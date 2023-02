Grammys 2023: Madonnas Tochter Lourdes Leon kanalisiert Material Girl

Wir werden aufgelegt Lourdes Leon’s Grammys-Look 2023.

Das Model schloss sich Mama an Madonna Bei der Preisverleihung trug sie ein rotes Kleid mit Juwelen, eine passende rote Handtasche und eine kräftige rote Lippe. Die 26-Jährige rundete den Look mit einer Diamantkreuz-Halskette und einem kegelförmigen BH ab und kanalisierte die „Material Girl“-Sängerin, die während ihrer Zeit einen ähnlichen Look rockte Blonder Ehrgeiz Tournee 1990.

Flash forward 33 Jahre später besuchte der 60-Jährige die größte Nacht der Musik und trug ein komplett schwarzes Ensemble, das Spitzenhandschuhe und eine Reitpeitsche umfasste. Madonna, die ihre Haare zu hochgesteckten Zöpfen trug, betrat die Bühne in der Crypto.com Arena in Los Angeles, um sich vorzustellen Sam Smith Und Kim Petras vor ihrem Auftritt von „Unholy“ in der Crypto.com Arena in Los Angeles.

„Hier ist, was ich nach vier Jahrzehnten in der Musik gelernt habe“, begann sie, „wenn sie dich schockierend, skandalös, problematisch, provokativ oder gefährlich nennen, dann bist du definitiv auf der Spur.“