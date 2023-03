Max Verstappen was vrijdag in Jeddah de beste in beide trainingen; Fernando Alonso deelde de Red Bulls en eindigde als tweede onder de lichten; Lewis Hamilton slechts 11e voor Mercedes; Kijk zaterdag om 13.30 uur live naar de finale van de GP van Saudi-Arabië op Sky Sports F1





Max Verstappen was de snelste in beide trainingen van vrijdag

Max Verstappen voltooide vrijdag een oefendubbel tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië toen Fernando Alonso als tweede eindigde, wat een verder bewijs is van de opmerkelijke vooruitgang van Aston Martin.

Nadat hij in de openingssessie een Red Bull een-tweetje had geleid van Sergio Perez, was Verstappen, die eerder deze maand bij de seizoensopener in Bahrein gemakkelijk naar de overwinning reed, opnieuw onaantastbaar toen hij een 1:29.603 afleverde en 0,2 seconden voor finishte. Alonso.

Perez, die een Red Bull een-twee in Bahrein bezegelde, was een tiende achter Alonso als derde op het snelste stratencircuit van de F1, in de nachtelijke omstandigheden die overeenkomen met die van de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag.

Alpine leverde een verbeterde prestatie toen de als vierde geplaatste Esteban Ocon en teamgenoot Pierre Gasly van elkaar werden gescheiden door George Russell van Mercedes.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Verstappen komt heel dicht bij de muur tijdens een vliegende ronde op P2 van de GP van Saoedi-Arabië. Verstappen komt heel dicht bij de muur tijdens een vliegende ronde op P2 van de GP van Saoedi-Arabië.

Russell’s teamgenoot Lewis Hamilton doorstond echter een veel uitdagendere sessie toen hij als 11e eindigde, net achter Ferrari’s Charles Leclerc en Carlos Sainz, van wie werd verwacht dat ze de grootste uitdagers van Verstappen in Saoedi-Arabië zouden zijn.

Er waren vermoedens dat Ferrari hun motoren aanzienlijk onder de volledige capaciteit liet draaien, aangezien het team experimenteerde nadat beide coureurs gedwongen waren nieuwe krachtbronnen te nemen na technische problemen in Bahrein.

Meer om te volgen…

