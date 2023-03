Het grootste seizoen ooit in de Formule 1 begint met de GP van Bahrein, wanneer de auto’s van 2023 voor het eerst voluit gaan; Bekijk elke sessie live op Sky Sports F1, te beginnen met Practice One vanaf 11.00 uur op vrijdag; De kwalificatie is op zaterdag om 15.00 uur en de race op zondag om 15.00 uur

De wendingen van de F1 zijn terug. Geniet van de rit live op Sky Sports. Seizoen start op 3 maart!

Het grootste seizoen ooit in de Formule 1 is eindelijk aangebroken! De Grand Prix van Bahrein is het begin van een jaar met onvermijdelijke wendingen, met alles wat mogelijk is, aangezien de coureurs in 2023 voor het eerst voluit gaan.

Na drie maanden wachten is de Formule 1 terug met nieuwe auto’s, nieuwe coureurs en mogelijk een geheel nieuwe pikorde voor een campagne van 23 races, allemaal live op Sky Sports F1.

Drie dagen pre-season testen op het Bahrain International Circuit vorige week suggereerden dat regerend wereldkampioen Max Verstappen en zijn Red Bull-team het seizoen op de voorgrond zouden kunnen beginnen, maar Ferrari en Mercedes zullen ongetwijfeld alles geven om de Nederlander tot het uiterste te pushen de weg.

Terwijl Verstappen op jacht is naar een derde opeenvolgende titel, hervat Lewis Hamilton zijn zoektocht naar een record als achtste coureurskroon, terwijl Charles Leclerc erop uit is om een ​​einde te maken aan het lange wachten van Ferrari op een kampioen.

De openingsrace van het seizoen wordt verder geïntrigeerd door de aanwezigheid van rookies Oscar Piastri, Nyck de Vries en Logan Sargeant, die staan ​​te popelen om een ​​sterke start te maken.

Ted Kravitz van Sky Sports F1 praat over de titelkansen van Lewis Hamilton in 2023. De debuutaflevering van de Sky Sports F1 Podcast is nu beschikbaar om naar te luisteren.

Het live GP-schema van Sky Sports F1 in Bahrein

Donderdag

12.30 uur: Persconferentie chauffeurs

Vrijdag

7.50 uur: F3-training

9.00 uur: F2 Oefenen

11.00 uur: Bahrain GP Practice One (sessie begint om 11.30 uur)

13.00 uur: F3 kwalificatie

14.45 uur: Bahrain GP Practice Two (sessie begint om 15.00 uur)

16.25 uur: F2 kwalificatie

17.00 uur: De F1 Show: Bahrein

Zaterdag

9.10 uur: F3 Sprintrace

11.15 uur: Bahrain GP Practice Three (sessie begint om 11.30 uur)

13.10 uur: F2 Sprintrace

14.10 uur: opbouw GP kwalificatie Bahrein

15.00 uur: GP KWALIFICATIE BAHREIN

16.30 uur: Ted’s kwalificerende notitieboek

Zondag

8.45 uur: F3 Hoofdrace

10.15 uur: F2 Hoofdrace

13.30 uur: Grand Prix zondag Bahrein GP opbouw

15.00 uur: DE GROTE PRIX VAN BAHREIN

17.00 uur: Geblokte vlag: GP-reactie van Bahrein

