Grammy-Nominierungen 2022: Siehe Liste der Nominierten

Am Dienstag wurden die Nominierungen für die Grammy Awards 2023 bekannt gegeben.

Beyoncé führte mit neun Nominierungen für ihr Album „Renaissance“ unter den Nominierten. Kendrick Lamar erzielte acht Nominierungen, Adele und Brandi Carlile jeweils sieben.

Harvey Mason Jr., CEO der Recording Academy, wurde bei der Ankündigung von Dan + Shay, Smokey Robinson, Machine Gun Kelly, John Legend und anderen unterstützt.

Die Grammy Awards finden am 5. Februar in Los Angeles statt.

Eine Liste der Nominierten in mehreren Hauptkategorien folgt unten. Die vollständige Liste mit mehr als 91 Kategorien können Sie hier einsehen.

„Schalt mich nicht ab“, Abba

„Schon zu mir“, Adele

„Brich meine Seele“, Beyoncé

„Guten Morgen, Herrchen“, Mary J. Blige

„Du und ich auf dem Felsen“, Brandi Carlile mit Lucius

„Frau“, Doja Cat

„Schlechte Angewohnheit“, Steve Lacy

„Das Herz Teil 5“, Kendrick Lamar

„Ungefähr verdammte Zeit“, Lizzo

„Wie es war“, Harry Styles

„Abcdefu“, Sara Davis, Gayle und Dave Pittenger, Songwriter (Gayle)

„About Damn Time“, Melissa „Lizzo“ Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin und Theron Makiel Thomas, Songwriter (Lizzo)

„All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)“, Liz Rose und Taylor Swift, Songwriter (Taylor Swift)

„As It Was“, Tyler Johnson, Kid Harpoon und Harry Styles, Songwriter (Harry Styles)

„Bad Habit“, Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy, Songwriter (Steve Lacy)

„Break My Soul“, Beyoncé, S. Carter, Terius „The-Dream“ Gesteelde-Diamant und Christopher A. Stewart, Songwriter (Beyoncé)

„Easy on Me“, Adele Adkins und Greg Kurstin, Songwriter (Adele)

„God Did“, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts und Nicholas Warwar, Songwriter (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legende und Freitag)

„The Heart Part 5“, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar und Matt Schaeffer, Songwriter (Kendrick Lamar)

„Einfach so“, Bonnie Raitt, Songwriterin (Bonnie Raitt)

„Reise“, Abba

„30“, Adele

„Un Verano Sin Ti“, Bad Bunny

„Renaissance“, Beyoncé

„Guten Morgen Herrlich (Deluxe)“, Mary J. Blige

„In diesen stillen Tagen“, Brandi Carlile

„Musik der Sphären“, Coldplay

„Herr. Moral & die großen Stepper“, Kendrick Lamar

„Besonders“, Lizzo

„Harrys Haus“, Harry Styles

Anita

Omar Apoll

Domi & JD Beck

Mun lang

Samara Freude

Latto

Mähnenhaut

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Nasses Bein

„Schon zu mir“, Adele

„Moskauer Maultier“, Bad Bunny

„Frau“, Doja Cat

„Schlechte Angewohnheit“, Steve Lacy

„Ungefähr verdammte Zeit“, Lizzo

„Wie es war“, Harry Styles

„Schalt mich nicht ab“, Abba

„Bam Bam“, Camila Cabello mit Ed Sheeran

„Mein Universum“, Coldplay und BTS

„Ich mag dich (ein glücklicheres Lied)“, Post Malone und Doja Cat

„Unheilig“, Sam Smith und Kim Petras

„Höher“, Michael Bublé

„Wenn Weihnachten kommt …“, Kelly Clarkson

„Ich träume von Weihnachten (erweitert)“, Norah Jones

„Immergrün“, Pentatonix

„Danke“, Diana Ross

„Reise“, Abba

„30“, Adele

„Musik der Sphären“, Coldplay

„Besonders“, Lizzo

„Harrys Haus“, Harry Styles

„Brich meine Seele“, Beyoncé

„Rosenholz“, Bonobo

„Vergiss meine Liebe nicht“, Diplo und Miguel

„Ich bin gut (blau)“, David Guetta und Bebe Rexha

„Eingeschüchtert“, Kaytranada mit SIE

„Auf meinen Knien“, Rüfüs du Sol

„Renaissance“, Beyoncé

„Fragmente“, Bonobo

„Diplo“, Diplo

„Der letzte Abschied“, Odesza

„Ergebe dich“, Rüfüs du Sol

„Gott hat es getan“, DJ Khaled

„Ich habe dich nie gemocht“, Zukunft

„Komm nach Hause, die Kinder vermissen dich“, Jack Harlow

„Herr. Moral & die großen Stepper“, Kendrick Lamar

„Es ist fast trocken“, Pusha T

„God Did“, DJ Khaled mit Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend und Fridayy „Vegas“, Doja Cat

„Pushin P“, Gunna und Future mit Young Thug

„FNF (Let’s Go)“, Hitkidd und Glorilla

„Das Herz Teil 5“, Kendrick Lamar

„Churchill Downs“, Ace G, BEDRM, Matthew Samuels, Tahrence Brown, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Jack Harlow und Jose Velazquez, Songwriter (Jack Harlow feat. Drake)

„God Did“, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts und Nicholas Warwar, Songwriter (DJ Khaled mit Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legende und Freitag)

„The Heart Part 5“, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar und Matt Schaeffer, Songwriter (Kendrick Lamar)

„Pushin P“, Lucas Depante, Nayvadius Wilburn, Sergio Kitchens, Wesley Tyler Glass und Jeffery Lamar Williams, Songwriter (Gunna und Future feat. Young Thug)

„Wait for U“, Tejiri Akpoghene, Floyd E. Bentley III, Jacob Canady, Isaac De Boni, Aubrey Graham, Israel Ayomide Fowobaje, Nayvadius Wilburn, Michael Mule, Oluwatoroti Oke und Temilade Openiyi, Songwriter (Future mit Drake und Tems)

„Aguilera“, Christina Aguilera

„Pasieros“, Rubén Blades und Boca Livre

„De Adentro Pa Afuera“, Camilo

„Vijante“, Fonseca

„Dharma+“, Sebastián Yatra

„Trap Cake, Bd. 2“, Rauw Alejandro

„Un Verano Sin Ti“, Bad Bunny

„Legendaddy“, Daddy Yankee

„La 167“, Farruko

„Das Liebes- und Sexvideo“, Maluma

„Wir“, Arcade Fire

„Dragon New Warm Mountain, ich glaube an dich“, Big Thief

„Fossora“, Björk

„Nasses Bein“, „Nasses Bein“.

„Cool It Down“, Yeah Yeah Yeahs

„Groove der Jungfrau“, Beyoncé

„Tut mir so weh“, Jazmine Sullivan

„Ende“, Lucky Daye

„Hier bei mir“, Mary J. Blige mit Anderson .Paak

„Stunden & Stunden“, Muni Long

„Cuff It“, Denisia „Blu June“ Andrews, Beyoncé, Mary Christine Brockert, Brittany „Chi“ Coney, Terius „The-Dream“ Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers und Raphael Saadiq, Songwriter (Beyoncé)

„Good Morning Gorgeous“, Mary J. Blige, David Brown, Dernst Emile II, Gabriella Wilson und Tiara Thomas, Songwriter (Mary J. Blige)

„Hrs & Hrs“, Hamadi Aaabi, Dylan Graham, Priscilla Renea, Thaddis „Kuk“ Harrell, Brandon John-Baptiste, Isaac Wriston und Justin Nathaniel Zim, Songwriter (Muni Long)

„Hurt Me So Good“, Akeel Henry, Michael Holmes, Luca Mauti, Jazmine Sullivan und Elliott Trent, Songwriter (Jazmine Sullivan)

„Bitte geh nicht weg“, PJ Morton, Songwriter (PJ Morton)

„Guten Morgen Herrlich (Deluxe)“, Mary J. Blige

„Luftig (Deluxe)“, Chris Brown

„Schwarzes Radio III“, Robert Glasper

„Candydrip“, Lucky Daye

„Beobachte die Sonne“, PJ Morton

„Vom Herzen zuerst“, Kelsea Ballerini

„Etwas in der Orange“, Zach Bryan

„In seinen Armen“, Miranda Lambert

„Kreise um diese Stadt“, Maren Morris

„Ewig leben“, Willie Nelson

„Wunschtrinken“, Ingrid Andress und Sam Hunt

„Mitternachtsgebet des Reiters“, Brothers Osborne

„Outrunnin‘ Your Memory“, Luke Combs und Miranda Lambert

„Liebt er dich – Revisited“, Reba McEntire und Dolly Parton

„Ich wollte nie dieses Mädchen sein“, Carly Pearce und Ashley McBryde

„Gehen, wohin die Einsamen gehen“, Robert Plant und Alison Krauss

„Circles Around This Town“, Ryan Hurd, Julia Michaels, Maren Morris und Jimmy Robbins, Songwriter (Maren Morris)

„Doin‘ This“, Luke Combs, Drew Parker und Robert Williford, Songwriter (Luke Combs)

„Ich wette, du denkst an mich (Taylor’s Version) (From the Vault)“, Lori McKenna und Taylor Swift, Songwriter (Taylor Swift)

„Wenn ich ein Cowboy wäre“, Jesse Frasure und Miranda Lambert, Songwriter (Miranda Lambert)

„I’ll Love You Till The Day I Die“, Rodney Crowell und Chris Stapleton, Songwriter (Willie Nelson)

„Til You Can’t“, Matt Rogers und Ben Stennis, Songwriter (Cody Johnson)

„Erwachsen werden“, Luke Combs

„Palomino“, Miranda Lambert

„Ashley McBryde präsentiert: Lindeville“, Ashley McBryde

„Humble Quest“, Maren Morris

„Eine schöne Zeit“, Willie Nelson

„So glücklich, dass es weh tut“, Bryan Adams

„Alter Mann“, Beck

„Wildes Kind“, The Black Keys

„Gebrochene Pferde“, Brandi Carlie

„Kriechen!“, Leerlauf

„Patent Nummer 9“, Ozzy Osbourne mit Jeff Beck

„Feiertag“, Drehkreuz

„Black Summer“, Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis und Chad Smith, Songwriter (Red Hot Chili Peppers)

„Blackout“, Brady Ebert, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory und Brendan Yates, Songwriter (Turnstile)

„Broken Horses“, Brandi Carlile, Phil Hanseroth und Tim Hanseroth, Songwriter (Brandi Carlile)

„Harmonia’s Dream“, Robbie Bennett und Adam Granduciel, Songwriter (The War on Drugs)

„Patient Nummer 9“, John Osbourne, Chad Smith, Ali Tamposi, Robert Trujillo und Andrew Wotman, Songwriter (Ozzy Osbourne feat. Jeff Beck)

„Dropout Boogie“, The Black Keys

„Der Junge namens If“, Elvis Costello und die Betrüger

„Crawler“, Leerlauf

„Mainstream-Ausverkauf“, Machine Gun Kelly

„Patient Nummer 9“, Ozzy Osbourne

„Luzifer auf dem Sofa“, Spoon

„Der Näher“, Dave Chappelle

„Comedy Monster“, Jim Gaffigan

„Ein bisschen Verstand, ein bisschen Talent“, Randy Rainbow

„Tut mir leid“, Louis CK

„Wir alle schreien“, Patton Oswalt

„Elvis“, Verschiedene Künstler

„Encanto“, Verschiedene Künstler

„Stranger Things: Soundtrack aus der Netflix-Serie, Staffel 4 (Band 2)“, Verschiedene Künstler

„Top Gun: Maverick“, Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer und Lorne Balfe

„West Side Story“, Verschiedene Künstler