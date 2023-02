Grammys 2023: Vollständige Gewinnerliste der Musikpreise – National

Die Grammy Awards sind zurück und bringen die größten Namen der Musikindustrie für eine Nacht voller Glanz und Glamour zusammen.

Beyoncé ist die am meisten dekorierte Künstlerin in der Geschichte der Preisverleihung, nachdem sie am Sonntag drei Preise mit nach Hause genommen hat. Sie gewann die beste Tanzaufnahme für Brich meine Seeletraditionelle R&B-Performance für Plastik vom Sofa und R&B-Song für Handschellen – alle Songs von ihrem Hit-Album Renaissance.

Beyoncé ist mit dem verstorbenen ungarisch-britischen Dirigenten Georg Solti verbunden, der 31 Grammys hat. Solti hält den Rekord seit 1997.

The Queen Bee führte Künstler in diesem Jahr mit neun Nominierungen an, acht davon für ihr Album Renaissance. Mit diesen Nominierungen ist Beyoncé nun mit ihrem Ehemann Jay-Z für die meisten Nominierungen verbunden, die von einem Künstler erhalten wurden – satte 88 Nominierungen.

Kendrick Lamar war mit acht Nominierungen der am zweithäufigsten nominierte Künstler des Abends und nahm drei Auszeichnungen mit nach Hause – für das beste Rap-Album Mr. Moral & die großen Stepper, und bester Rap-Song und beste Rap-Performance für Das Herz Teil 5.

Bad Bunny eröffnete die Grammy Awards mit einer festlichen, energiegeladenen Darbietung, die viele Zuschauer auf die Beine brachte, darunter auch Taylor Swift, die neben ihrem Tisch tanzte.

Harry Styles gewann den ersten Preis der Hauptzeremonie für das beste Pop-Gesangsalbum für Harrys Haus Dazu gehörte sein spaßiger, massiver Hit Wie es war – die er später live in einem silbernen Fransenanzug aufführte.

Harry Styles tritt während der 65. GRAMMY Awards in der Crypto.com Arena am 5. Februar 2023 in Los Angeles, Kalifornien, auf.

JC Olivera/WireImage



Sam Smith und seine Mitarbeiterin Kim Petras nahmen den Preis für die beste Pop-Duo-Performance für ihren Riesenerfolg mit nach Hause Unheilig.

„Ich bin die erste Transgender-Frau, die diesen Preis gewonnen hat“, sagte Petras in ihrer Dankesrede.

Die Kanadier Michael Bublé und Drake wurden früh in der Nacht während der Grammy-Vorzeremonie erkannt. Der in Vancouver geborene Schlagersänger brachte den Preis für das beste traditionelle Pop-Gesangsalbum mit nach Hause, während der in Toronto geborene Rapper für seinen Beitrag zu Future’s für die beste melodische Rap-Performance ausgezeichnet wurde Warte auf U.

Drake beschloss, sein Soloalbum zurückzuhalten Ehrlich gesagt, vergiss es vom Grammy-Wettbewerb in diesem Jahr. Er boykottiert die Preisverleihung seit 2020 zusammen mit seinem kanadischen Künstlerkollegen The Weeknd und bezeichnet die Auszeichnung als unbedeutend und losgelöst von der Landschaft der Popmusik.

In diesem Jahr wurden bei den Grammy Awards fünf neue Kategorien eingeführt, darunter Songwriter des Jahres und ein Special Merit Award für den besten Song für sozialen Wandel.

Zum dritten Mal in Folge veranstaltet Trevor Noah die Hauptzeremonie in der Crypto.com Arena in Los Angeles, die von CBS übertragen wird und auf Paramount+ gestreamt werden kann.

Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller Nominierten in den Hauptkategorien. Endgültige Gewinner werden sein fett während die Zeremonie weitergeht.

Album des Jahres

Reise, ABBA

30, Adele

Un Verano Sin TiBöser Hase

RenaissanceBeyonce

In diesen stillen Tagen, Brandi Carlile

Musik der SphärenColdplay

Harrys Haus, Harry Styles

Mr. Moral & die großen Stepper, Kendrick Lamar

Speziell, Lizzo

Guten Morgen Herrlich (Deluxe), Mary J. Blige

Rekord des Jahres

Schließ mich nicht ab, ABBA

Leicht für mich, Adele

Zerbrich meine Seele, Beyonce

Du und ich auf dem Felsen, Brandi Carlile mit Lucius

FrauDoja-Katze

Wie es war, Harry Styles

Das Herz Teil 5, Kendrick Lamar

Über die verdammte ZeitLizzo

Guten Morgen Wunderschön, Mary J. Blige

Schlechte Angewohnheit, Steve Lacy

Lied des Jahres

Leicht für michAdele

Brich meine SeeleBeyonce

Genau so, Bonnie Raitt

Gott tat, DJ Khaled mit Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend und Fridayy

ABCDEFU, Gayle

Wie es war, Harry Styles

Das Herz Teil 5, Kendrick Lamar

Über die verdammte Zeit, Lizzo

Schlechte AngewohnheitSteve Lacy

Alles zu gut (10-Minuten-Version) (Der Kurzfilm), Taylor Swift

Bester neuer Künstler

Anita

Domi & JD Beck

Latto

Mäneskin

Molly Tuttle

Mun lang

Omar Apoll

Samara Freude

Tobe Nwigwe

Nasses Bein

Bestes Musikvideo

Leicht für mich, Adele

Noch kommen, BTS

Frau, Doja-Katze

Wie es war, Harry Styles

Das Herz Teil 5Kendrick Lamar

** GEWINNER: Alles zu gut: Der Kurzfilm, Taylor Swift

Bestes Pop-Gesangsalbum

ReiseABBA

30Adele.

Musik der SphärenColdplay

SpeziellLizzo

** GEWINNER: Harrys HausHarry Styles

Beste Pop-Solo-Performance

Leicht für michAdele

Moskau EselBöser Hase

FrauDoja-Katze

Schlechte AngewohnheitSteve Lacy

Über die verdammte ZeitLizzo

Wie es warHarry Styles

Beste Pop-Duo-/Gruppenleistung

Schließ mich nicht abABBA

Bam BamCamila Cabello mit Ed Sheeran

Mein UniversumColdplay und BTS

Ich mag dich (Ein glücklicheres Lied)Post Malone & Doja Cat

** GEWINNER: UnheiligSam Smith und Kim Petras

Bestes traditionelles Pop-Gesangsalbum

DankeDianaRoss

Wenn Weihnachten kommt..., Kelly Clarkson

** GEWINNER: HöherMichael Bublé

Ich träume von Weihnachten (erweitert), Norah Jones

ImmergrünPentatonix

Beste Rap-Performance

Gott tatDJ Khaled mit Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend und Fridayy

VegasDoja-Katze

Pushin PGunna und Zukunft mit Young Thug

FNF (Lass uns gehen), Hitkidd & Glorilla

** GEWINNER: Das Herz Teil 5, Kendrick Lamar

Beste melodische Rap-Performance

SchönDJ Khaled mit Zukunft und SZA

** GEWINNER: Warte auf UZukunft mit Drake und Tems

Erste Klasse, Jack Harlow

Stirb langsam, Kendrick Lamar mit Blxst und Amanda Reifer

Große Energie (Live), Latto

Bester Rap-Song

Gott tat, DJ Khaled mit Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend und Fridayy

Warte auf UZukunft mit Drake und Tems

Pushin PGunna und Zukunft mit Young Thug

Churchill-Downs, Jack Harlow mit Drake

** GEWINNER: Das Herz Teil 5, Kendrick Lamar

Bestes Rap-Album

Gott tat, DJ Khaled

Ich habe dich nie gemocht, Zukunft

Komm nach Hause, die Kinder vermissen dich, Jack Harlow

** GEWINNER: Herr Moral & die großen Stepper, Kendrick Lamar

Es ist fast trocken, Pusha T

Beste R&B-Performance

Jungfrau Groove, Beyonce

Tu mir so gut weh, Jasmine Sullivan

ÜberGlücklicher Daye

Hier mit mirMary J. Blige Mit Anderson .Paak

** GEWINNER: Stunden & Stunden, Mun lang

Beste traditionelle R&B-Performance

‚Gegen Mitternacht, Adam Blackstone mit Jazmine Sullivan

Fällt weiter, Babyface mit Ella Mai

** GEWINNER: Plastik vom Sofa, Beyonce

Guten Morgen Wunderschön, Mary J. Blige

Mach 4 Liebe, Snoh Alegra

Bester R&B-Song

** GEWINNER: Manschette es, Beyonce

Tu mir so gut wehJasmin Sullivan

Guten Morgen HerrlichMary J. Blige

Stunden & Stunden, Mun lang

Bitte geh nicht weg, PJ Morton

Bestes R&B-Album

Luftig (Deluxe)Chris Brown

Süßigkeitstropfen, Glücklicher Daye

Guten Morgen Herrlich (Deluxe), Mary J. Blige

Beobachte die Sonne, PJ Morton

** GEWINNER: Schwarzes Radio III, Robert Glaser

Beste Tanzaufnahme

** GEWINNER: Breche meine Seele, Beyonce

RosenholzBonbobo

Mir geht es gut (Blau), David Guetta und Bebe Rexha

Vergiss meine Liebe nichtDiplo und Miguel

EingeschüchtertKaytranada Mit IHR

Auf meinen KnienRüfüs Du Sol

Bestes Dance/Electronic-Album

RenaissanceBeyonce

FragmenteBonbobo

DiplomDiplom

Der letzte AbschiedOdessa

AufgebenRüfüs Du Sol

Bestes Rock-Album

Dropout-Boogie, Die schwarzen Schlüssel

Der Junge namens If, Elvis Costello und die Betrüger

Raupe, Leerlauf

Mainstream-Ausverkauf, Maschinengewehr Kelly

** GEWINNER: Patient Nummer 9, Ozzy Osbourne

Luzifer auf dem Sofa, Löffel

Bester Rocksong

** GEWINNER: Kaputte PferdeBrandi Carlile

Patientennummer 9, Ozzy Osbourne mit Jeff Beck

Schwarzer Sommer, rote scharfe Chilischoten

Blackout, Drehkreuz

Harmonias Traum, Der Krieg gegen Drogen

Beste Rock-Performance

Alter Mann, Beck

Wildes Kind, Die schwarzen Schlüssel

** GEWINNER: Kaputte PferdeBrandi Carlile

So glücklich, dass es weh tutBryan Adams

Kriechen!, Leerlauf

Patient Nummer 9, Ozzy Osbourne mit Jeff Beck

Urlaub, Drehkreuz

Beste Metal-Performance

Nennen Sie mich kleiner SonnenscheinGespenst

Wir werden zurückkommen, Megadeth

Töten oder getötet werden, Muse

** GEWINNER: Degradationsregeln, Ozzy Osbourne mit Tony Iommi

BlackoutDrehkreuz

Bestes alternatives Musikalbum

WIR, Arcade-Feuer

Dragon New Warm Mountain Ich glaube an dichGroßer Dieb

Fossora, Björk

** GEWINNER: Nasses Bein, Nasses Bein

Abkühlen lassenJa, ja, ja

Bestes Country-Album

Ashley McBryde präsentiert: Lindeville, Ashley McBryde

AufwachsenLuke Kämme

Demütige Suche, Maren Morris

Palomino, Miranda Lambert

Eine schöne ZeitWilli Nelson

Beste Country-Solo-Performance

Von Herzen, Kelsea Ballerini

Kreise um diese Stadt, Maren Morris

In seinen Armen, Miranda Lambert

** GEWINNER: Für immer leben, Willi Nelson

Etwas in der Orange, Zach Bryan

Beste Country-Duo-/Gruppenleistung

Gebet des Mitternachtsreiters, Brüder Osborne

** GEWINNER: Wollte nie dieses Mädchen sein, Carly Pearce & Ashley McBryde

Wunschtrinken, Ingrid Andress & Sam Hunt

Überholen Sie Ihr GedächtnisLuke Combs & Miranda Lambert

Liebt er dich (Wiederholung), Reba McEntire & Dolly Parton

Gehen, wohin die Einsamen gehen, Robert Plant und Alison Krauss

Bester Country-Song

** GEWINNER: ‚Bis du nicht kannst, Cody Johnson

Mach das, Lukas Kämme

Kreise um diese Stadt, Maren Morris

Wenn ich ein Cowboy wäre, Miranda Lambert

Ich wette, du denkst an mich (Taylor’s Version) (From the Vault), Taylor Swift

Ich werde dich lieben bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, Willi Nelson

Bestes Latin-Pop-Album

De Adentro Pa AfueraKamilo

AguileraChristina Aguilera

ViajanteFonseca

** GEWINNER: Pasieros, Rubén Blades und Boca Livre

Dharma +Sebastian Yatra

Bestes Comedy-Album

** GEWINNER: Je näher, David Chappelle

Comedy-Monster, Jim Gaffigan

VerzeihungLouis CK

Wir alle schreien, Patton Oswalt

Ein bisschen Gehirn, ein kleines Talent, Randy Rainbow

Bestes Musical-Theater-Album

Eine seltsame SchleifeUrsprüngliche Broadway-Besetzung

Caroline, oder Change, neue Broadway-Besetzung

** GEWINNER: Into the Woods (Aufnahme der Broadway-Besetzung 2022)‚Into the Woods‘ 2022 Broadway-Besetzung

MJ das Musical, Ursprüngliche Broadway-Besetzung

Herr Samstagabend, ‚Herr. Saturday Night‘ Originalbesetzung

Sechs: Live am Eröffnungsabend, Ursprüngliche Broadway-Besetzung

Bester Songwriter, nicht klassisch

Amy Allen

Laura Veltz

Nija Karl

Der Traum

** GEWINNER: Tobias Jesso Jr.

— mit Dateien aus Die Associated Press