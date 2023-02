Graham Potter staat onder druk bij Chelsea, maar hij heeft nog steeds de steun van ten minste één van de clubeigenaren.

Chelsea heeft slechts één keer gewonnen in hun laatste 11 wedstrijden in alle competities – vier doelpunten in die tijd – terwijl ze sinds 16 oktober in geen enkele uitwedstrijd hebben gescoord.

De nederlaag bij Tottenham op zondag verhoogde de aandacht voor Potter’s positie op Stamford Bridge, maar het gevoel is dat het veranderen van managers nu een stap achteruit zou zijn, niet vooruit, voor de Blues, vooral vanwege de investering in nieuwe spelers en het bouwen van een nieuwe structuur. rond de hoofdtrainer.

Potter verliet Brighton afgelopen september om naar Chelsea te gaan en tekende een contract voor vijf jaar.

Hij heeft slechts negen van zijn 26 wedstrijden aan de leiding gewonnen en door de 2-0 nederlaag bij Tottenham blijft Chelsea 10e in de Premier League en 14 punten achter de als vierde geplaatste Spurs.

Ze werden ook met 1-0 verslagen in de heenwedstrijd van hun Champions League-finale-16 gelijkspel met Borussia Dortmund, nadat ze al in de derde ronde van zowel de FA Cup als de Carabao Cup waren uitgeschakeld door Manchester City.

Ondanks de steun van de eigenaren en de recorduitgaven in januari is Chelsea achteruit gegaan onder Graham Potter, en nu begint de steun van de fans op te raken.

‘Ik had voor Chelsea vs Spurs kunnen spelen – het was zo traag!’

Paul Merson van Sky Sports:

“Het is de ergste die ik in meer dan 20 jaar bij Chelsea heb gezien. De fans zijn nu woedend. Ik was zondag bij de wedstrijd tegen Tottenham en dat is de meest vijandige die ik ooit heb gehoord onder de supporters van Chelsea.

“Ik denk dat Graham Potter de volgende twee wedstrijden krijgt, Leeds en Dortmund in de Champions League. Het maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt in de wedstrijd tegen Leeds, het komt allemaal neer op de wedstrijd tegen Dortmund.”

“Het is de enige competitie die Chelsea kan winnen. Ze zijn uit de FA Cup en komen niet in de top vier. Ze kunnen onmogelijk een Champions League-wedstrijd ingaan zonder een manager, het heeft geen zin. Mensen zeggen het misschien.” Het zal niet slechter worden, maar het zal niet beter worden. Het is een enorme week.

“Bij Tottenham leek het er niet op een doelpunt te maken in een jaar vol zondagen. Mykhailo Mudryk is een aanwinst van £ 88 miljoen die op de bank zit, het vertelt je dat hij niet de speler van Potter is. Als hij zijn speler was en hij zou zijn gegaan naar het bord en zei dat hij hem nodig had en hem zou moeten spelen.

“Toen Chelsea met 1-0 verloor bij Dortmund, dacht ik dat ze ze zeker zouden verslaan in de terugwedstrijd. Sindsdien zie ik niet in hoe ze nog twee keer zullen scoren in een wedstrijd.”

“Ze leken nooit te scoren bij Spurs. Ik had zondag voor Chelsea kunnen spelen toen ze de bal hadden, want die was zo traag – en ik ben 54! Ik kan niet meer rondrennen, maar ik kan de bal passen, en ik had in het team kunnen spelen. Het was traag, zijwaarts, achteruit, zo kan ik spelen op mijn leeftijd.

“Chelsea’s grootste wedstrijd is Tottenham en het was flauw. Ze hadden nu nog kunnen spelen en dan zouden ze niet hebben gescoord. Ik kan me niet herinneren dat ik een keer in de wedstrijd enthousiast door hen werd gemaakt.”

“Chelsea versloeg Tottenham vorig seizoen vier van de vier keer, twee keer in de bekers, twee keer in de competitie en toen hadden ze Heung-Min Son in vuur en vlam. Nu komt hij van de bank en kunnen ze nog steeds geen resultaat boeken.” .

“Ik hou van Potter, ze zouden hem een ​​kans moeten geven, maar één doelpunt in zes wedstrijden, één overwinning in elf, twee overwinningen in zestien. Dat mag absoluut niet. Het is buitengewoon.”

