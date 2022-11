Granaten in der Ukraine, während sich ein winterlicher Krieg abzeichnet

KHERSON, Ukraine (AP) – Der Beschuss durch russische Streitkräfte traf über Nacht mehrere Gebiete in der Ost- und Südukraine, als die Besatzungen der Versorgungsunternehmen nach weit verbreiteten Streiks in den letzten Wochen ihre Bemühungen fortsetzten, Strom, Wasser und Heizung wiederherzustellen, sagten Beamte am Sonntag.

Angesichts des anhaltenden Schneefalls, der die Hauptstadt Kiew am Sonntag bedeckte, sagten Analysten voraus, dass das winterliche Wetter – das gefrorenes Gelände und zermürbende Kampfbedingungen mit sich bringt – einen zunehmenden Einfluss auf die Richtung des Konflikts haben könnte, der tobt, seit die russischen Streitkräfte vor mehr als neun Monaten in die Ukraine einmarschiert sind vor.

Aber im Moment waren beide Seiten in einigen Gebieten durch starken Regen und schlammige Schlachtfeldbedingungen festgefahren, sagten Experten.

Nach mindestens zwei heftigen russischen Artillerieangriffen in den letzten zwei Wochen waren Infrastrukturteams in der Ukraine rund um die Uhr im Einsatz, um die wichtigsten Grundversorgungsdienste wiederherzustellen, da viele Ukrainer nur wenige Stunden mit Strom pro Woche auskommen mussten Tag – ggf.

Ukrenergo, der staatliche Stromnetzbetreiber, sagte am Sonntag, dass die Stromproduzenten jetzt etwa 80 % der Nachfrage decken. Das ist eine Verbesserung gegenüber den 75 % vom Samstag, sagt das Unternehmen.

Das Institute for the Study of War, eine Denkfabrik, die die Entwicklungen in der Ukraine genau beobachtet, sagte, Berichte von beiden Seiten deuteten darauf hin, dass starker Regen und Schlamm Auswirkungen hatten – aber ein breiteres Gefrieren, das in den kommenden Tagen entlang der Frontlinien erwartet wird, könnte eine Rolle spielen Rolle.

„Es ist unklar, ob eine der beiden Seiten aktiv plant oder sich darauf vorbereitet, größere Offensiv- oder Gegenoffensiveoperationen zu diesem Zeitpunkt wieder aufzunehmen, aber die meteorologischen Faktoren, die solche Operationen behindert haben, werden beginnen, sich zu lösen“, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung.

ISW sagte, russische Truppen gruben sich weiter östlich der Stadt Cherson ein, aus der sie vor mehr als zwei Wochen von ukrainischen Streitkräften vertrieben wurden, und setzten das „routinemäßige Artilleriefeuer“ über den Fluss Dnipro fort.

In der östlichen Region Donezk wurden laut Gouverneur Pavlo Kyrylenko am vergangenen Tag fünf Menschen durch Beschuss getötet. Über Nacht wurde von regionalen Führern in den Gebieten Saporischschja und Dnipropetrowsk im Westen ein Beschuss gemeldet.

Der Gouverneur von Charkiw, Oleh Syniehubov, sagte, in der nordöstlichen Region sei eine Person getötet und drei verletzt worden.

Einen Tag zuvor war eine lange Kolonne von Autos, Lieferwagen und Lastwagen von der kürzlich befreiten Stadt Cherson weggefahren, nachdem sie in den letzten Tagen intensiv beschossen worden war und in den kommenden Tagen erneut weitere Schläge der russischen Streitkräfte in der Nähe auftauchen könnten.

„Vorgestern hat Artillerie unser Haus getroffen. Vier Wohnungen brannten nieder. Fenster zersplitterten“, sagte der Stadtbewohner Vitaliy Nadochiy, der mit einem Terrier auf dem Schoß und einer ukrainischen Flagge, die von einer Sonnenblende baumelte, hinausfuhr. „Wir können nicht dabei sein. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung. Also gehen wir zu meinem Bruder.“

___

Keaten berichtete aus Kiew, Ukraine.

Sam Mednick und Jamey Keaten, The Associated Press