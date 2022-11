Graham Potter „hängt im Brighton-Modus fest“, wie Chelsea-Chef sagte, er solle „rücksichtslos“ sein wie Jürgen Klopp und Pep Guardiola mit Blues „einfach zu spielen“

Chelsea-Chef Graham Potter wurde angewiesen, seinem Management ein rücksichtsloseres Element zu verleihen, das Leute wie Jürgen Klopp und Pep Guardiola besitzen.

Potter war im September Blues-Boss und verließ Brighton, um sich dem West-London-Club anzuschließen.

AFP Potters Männer sind in den letzten vier Ligaspielen sieglos und in der Tabelle auf den siebten Platz abgerutscht

Er hatte einen positiven Start ins Leben an der Stamford Bridge und gewann fünf seiner ersten sechs Spiele als Verantwortlicher. Potter führte sie auch an die Spitze ihrer Champions-League-Gruppe.

In den letzten Wochen war Chelsea jedoch in schlechter Form, da der Verein in den letzten vier Premier League-Spielen sieglos war, einschließlich Niederlagen in den letzten beiden.

Dies ist keine ideale Form für einen Verein, der bestrebt ist, unter die ersten vier zu kommen, und der ehemalige Chelsea-Spieler befürchtet, dass es „leicht“ aussieht, gegen die Mannschaft zu spielen.

Townsend riet Potter auch, sich an den Büchern vieler seiner Managerkollegen in der Premier League zu orientieren.

„Wenn ich Antonio Conte anschaue, wenn ich Thomas Tuchel, Jürgen Klopp und Pep Guardiola ansehe, sind sie hektisch, sie treten jeden Ball und fechten jede Entscheidung an“, sagte Townsend auf Drive.

„Sie sind rücksichtslos in dem, was sie zu tun und zu erreichen versuchen.

getty Leute wie Klopp werden oft gesehen, wie sie an der Seitenlinie toben

getty Während Potter eine viel ruhigere Haltung einnimmt

„Ich glaube nicht, dass Graham weiterhin herauskommen und sagen kann, dass sie von der besseren Mannschaft geschlagen wurden und daraus lernen werden … Sie können das bei Chelsea nicht fortsetzen. Das können Sie in Brighton tun.

„Das muss weg, dieser Versuch, alle zusammenzuhalten und alle glücklich zu machen. Ich denke, um ein erfolgreicher Manager an der Spitze dieser Liga zu sein, muss er irgendwann dieses eher rücksichtslose Element für das entwickeln, was Chelsea versucht.

„Im Moment schaue ich auf sie und es ist ein bisschen einfach, gegen sie zu spielen.“

„Alle Trainer brauchen 2-3 Fenster … er hat es mit guten Spielern, sehr guten Spielern, Topspielern zu tun und er muss seine eigene Philosophie umsetzen, und man muss Spiele gewinnen, während man versucht, sie umzusetzen“, fügte Townsend hinzu.

Getty Chelsea wurde bei seiner 0: 1-Niederlage gegen Arsenal überspielt, und Townsend befürchtet, dass die Blues jetzt leicht zu spielen sind

„Ich schaue mir an, wie diese anderen Teams mit ihren Vereinen umgehen, und ich denke, Graham steckt immer noch im Brighton-Modus fest.

„Das tut er, aber er muss etwas anderes finden, um das Beste aus den besten Spielern herauszuholen und mehr aus diesen Jungs herauszuholen.

„Denn im Moment ist das, was ich kürzlich von Chelsea an der Spitze des Feldes gesehen habe, bei weitem nicht annähernd, überhaupt nicht annähernd.“