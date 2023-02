Graham Potter exklusiv: Der Cheftrainer von Chelsea erklärt, wie die Megaausgaben für das Transferfenster im Januar die Richtung des Clubs verändert haben | Fußball Nachrichten

„Nun, ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, zu viele solcher Tage zu haben“, räumte Graham Potter über Chelseas Transfer-Deadline-Day-Geschäft ein.

Der Anruf bei Potter, um ihm mitzuteilen, dass der rekordbrechende Deal mit Enzo Fernandez von Benfica endlich abgeschlossen war, kam kurz nach Mitternacht. Den ganzen Tag über hatte es Momente gegeben, in denen er dachte, es könnte nicht passieren.

Kein Wunder, dass die Emotionen des Chelsea-Cheftrainers vor allem von Erleichterung geprägt waren, aber er freut sich auch über das unbestrittene Talent des jungen Argentiniers.

„Wir waren uns vor der Weltmeisterschaft seiner bewusst, wir kannten seine Qualitäten“, sagte Potter exklusiv Sky Sports vor ihrem Friday Night Football-Spiel mit Fulham. „Er war einer dieser Spieler, über die wir nachgedacht haben, und dann haben wir ihn bei der Weltmeisterschaft gesehen und dachten, das könnte etwas teurer werden, als wir dachten.

„Er ist entschlossen, bescheiden, man sieht, wie er Fußball spielt, er hat Persönlichkeit und Charakter. Er hat schon in so jungen Jahren so viele große Spiele bestritten und ist von seiner Familie und allem, was dazugehört, weggezogen. Er ist ein entschlossener junger Mann der weiß, was er will, das Spiel kennt, der Mannschaft helfen will und ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen.“

Wenn der Papierkram und die Freigabe rechtzeitig abgeschlossen sind, kann Fernandez am Spiel am Freitag teilnehmen. Das könnte auch Hakim Ziyech nach dem shambolischen Zusammenbruch seines Deals mit PSG in den letzten Stunden des Transfer-Deadline-Days tun.

„Ich habe danach mit ihm gesprochen“, sagte Potter. „Es ist Teil des Fußballs, es kann passieren, er ist so enttäuscht, an diesen Punkt zu kommen. Du denkst, du bist an einem Ort und dann plötzlich bist du es nicht, aber er ist professionell, er weiß das Spiel, unterstützt dieses Team und er möchte uns wieder helfen.

„Er war heute gut, das ist die Überlegung, ihn gleich wieder ins Spiel zu bringen. Er möchte Fußball spielen und jetzt bei uns das Beste aus seiner Karriere herausholen. Er engagiert sich für uns und wir freuen uns darauf, ihn zu sehen.“ die zweite Hälfte der Saison.“

„Vom ersten Tag an gab es enorme Herausforderungen“

Es wird nicht das letzte Mal in dieser Saison sein, dass Potter unangenehme Neuigkeiten überbringen muss. In einem Kader, der bereits voller internationaler Stars war, wird ein geschäftiges Transferfenster zu schwierigeren Gesprächen über die Teamauswahl führen.

„In einer idealen Welt würdest du sie nicht haben wollen, aber das ist mein Job“, sagte Potter. „Sie müssen es auf respektvolle, ehrliche und transparente Weise tun – und die Tatsache respektieren, dass es Enttäuschungen und Frustrationen geben wird, und Sie lassen dies zu und helfen ihnen, voranzukommen.

„Man muss auf die richtige Kombination und das Gleichgewicht der Gruppe achten und die schwierigen Entscheidungen treffen. Viele Spieler können starke Argumente vorbringen. Das ist unsere Herausforderung, und ich beschwere mich nicht darüber – es ist Teil des Jobs und von mir Ich freue mich wirklich darauf, es zu nehmen und mein Bestes zu geben.

„Ich denke, es gab seit dem ersten Tag enorme Herausforderungen. Der Verein hat mit dem Eigentümer enorme Veränderungen durchgemacht, es muss Stabilität und Ruhe herrschen, was für mich schwer zu sagen ist, wenn wir die von uns vorgenommenen Verpflichtungen eingegangen sind. Aber nach vorne Wir müssen das Team, die Kultur und das Umfeld aufbauen, und dann kann man, denke ich, echte Fortschritte sehen.“

„Wir haben die Ausrichtung des Teams geändert“

Transferfenster-Neuverpflichtungen von Chelsea im Januar



Was einige schwer zu erkennen waren, ist die Strategie hinter dem Wiederaufbau des Clubs unter Todd Boehly. „Scattergun“ ist das Wort, das in einigen Kreisen verwendet wurde, um den 600-Millionen-Pfund-Ausgabenrausch im Club seit der Übernahme des amerikanischen Milliardärs zu beschreiben.

Wie sieht also Potter das Gesamtbild?

„Manchmal können die Leute Dinge nicht sehen und das ist normal. Aus unserer Perspektive können wir in diesem Fenster ziemlich klar sehen“, sagte er.

„Sie sehen sich das Alter der Spieler an, wo sie in ihrer Karriere stehen, eine Kombination aus der Investition in die Ablösesumme und das Gehalt hat für uns Sinn gemacht und wo wir stehen. Wir haben eine hungrige Gruppe von Spielern die bereit sind, dem Team jetzt zu helfen und mit der Entwicklung des Vereins zu wachsen und zu wachsen.

„Die Spieler, die wir verpflichtet haben, das Alter von ihnen, wir haben die Richtung des Teams dorthin geändert, wo sie hin mussten, es geht jetzt darum, dass es funktioniert.“

„Unser Ehrgeiz ist es, zu gewinnen“

Wie schnell kann das gehen, wenn Chelsea in der Premier League den 10. Platz belegt und einen 10-Punkte-Rückstand auf die Top 4 aufholen muss?

Potter betont, dass es Zeit brauchen wird und man bekommt das Gefühl, dass er sie bekommen wird. Er wird nicht über Ziele sprechen oder über seine Zukunft spekulieren, wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren, aber er hofft und erwartet eine deutliche Verbesserung in der zweiten Saisonhälfte.

„Unser Ziel ist es, bis zum Ende der Saison so gut wie möglich abzuschneiden“, fügte Potter hinzu. „Unser Ehrgeiz ist es nie, Vierter, Dritter oder Zweiter zu werden, unser Ehrgeiz ist es, zu gewinnen. Wir versuchen das mit den Neuverpflichtungen, die wir gemacht haben, wir haben unsere Absicht gezeigt. Gleichzeitig verstehen wir den Prozess und die Position,“ und wir müssen weiterarbeiten.“

Das beginnt heute Abend gegen ein Fulham-Team, das Chelsea vor wenigen Wochen mit 2: 1 besiegt hat. Neben seinen glitzernden neuen Starverpflichtungen könnte Potter auch Reece James, Ben Chillwell und Raheem Sterling nach einer Verletzung zurückhaben – es wird eines der am meisten erwarteten Teamblätter in einiger Zeit sein, wenn wir einen Blick auf diese sich entwickelnde Chelsea-Mannschaft werfen.