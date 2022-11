GP-Qualifikation von Abu Dhabi: Max Verstappen schlägt Sergio Perez auf die letzte F1 2022-Pole, während Mercedes zurückfällt

Max Verstappen auf Pole mit 0,2 Sekunden Vorsprung auf Sergio Perez; Ferraris in der zweiten Reihe, Lewis Hamilton und George Russell nur fünfte und sechste; Sebastian Vettel startet im abschließenden Qualifying als Neunter; Sehen Sie sich den Abu Dhabi GP am Sonntag um 13:00 Uhr live auf Sky Sports F1 an, mit Aufbau ab 11:30 Uhr

Es ist ein Doppelsieg für Red Bull, als Max Verstappen beim Grand Prix von Abu Dhabi die Pole holt, Sergio Perez Zweiter

Max Verstappen wird für das letzte Rennen einer Saison 2022, die er dominiert hat, von der Pole Position starten, nachdem er Red Bull-Teamkollege Sergio Perez in einem GP-Qualifying von Abu Dhabi besiegt hatte, in dem die Bedrohung von Mercedes nachließ.

Mercedes war nicht in der Lage, ihr Trainingstempo in Brasilien oder Abu Dhabi zu wiederholen, als am Samstag in Yas Marina die Flutlichter angingen, und wurde von Ferrari als Red Bulls engstem Herausforderer an sich gerissen – obwohl das Q3-Finale schnell zu einem Kopf-an-Kopf-Kampf zwischen ihnen wurde Verstappen und Perez.

Perez war im Qualifying der schnellere Fahrer gewesen, aber der zweifache Weltmeister Verstappen fuhr im letzten Segment beide seiner Runden mit Bravour – beide hätten für die Pole gut genug gewesen und den Mexikaner schließlich um 0,2 Sekunden geschlagen.

Nach dem Streit um die Teambestellungen in der letzten Woche gab Verstappen auch Perez, der den zweiten Platz in der Meisterschaft anstrebt, einen Schlepptau, um seine Runde zu verbessern.

Charles Leclerc, der mit Perez in der Gesamtwertung punktgleich ist, wurde Dritter für Ferrari, nur vier Hundertstelsekunden hinter dem zweiten Red Bull, und Carlos Sainz wird sich ihm in der zweiten Reihe für das letzte Rennen des Jahres 2022 anschließen. das am Sonntag um 13:00 Uhr live auf Sky Sports F1 zu sehen ist, mit Aufbau ab 11:30 Uhr.

Fahren Sie mit Max Verstappen an Bord, während der Niederländer seinen Red Bull-Teamkollegen Sergio Perez in Abu Dhabi auf die Pole verdrängte.

In einem Zwei-mal-Zwei-Top-6 konnten Lewis Hamilton – nachdem er kurz vor dem Shootout wegen eines Schreckens mit roter Flagge im letzten Training einem Elfmeter entkommen war – und George Russell für Mercedes nur die Plätze fünf und sechs erreichen.

Während Lando Norris für McLaren, der mit Daniel Ricciardo, der ebenfalls in den Top-10 landete, ein starkes Qualifying genoss, ein „Best of the Rest“-Siebter war, war der Star des Shootouts der zurückgetretene viermalige Weltmeister Sebastian Vettel.

Vettel, der im letzten Sektor dem Verkehr ausweicht, stürmte in seinem Aston Martin aus Q1 und dann aus Q2 und wurde Neunter, fünf Plätze vor seinem Teamkollegen Lance Stroll.

Fernando Alonso fehlte überraschenderweise beim letzten Shootout, während Kevin Magnussen auf die erste Pole seiner Karriere in Brasilien mit einem Q1-Aus in Abu Dhabi als 16. folgte.

Abu Dhabi GP Qualifikationsergebnisse

1) Max Verstappen, RedBull

2) Sergio Pérez, Red Bull

3) Charles Leclerc, Ferrari

4) Carlos Sainz, Ferrari

5) Lewis Hamilton, Mercedes

6) George Russel, Mercedes

7) Lando Norris, McLaren

8) Esteban Ocon, Alpine

9) Sebastian Vettel, Aston Martin

10) Daniel Ricciardo, McLaren

