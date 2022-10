GP von Japan: Sebastian Vettel von Aston Martin erholt, aber „ein bisschen traurig“ nach dem letzten Qualifying in Suzuka

„Ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Strecke und man fühlt sich einfach lebendiger“, sagte der viermalige Weltmeister nach dem letzten Qualifying seiner Karriere beim Großen Preis von Japan; Der 35-Jährige wird sich am Ende der Saison vom Sport zurückziehen und am Sonntag von P9 starten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sebastian Vettel war begeistert von seiner Leistung im Qualifying und seiner Rückkehr auf die Strecke in Suzuka

Sebastian Vettel war begeistert von seiner Leistung im Qualifying und seiner Rückkehr auf die Strecke in Suzuka

Sebastian Vettel sagte, dass man sich auf der Strecke in Suzuka „lebendiger fühlt“, nachdem er jeden Moment des letzten Qualifyings seiner Karriere in Japan genossen hatte.

Ende Juli gab der 35-Jährige bekannt, dass er sich nach Abschluss der Saison 2022 aus der Formel 1 zurückziehen werde, und er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass die Strecke in Suzuka sein Favorit im Kalender ist.

Während seiner Karriere hat Vettel, ein viermaliger Weltmeister, fünf Pole-Positions und vier Siege auf der 3,6-Meilen-Strecke in Japan errungen. Am Samstag ist er zum ersten Mal seit Baku ins Q3 eingezogen und wird das Rennen am Sonntag von P9 in der Startaufstellung starten.

„Ja Jungs! Ja, ich bin begeistert von diesem“, sagte Vettel nach seiner schnellen Runde freudig über Teamfunk. Er strahlte dann weiterhin positive Stimmung aus, als er nach Abschluss des Qualifyings mit dem F1-Team von Sky Sports sprach.

„Wenn Sie nicht auf die Anzeigetafel schauen, wo wir gelandet sind, ist das Gefühl ziemlich dasselbe [as a pole position] in Bezug darauf, wie zufrieden ich mit den Runden war, die ich gefahren bin.

„Ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Strecke und man fühlt sich einfach lebendiger. Wenn man im ersten Sektor mit dem Auto und sich selbst kämpft, ist es jedes Mal ein breites Lächeln.“

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

Mit P9 sicherte sich Vettel seinen Rekord, jeden japanischen Grand Prix seiner Karriere unter den Top 10 zu starten; 12 dieser Fälle ereigneten sich in Suzuka und zwei in Fuji.

Vettels Teamkollege Lance Stroll schied im Qualifying früh aus und wird neben Nicholas Latifi von Williams als 19. am Ende der Startaufstellung stehen.

Trotz eines so spannenden Qualifyings für Vettel ist er noch nicht bereit, seiner Entscheidung, Ende November nach Abu Dhabi den Anzug an den Nagel zu reißen und aus der Formel 1 auszusteigen, den Rücken zu kehren.

„Es ist eher so, dass Runden wie diese mich ein bisschen… nicht bedauern, weil ich mich auf das freue, was kommt, aber ein bisschen traurig darüber, dass es das letzte Mal ist“, sagte Vettel offen.

„Der Samstag hier ist anders als der Sonntag, weil man am Sonntag mehr Benzin im Auto hat, es geht mehr ums Managen und in gewisser Weise um eine andere Disziplin. Am Samstag fliegt man wirklich.“

„Wir sind weit von P1 entfernt, aber trotzdem ist das Gefühl im Auto etwas Besonderes, wenn der Kraftstoff leicht und die Reifen frisch sind.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Karun Chandhok analysierte, wie Max Verstappen die Ferraris beim Großen Preis von Japan auf die Pole-Position brachte Karun Chandhok analysierte, wie Max Verstappen die Ferraris beim Großen Preis von Japan auf die Pole-Position brachte

Max Verstappen wird der Fahrer sein, der trotz einer Untersuchung nach dem Qualifying von der Pole Position aus ganz vorne startet.

Verstappen wurde von den Stewards vorgeladen, weil er bei ihren ersten Q3-Out-Runden versehentlich Lando Norris angefahren und fast eine große Kollision verursacht hätte, erhielt aber nur einen Verweis.

Weiter hinten wird Vettel versuchen, sein Wissen und seine Liebe zur Strecke in Suzuka einzusetzen, um für Aston Martin zu liefern. Es wird Regen prognostiziert, aber der Zeitpunkt dafür war am Ende des Qualifyings noch nicht ganz klar. Das macht dem erfahrenen Fahrer aber keine Sorgen.

„Es ist auch großartig hier im Rennen, weil man so viele Runden hat und die beste Balance zwischen Reifenmanagement und Angriff findet und es dann so viele Runden lang macht“, fügte Vettel hinzu.

„Natürlich ist es eng in der Konstrukteurswertung und wir wollen ein paar Punkte holen. Auf dem Papier ist das wahrscheinlich nicht die beste Strecke für uns, aber wir hatten heute einen guten Tag, warum also nicht morgen nochmal?“