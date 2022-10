GP von Japan: Pierre Gasly, F1-Fahrer wütend über „inakzeptablen“ Bergungslastwagen auf der Strecke nach Beinaheunfall

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Paul di Resta und Karun Chandhok von Sky F1 erklären, warum Pierre Gasly wütend war, als er einen Traktor auf der Strecke sah, um den verunglückten Ferrari von Carlos Sainz zu bergen

Pierre Gasly und andere Fahrer haben den „inakzeptablen“ Einsatz eines Bergungs-Trucks auf der Strecke beim japanischen GP kritisiert, nachdem sie dem Fahrzeug zu Beginn des regennassen Rennens knapp ausgewichen waren.

Nach einem chaotischen und sturzlastigen Rennstart bei strömendem Regen in Suzuka wurde ein Bergungsfahrzeug auf die Strecke geschickt, um den Ferrari von Carlos Sainz in Kurve 12 einzusammeln. Die meisten Autos passierten den Kran mit langsamer Geschwindigkeit hinter dem Safety Car, obwohl Gasly – der in der Boxengasse gestartet war und weit hinter der Meute lag – fuhr schnell, als er ihm bei schlechter Sicht begegnete.

„Was ist dieser Traktor auf der Strecke?“ sagte Gasly im Teamfunk. „Ich bin daneben gefahren. Das ist inakzeptabel. Denken Sie daran, was passiert ist. Ich kann das nicht glauben! Wir wollen niemals einen Kran auf der Strecke sehen.“

Der Vorfall ereignete sich nur acht Jahre, nachdem Jules Bianchi unter ähnlichen Bedingungen auf derselben Strecke in Suzuka mit einem Bergungsfahrzeug zusammengeprallt war. Bianchi starb an den bei dem Unfall erlittenen Verletzungen, was zu F1-Änderungen führte, um die Sicherheit zu verbessern.

Es gab doppelt geschwenktes Gelb und kurz darauf eine rote Flagge, als Gasly am Fahrzeug vorbeifuhr.

Die FIA ​​sagte, Gasly sei schuld daran, unter den Bedingungen zu schnell gefahren zu sein, und gegen den Franzosen wird wegen Geschwindigkeitsüberschreitung unter roten Flaggen ermittelt.

„Das Safety Car wurde eingesetzt und das Rennen neutralisiert“, sagte der F1-Vorstand in einer Erklärung. „Auto 10, das Schaden genommen hatte und hinter dem Safety Car an die Box kam, fuhr mit hoher Geschwindigkeit, um zum Feld aufzuschließen.

„Als sich die Bedingungen verschlechterten, wurde die rote Flagge gezeigt, bevor Auto 10 den Ort des Vorfalls passierte, an dem es in der vorherigen Runde beschädigt worden war.“

Gasly war nicht der einzige Fahrer oder Teamchef, der das Bergungsfahrzeug auf die Strecke knallte.

„Wir wollen niemals einen Kran auf der Strecke sehen“, sagte Sergio Perez von Red Bull, als er am Traktor vorbeiging.

Er fügte in den sozialen Medien hinzu: „Wie können wir deutlich machen, dass wir niemals einen Kran auf der Strecke sehen wollen? Wir haben Jules wegen dieses Fehlers verloren. Was heute passiert ist, ist völlig inakzeptabel!!!!! Ich hoffe, das ist das letzte Mal Ich sehe nie einen Kran auf der Strecke!“

„Wie ist das passiert!?“ twitterte McLaren-Fahrer Lando Norris. „Wir haben in dieser Situation vor Jahren ein Leben verloren. Wir riskieren unser Leben, besonders unter solchen Bedingungen. Wir wollen Rennen fahren. Aber das … Inakzeptabel.“

Der Vorsitzende der Grand-Prix-Fahrervereinigung, Alex Wurz, fügte hinzu: „Ich denke, wir müssen über einen Traktor auf der Strecke diskutieren … wir können es kurz machen: Das darf NICHT passieren, Leute.“

