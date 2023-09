Von Jonathan Green in Suzuka

Max Verstappen dominiert in Suzuka, gewinnt den GP von Japan und sichert sich den Konstrukteurstitel für Red Bull; Lando Norris und Oscar Piastri komplettieren das Podium für McLaren; Lewis Hamilton und George Russell liefern sich zweimal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während Mercedes auf den Plätzen fünf und sieben landet

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Max Verstappen nutzt seine Erfahrung in Suzuka, um beide McLaren in der ersten Runde des Großen Preises von Japan zu besiegen

Max Verstappen nutzt seine Erfahrung in Suzuka, um beide McLaren in der ersten Runde des Großen Preises von Japan zu besiegen

Max Verstappen holte sich einen dominanten Sieg in einem ansonsten actiongeladenen GP von Japan, als Red Bull zum sechsten Mal zum Konstrukteurs-Champion gekrönt wurde.

Nachdem er in der ersten Kurve knapp die Führung vor Lando Norris verteidigt hatte, fuhr Polesetter Verstappen mit 19 Sekunden Vorsprung zum Sieg.

Verstappens 26 Punkte bedeuten, dass Red Bull nicht länger von Mercedes und Ferrari eingeholt werden kann und sechs Rennen vor Schluss als erstes Team die Konstrukteursmeisterschaft abschließen kann.

Norris wurde Zweiter vor McLaren-Teamkollege Oscar Piastri, der sich seinen ersten Podiumsplatz in der Formel 1 sicherte.

Charles Leclerc wurde für Ferrari im dritten Rennen in Folge Vierter vor Lewis Hamilton, der zweimal Rad an Rad mit Mercedes-Teamkollege George Russell kämpfte und beim 130R ein mutiges Überholmanöver am alten Rivalen Fernando Alonso hinlegte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell kollidieren beinahe, als sie in Suzuka um den siebten Platz kämpfen Die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell kollidieren beinahe, als sie in Suzuka um den siebten Platz kämpfen

Carlos Sainz wurde im anderen Ferrari Sechster vor Russell, der sich mit dem siebten Platz begnügen musste, nachdem er versucht hatte, eine Ein-Stopp-Strategie umzusetzen, aber in der Schlussphase zurückfiel.

Alonso wurde Achter für Aston Martin, während Alpine mit Pierre Gasly auf Platz neun und Esteban Ocon auf Platz zehn die doppelte Punktewertung sicherte.

Während Verstappen Red Bull im Alleingang den Weltmeistertitel bescherte, war es ein miserabler Nachmittag für Teamkollege Sergio Perez, der nach Kontakt mit Hamilton und Kevin Magnussen zweimal an die Box musste, um neue Frontflügel zu holen, und dann zweimal aus dem Rennen ausschied.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Sergio Perez versucht, Kevin Magnussen zu überholen, blockiert ihn aber und lässt ihn in Suzuka herumwirbeln Sergio Perez versucht, Kevin Magnussen zu überholen, blockiert ihn aber und lässt ihn in Suzuka herumwirbeln

Da es Perez nicht gelang, Punkte zu holen, liegt Verstappen nun mit 177 Punkten an der Spitze der Fahrerwertung und könnte sich beim nächsten Mal im Sprintrennen zum Weltmeister krönen.

Ergebnis des japanischen GP

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Lando Norris, McLaren

3) Oscar Piastri, McLaren

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Lewis Hamilton, Mercedes

6) Carlos Sainz, Ferrari

7) George Russell, Mercedes

8) Fernando Alonso, Aston Martin

9) Pierre Gasly, Alpine

10) Esteban Ocon, Alpine

Weitere folgen…

Was kommt als nächstes?

Nach einer zweiwöchigen Pause kehrt die Formel 1 vom 6. bis 8. Oktober zum zweiten Grand Prix von Katar auf den Losail Circuit zurück.

Das Sprint-Wochenende bietet Max Verstappen seine erste Chance, die Fahrermeisterschaft zu gewinnen und dreimaliger Weltmeister zu werden.

Der Niederländer benötigt einen Vorsprung von mindestens 146 Punkten, um sich in Katar zum Meister zu krönen.

Wird Max Verstappen beim ersten Anlauf beim GP von Katar seinen dritten Weltmeistertitel holen? Verfolgen Sie jede Sitzung des Sprint-Wochenendes vom 6. bis 8. Oktober live auf Sky Sports F1. Streamen Sie F1 JETZT auf Sky Sports. Jederzeit kündbar