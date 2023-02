Graham Potter heeft onthuld dat hij doodsbedreigingen heeft ontvangen, maar de Chelsea-hoofdcoach houdt vol dat het hem niet op zijn kop heeft gezet, aangezien hij de resultaten van de club wil veranderen.

Potter staat onder toenemende druk op Stamford Bridge na de 1-0 thuisnederlaag van afgelopen zaterdag tegen Southampton, de onderkant van de Premier League.

Zijn team, dat 10e staat in de competitie, heeft slechts twee keer gewonnen in hun laatste 14 wedstrijden en heeft in 2023 thuis één doelpunt gescoord.

De 47-jarige onthulde vrijdag tijdens zijn persconferentie dat hij het onderwerp was geweest van e-mailaanvallen en zei: “Hoeveel ik ook steun heb gehad, ik heb een aantal niet erg leuke e-mails gehad die me wilden sterven en willen dat mijn kinderen sterven, dus dat is natuurlijk niet prettig om te ontvangen.

“De uitdaging voor mij is: ‘OK, hoe gedraag ik me?’ Dat is waar ik me altijd op richt. Hoe hoger je komt, hoe meer druk je hebt op hoe je bent als persoon. Ik wil hier slagen. Er is die onzin die me niet kan schelen. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? uw bewijs daarvoor?

“Als je naar je werk gaat en iemand scheldt tegen je, zal dat niet prettig zijn. Je kunt het op twee manieren beantwoorden. Ik zou kunnen zeggen dat het me niet kan schelen, maar je weet dat ik lieg. Iedereen geeft om wat mensen denken, omdat we vastbesloten zijn om sociaal verbonden te zijn.

“Vraag mijn familie hoe het leven voor mij en voor hen is geweest. Het was helemaal niet prettig. Ik begrijp dat supporters naar huis gaan en geïrriteerd zijn omdat het team niet wint, maar ik verzeker je, mijn leven voor de laatste drie , vier maanden was redelijk gemiddeld, afgezien van het feit dat ik erg dankbaar ben voor deze ervaring.”

Afbeelding:

Chelsea staat 10e voor op bezoek bij Tottenham





Over de doodsbedreigingen gesproken voorafgaand aan de wedstrijd van zondag in Tottenham, live op Sky Sportshij vertelde Sky Sports’ Geoff Shreeves: “Je moet het gewoon terzijde schuiven, en gelukkig is het een op zichzelf staand incident en kan het overal vandaan komen. Het is gewoon een van die dingen.

Gevraagd of het hem heeft geschud, antwoordde hij: “Niet echt. Het is gewoon een wegwerpregel, denk ik. Ik hecht er niet meer waarde aan.

“Het is niet prettig en het is niet prettig voor de familie. Je accepteert de kritiek, je accepteert uitgejouwd te worden als je een wedstrijd verliest, je accepteert absoluut wat er op je pad komt.

“Natuurlijk is er een grens, maar ik zou niet de eerste persoon in het leven zijn waar de grens is overschreden en misschien is het in dit geval overschreden.”

In de vijf maanden dat hij de leiding had over Chelsea, kreeg Potter kritiek vanwege zijn relaxte imago en vermeende gebrek aan passie aan de zijlijn.

Gevraagd of hij niet tevreden is met de veronderstelling dat het hem niets kan schelen en geen woede heeft, vertelde hij Hemelsporten: “Ja, dat ben ik, maar tegelijkertijd weet ik ook dat mensen een mening hebben op basis van wat ze zien, en wat ze zien is maar een heel klein deel van mij, mijn persoonlijkheid, van hoe ik handel en van hoe ik ben geworden.” tot dit punt.

“Als mensen denken dat je gewoon van het negende niveau van het Engelse voetbal via het vierde niveau van het Zweedse voetbal kunt gaan en je een weg naar de piramide kunt opklimmen en hier eindigt met een onverschillige, passieloze en emotieloze persoonlijkheid, dan moeten ze het misschien zelf proberen en zien hoe ze gaan door.”

GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van de overwinning van Southampton tegen Chelsea in de Premier League.



Op de vraag of hij ooit zijn zelfbeheersing verliest en indien nodig in spelers blijft steken, antwoordde hij: “Ja, maar ik doe het op een manier waarvan ik denk dat het respectvol is voor hen en op het juiste moment.

“Iedereen kan boos worden, maar het gaat erom dat je boos wordt op het juiste moment, op de juiste plaats, met de juiste persoon. Ik denk dat je moet doen wat goed is voor het team en de club.”

“De woede is er. Het gevoel is er. Als ik een beetje egoïstisch en een beetje egoïstisch was, zou het misschien wat meer naar voren komen. Maar ik denk dat het eigenlijk een deel van het werk is om jezelf op de tweede plaats te zetten en na te denken over het team en de club, en dat heb ik in al mijn banen gedaan en het heeft me goed gediend.

Paul Merson zegt dat Chelsea een team van individuen is en dat hun slechte vorm na de thuisnederlaag tegen Southampton niet snel zal stoppen.



“Je kunt daar kritiek op hebben, maar ik kom van een plek waar ik weet waar ik ben begonnen, ik weet waar ik nu sta, ik ken de teams en mensen waarmee ik heb gewerkt.

“We zouden een kleine montage kunnen maken van mensen die me waarschijnlijk een goede referentie zouden geven van mijn werk dat ik heb gedaan en ze zullen ook zeggen dat ik niet ben zoals ik wordt gezien.

“Mensen worden op een bepaalde manier waargenomen en dat is prima, geen probleem.”