, dus ik zou zeggen dat ik een beetje verwend ben en het is moeilijk te begrijpen wat er is gebeurd. Ik weet zeker dat het me op een dag zal raken.

Mullins heeft ook The Shunter (10st 11lb), eigendom van JP McManus, ingeschreven en voegde eraan toe: “Dat is (gewicht) ongeveer juist. Hij is nog steeds niet gekwalificeerd, denk ik, op de afstand, dus mogelijk heeft hij volgend weekend een inschrijving.

“Ik heb twee of drie races gepland voor de deadline en, vingers gekruist, ik kies de juiste en zorg dat hij zich kwalificeert. Het is de bedoeling dat hij zijn plaats inneemt als hij zich kwalificeert.”

De achtervolgingshandicapper van de British Horseracing Authority, Martin Greenwood, is de man die belast is met het opstellen van de gewichten en hij is heel blij met de kracht in de diepte in de vernieuwing van dit jaar.

Afbeelding:

Minella Times op weg naar de overwinning in de Grand National 2021 in Aintree





Hij zei: “Dit jaar doen we het goed aan de top voor paarden met een rating tussen de 150 en 160 en er zijn een handvol zeer goede paarden ingeschreven, waaronder de winnaar van vorig jaar, Noble Yeats.

“Noble Yeats heeft ongeveer 20 pond meer dan vorig jaar, maar zijn vorm dit seizoen in Graded races is daar de reden voor. De drie paarden aan de top van de handicap – Conflated, Any Second Now en Hewick – je zou denken dat ze allemaal vrij waarschijnlijk zijn.” lopen en het is heel positief dat de kwaliteit van de race aan de bovenkant van de handicap goed op peil is.

“Er waren dit jaar geen paarden die me bijzondere moeilijkheden bezorgden – het waren allemaal min of meer rechtlijnige paarden.”

Nu Henry de Bromhead de pensionering van winnaar Minella Times van 2021 aankondigt, blijven er in totaal 77 paarden in de strijd. Greenwood suggereerde dat de waarschijnlijke rating die nodig is om het laatste veld te halen “rond de 142 of 143” zal zijn.

Afbeelding:

Corach Rambler gereden door Derek Fox op weg naar het winnen van de Ultima Handicap Chase





Er zijn drie paarden met een rating van 142 in Eva’s Oskar, Rapper en Recite A Prayer, die 57e op de lijst staat. Noble Yeats is de 10-1 favoriet met William Hill, die de kansen van zowel Lucinda Russell’s Corach Rambler (10st 5lb) als de door Willie Mullins getrainde Mr Incredible (10st 4lb) heeft verkleind.

Woordvoerder Lee Phelps zei: “Any Second Now lijkt een zware taak te hebben gekregen om nog een keer beter te worden dan zijn tweede plaats vorig jaar en als gevolg daarvan is hij in onze weddenschappen versoepeld van 14-1 naar 20-1.

“Aan de andere kant zijn zowel Corach Rambler (14-1 van 16-1) als Mr Incredible (20-1 van 25-1) geknipt door onze handelaren.

“Corach Rambler vertegenwoordigt een werf in Lucinda Russell die onlangs de race heeft gewonnen en onbelicht blijft tijdens lange reizen, die waarschijnlijk geschikt lijken.

“Mr Incredible zou uiteindelijk de alles overwinnende Willie Mullins’ eerste snaar kunnen worden en is onbelicht voor de werf.”