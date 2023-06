Declan Rice fehlt der nötige Vorsprung, um ein erstklassiger Mittelfeldspieler zu sein.

Das ist die Ansicht des ehemaligen Kapitäns von Liverpool, Graeme Souness, der glaubt, dass der Kapitän von West Ham nicht genug Tore schießt oder sich nicht genug Chancen erspielt.

3 Rice könnte diesen Sommer im Rahmen eines potenziellen 100-Millionen-Pfund-Deals von West Ham abwandern Bildnachweis: Getty

3 Souness glaubt, dass Rice nicht über die nötige Kompetenz verfügt, um ein erstklassiger Mittelfeldspieler zu werden Bildnachweis: talkSPORT

Rice steht im Osten Londons vor einer ungewissen Zukunft, da Arsenal versucht, sich die Dienste des 24-Jährigen zu sichern.

Der englische Nationalspieler war Gegenstand eines zweiten Angebots der Gunners im Wert von 90 Millionen Pfund.

Obwohl talkSPORT davon ausgeht, dass die Hammers das Angebot ablehnen werden, da sie auf mehr als 100 Millionen Pfund warten.

Souness, zu seiner Zeit ein herausragender Mittelfeldspieler, der Titel und Europapokale gewann, sagte Anfang des Jahres, dass Rice eher für die Position eines Innenverteidigers geeignet sei.

Und während eines Auftritts in der White and Jordan Show am Dienstag bekräftigte Souness seine Meinung, dass Rice nicht als Elite-Mittelfeldspieler angesehen werden kann.

Er sagte: „Wenn Sie nach einem Top-Mittelfeldspieler suchen, glaube ich nicht, dass er genug nette Passspieler in sich hat, um das zu sein.“

„Ich denke, er wäre ein wirklich guter Kerl, es wäre toll, mit ihm zusammenzuarbeiten, extrem athletisch, er spürt die Gefahr, also hat er diesen Teil des Spiels eines zentralen Mittelfeldspielers, das hat er.“

„Er kann sich in Positionen bringen, in denen die Jungs, gegen die er spielt, den Stürmer finden oder einen tollen Pass machen wollen, das weiß er und nicht jeder kann das hinbekommen.“

3 Rice war in diesem Transferfenster Gegenstand von zwei Angeboten von Arsenal

„Er hat das also instinktiv, aber was ihm fehlt, sind nette und clevere Pässe, wenn er ins letzte Drittel kommt.“

„Ich denke, er ist ein bisschen vorhersehbar, wenn er persönlich an den Ball kommt.“

Zu der Frage, ob sich sein Spiel verbessern würde, wenn er in die Emirate wechselte, sagte Souness: „Er würde Arsenal besser machen. Würde er persönlich besser werden? Ich bin mir nicht sicher.“

Er fügte hinzu: „(James) Maddison hat den letzten Ball. Ich bin mir nicht sicher, ob er (Rice) das entwickeln kann.“

„Ich denke, das ist etwas, das man hat oder nicht hat. Es besteht kein Zweifel, dass er eine Bereicherung für jeden sein wird, der ihn nimmt, und ich wette, es ist ein toller Junge, mit ihm zu arbeiten.“

„Das ist keine Kritik, wir sprechen über jemanden, der 100 Millionen Pfund wert ist.“

„Aber für mich haben die besten Mittelfeldspieler das, was er hat, und sie haben die Niedlichkeit, weiter oben auf dem Feld zu spielen, und sie werden Tore schießen und Chancen schaffen.“

„Seine Bilanz liegt bei 204 Spielen, zehn Toren, zehn Assists.“