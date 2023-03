Het door de VN gesteunde plan voor Oekraïne is verlengd, ondanks de klachten van Moskou over beperkingen op zijn eigen handel

De door de VN en Türkiye bemiddelde regeling voor de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee is met nog eens drie maanden verlengd, vertelde de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Grushko dinsdag aan persbureau TASS. Moskou blijft echter ontevreden over het feit dat de VN er niet in is geslaagd de westerse beperkingen op de eigen handel in voedsel en kunstmest op te heffen, voegde de functionaris eraan toe.

