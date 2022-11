GP-Sprint von Sao Paulo: George Russell gewinnt, während Max Verstappen nach einer Kollision mit Carlos Sainz kämpft

George Russell holt den ersten F1-Sieg seiner Karriere in einem spannenden GP-Sprint-Wettbewerb von Sao Paulo; Max Verstappen wird nach Kollision mit Carlos Sainz Vierter; Sehen Sie sich den GP von Sao Paulo am Sonntag um 18:00 Uhr live auf Sky Sports F1 an, mit Aufbau ab 16:30 Uhr