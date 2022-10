GP von Japan: Lando Norris sagt, Max Verstappen sollte nach einem Vorfall im Qualifying eine Strafe bekommen

Max Verstappen holte die Pole im Qualifying zum GP von Japan, wird aber nach einem Vorfall im Q3 mit Lando Norris untersucht; Norris sagt, Verstappen sollte mit einer Strafe rechnen, nachdem er ihn von der Strecke gedrängt hat; Sehen Sie sich das Rennen am Sonntag um 6 Uhr morgens live auf Sky Sports F1 an

Lando Norris von McLaren schaffte es irgendwie, im letzten Teil des Qualifyings in Suzuka einen Zusammenstoß mit Max Verstappen zu vermeiden

Lando Norris sagt, Max Verstappen sollte mit einer Strafe rechnen, nachdem ihn ein Zwischenfall im Qualifying zum japanischen GP gezwungen hatte, von der Strecke abzukommen, um eine Hochgeschwindigkeitskollision zu vermeiden.

Verstappen, der die Weltmeisterschaft erringen kann, indem er das Rennen am Sonntag gewinnt und die schnellste Runde fährt, holte sich am Samstag die Pole-Position, sieht sich aber nach dem Vorfall im Q3 mit Norris einer Untersuchung durch die Sportkommissare gegenüber.

Als die Fahrer vor ihren letzten Fluganstrengungen auf ihren Runden unterwegs waren und Verstappen langsam fuhr, versuchte Norris, den Red Bull bei der Annäherung an 130R zu überholen.

Verstappen beschleunigte dann plötzlich und schien die Kontrolle über das Heck seines Autos zu verlieren, als er über die Strecke in Richtung der Linie schwenkte, auf der sich der McLaren befand, und Norris keine andere Wahl ließ, als von der Strecke abzukommen, um eine Kollision zu vermeiden.

Sowohl Verstappen als auch Red Bull-Teamchef Christian Horner argumentierten nach der Sitzung, dass Norris ein „Gentleman’s Agreement“ zwischen den Fahrern breche, nicht in Runden zu überholen, aber der Brite bestand darauf, dass die Stewards Maßnahmen ergreifen sollten.

McLarens Lando Norris beschuldigte Red Bull-Fahrer Max Verstappen, im Q3 in Suzuka beinahe eine Kollision mit ihm verursacht zu haben

Auf die Frage, ob er glaube, Verstappen habe versucht, sein Überholen zu blockieren, sagte Norris Sky Sports F1: „Ich meine, es war ziemlich klar, dass er das versucht hat.

„Es gibt keine Regel, was du tun kannst, aber das zu tun, was er getan hat, ist etwas, was du nicht tun kannst.

„Die Leute überholen immer vor der letzten Kurve, so sehr sich alle damit einverstanden erklären (Gentleman’s Agreement), jeder macht es immer, also ist es egal, er hätte wahrscheinlich dasselbe getan, wenn er in meiner Situation wäre, aber ich würde es tun Ich wäre ihm nicht ausgewichen, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre.“

Auf die Frage, ob er mit einer Strafe rechnen würde, wenn er das getan hätte, was Verstappen getan hätte, antwortete Norris: “Oh ja, sicher.”

Karun Chandhok war am SkyPad, um zu analysieren, ob Red Bulls Max Verstappen McLarens Lando Norris im Qualifying behindert hat

Verstappen: Norris könnte respektvoller sein

Verstappen, der sich anscheinend für die In-Runden der Fahrer entschuldigte, als er neben Norris zog und winkte, sagte, er habe den McLaren nicht absichtlich blockiert.

„Ich bin nur ziemlich langsam gefahren und wollte beschleunigen, aber meine Reifen waren ziemlich kalt, also hatte ich einen großen Moment“, sagte Verstappen in seinem Interview auf der Strecke unmittelbar nach dem Qualifying.

„Dann hat Lando natürlich gleichzeitig versucht, mich zu überholen, also musste er mir ein bisschen ausweichen, aber zum Glück ist nichts passiert.“

Max Verstappen von Red Bull äußerte sich zu dem Vorfall um Lando Norris und verriet, wie er darüber denkt, im Sonntagsrennen möglicherweise Weltmeister zu werden.

Als er kurz darauf in einer Pressekonferenz sprach, bot Verstappen jedoch einen stärkeren Repost zu Norris ‘Kommentaren an.

„Wir waren auf unserer Out-Lap und standen alle an, um zu versuchen, einen Abstand zu allen zu schaffen, und irgendwie wollte er mich immer noch in die Schikane bringen, aber ich war am Beschleunigungspunkt, aber mir war sehr kalt Reifen, also hatte ich einen kleinen Moment und deshalb musste er um mich herumfahren“, sagte er.

„Aber wenn du nur ein bisschen respektvoller bist, dann stehen sowieso schon alle Schlange. Ich glaube nicht, dass irgendjemand versucht, in diese letzte Schikane zu kommen, also schaffst du im Grunde diese Art von Problem, wenn du versuchst, mich zu überholen.“

Im Gespräch mit Sky Sports F1 nach dem Qualifying bestand Red Bull-Chef Horner darauf, dass der Vorfall versehentlich verursacht worden war.

Red-Bull-Boss Christian Horner glaubt, dass Lando Norris falsch lag, als er versuchte, Max Verstappen auf seiner Out-Lap zu überholen, und glaubt nicht, dass der Niederländer für den Vorfall bestraft werden sollte, nachdem er sich die Pole gesichert hatte

„Ich glaube nicht, dass er versucht, Lando zu blockieren, ich glaube nur nicht, dass er an diesem Punkt in der Nähe der Schikane jemanden auf einer Out-Lap erwartet hat“, sagte Horner.

„Sie sind beide auf ihren Runden unterwegs und es gibt eine Gentleman-Vereinbarung zwischen den Fahrern, dass man, wenn man diesen Teil der Strecke erreicht, die Position hält und sie eine nach der anderen durch die letzte Schikane fahren.

„Also hat Lando entschieden, dass er vor der letzten Schikane stehen will. Bis zu diesem Punkt sind sie einander auf der ganzen Rennstrecke gefolgt.“

Button: Verstappen hat gegen F1-Reglement verstoßen

Der Sky Sports-Experte Jenson Button glaubte, dass Verstappen schuldig war, gegen die Sportvorschriften der Formel 1 verstoßen zu haben, die besagen: „Zu keinem Zeitpunkt darf ein Auto unnötig langsam, unberechenbar oder auf eine Weise gefahren werden, die als potenziell gefährlich für andere Fahrer oder andere Personen angesehen werden könnte .“

Button sagte: „[He breached] alle drei muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass irgendetwas davon beabsichtigt war, als Lando sagte, er sei nach links in mich gefahren, glaube ich nicht, dass er es getan hat.

Fahren Sie mit Max Verstappen an Bord, während der Red Bull-Fahrer seinem zweiten Weltmeistertitel in Japan näher kam.

„Er [Max] schaut nicht in seine Spiegel, er sieht aus, als hätte er Gas gegeben, um zu versuchen, die Reifen aufzuwärmen, und das bringt ihn in eine Position, die aussieht, als würde er Lando überfahren. Hätte er das tun sollen? Nein.

„Er fährt am Ausgang einer 200-Meilen-Kurve zu langsam, das ist also sein Problem.

„Nichts davon war beabsichtigt, aber das Problem ist, dass es ein massiver Zwischenfall hätte sein können und sehr nahe daran war, ein massiver Zwischenfall zwischen den beiden Autos zu sein.

„Glaube ich, dass Max einen Elfmeter bekommen wird? Es besteht eine gute Möglichkeit.“