Grand Forks Mountie steht vor einer Anhörung in Kelowna wegen Vorwürfen der Verletzung des RCMP-Verhaltenskodex

In Kelowna wird eine Anhörung für einen Mountie stattfinden, der beschuldigt wird, gegen den RCMP-Verhaltenskodex verstoßen zu haben.

Am 16. Januar wird Grand Forks Constable Corey Flodell einer Anhörung wegen fünf Vorwürfen im Zusammenhang mit Abschnitt 2.1 des Kodex unterzogen, in dem es heißt: „Mitglieder behandeln jede Person mit Respekt und Höflichkeit und beteiligen sich nicht an Diskriminierung oder Belästigung.“

Feldwebel Sgt. Kris Clark sagte gegenüber Capital News, dass Flodell von der Zahlung suspendiert ist und sein Dienststatus einer ständigen Überprüfung unterliegt.

Clark sagte, dass sich die Anschuldigungen auf Unhöflichkeit und diskreditierendes Verhalten nach dem RCMP-Gesetz beziehen.

Der Online-Zeitplan besagt, dass die Anhörung um 9 Uhr morgens im Delta Hotels by Marriott in Kelowna stattfinden wird.

Die Beamten von Grand Forks lehnten es zu diesem Zeitpunkt ab, sich zu Einzelheiten der Anhörung zu äußern.

