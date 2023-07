Just Stop Oil-Demonstranten nehmen an einem Protestmarsch in London teil. Foto

Lewis Hamilton hat sein Formel-1-Heimrennen achtmal gewonnen. Natürlich steht er wieder im Mittelpunkt. Er äußert Verständnis und sogar Ermutigung für mögliche Protestaktionen von Umweltschützern.

Lewis Hamilton hat nur eine Bedingung, sonst befürwortet der Formel-1-Superstar sogar mögliche Aktionen von Umweltaktivisten bei seinem Heimrennen.

Vor Jahren posierte er stolz vor seinem roten Privatjet. Nicht selten kam es in den sozialen Netzwerken zu Fotos mit protzigen Autos. Aber Hamilton nutzt seinen Ruhm und die Plattform schon lange Formel 1 für den Kampf für Menschenrechte, für Gleichbehandlung und Vielfalt – und auch für Nachhaltigkeit. „Ich unterstütze friedlichen Protest“, sagt er ausdrücklich vor dem Großen Preis von Großbritannien.

Die F1 ist auf Protestaktionen vorbereitet

Nach Einsätzen unter anderem beim Tennis-Klassiker in Wimbledon Die Königsklasse des Motorsports hat sich vorbereitet. Auch rund 100 Streckenposten seien im Einsatz, sagte Hamilton. Denn eines will er und keiner der Verantwortlichen will es noch einmal sehen und erleben: Dass Aktivisten über die Zäune klettern und sich während des Rennens auf die Strecke setzen, so wie sie es vor einem Jahr getan haben. „Wir wollen nicht, dass sie sich selbst gefährden und wir wollen nicht, dass jemand anderes gefährdet wird“, betont Hamilton: Sicherheit hat oberste Priorität. Das sagen auch Kollegen, aber sie unterstützen den allgemeinen Protest nicht eindeutig.

Hamilton kann es sich leisten, er macht es auch einfach. Er nimmt sich der Anliegen und politischen Forderungen der an Umweltaktivisten ernst. Er und das Mercedes-Team glauben an das, wofür diese Leute kämpfen, sagte er sogar und verwies auch auf die Veränderungen, die die Formel 1 selbst durchmacht. Im Jahr 2026 wird beispielsweise die Hälfte der Autos elektrisch angetrieben, der Kraftstoff also zu 100 Prozent nachhaltig sein.

Hamilton ernährt sich schon lange vegan, den Privatjet hat er vor vier Jahren verkauft. Statt hochmotorisierter Luxusautos postet er eher Fotos von Krisengebieten oder verheerenden Naturereignissen. Vorwürfe der Heuchelei, dass sich ein vielreisender Formel-1-Fahrer für das entschieden habe Umfeld nutzt, muss sich Hamilton trotzdem immer wieder anhören.

Hamilton: „Protest regt Gespräch an“

Er lässt sich jedoch nicht von seinem Weg abbringen, der trotz des noch nicht unterschriebenen neuen Vertrags mit Mercedes nach dieser Saison in der Formel 1 weitergehen soll. Stattdessen bekräftigte er mit Blick auf mögliche Aktionen der Just Stop Oil-Gruppe in Silverstone am Wochenende: „Proteste regen Gespräche an, das führt zum Dialog und das hilft oft. Manchmal, wenn man es richtig macht, löst es aus.“ Veränderung. Und wir brauchen mehr Veränderung.“ Genauso wie sich Hamilton selbst verändert hat, seit er 2007 als erster Schwarzer zu dem kam, was Ferrari-Kollege und Rivale Charles Leclerc als „mehr als ein Fahrer“ bezeichnete.

Wo Hamilton auftaucht, geraten die Fans in Panik. Wo auch immer er ist, der Modeliebhaber und Hobbydesigner erregt Aufmerksamkeit, was nicht nur an seinem treuen Begleiter namens Roscoe liegt, einer Bulldogge mit eigenem Instagram-Account. Hamilton ist außerdem Berater für ein spektakuläres Formel-1-Filmprojekt und kennt den Hauptdarsteller Brad Pitt bestens. Mit Showstars und Supersportlern ist Hamilton für Sie da.

Aber in Silverstone erinnert sich Hamilton auch an die Anfänge, die Tagträume als kleiner Junge, als er im rund 90 Kilometer entfernten Stevenage aufwuchs. Der aus Grenada in der Karibik eingewanderte Vater übernahm zusätzliche Jobs. Der Bruder wurde mit infantiler Zerebralparese geboren. Wer die beiden zusammen sieht, spürt, wie nah sie sind. Nicolas sei eine Inspiration für ihn, sagt Lewis Hamilton. Kürzlich verfolgte er ein Rennen in Donington Park, das sein sieben Jahre jüngerer Bruder lief, fast verkleidet, um unentdeckt zu bleiben.

An diesem Wochenende liegt der Fokus jedoch auf Lewis Hamilton. Und auch für den 38-jährigen 103-fachen Grand-Prix-Sieger wird es eine emotionale Zeitreise. „Ich muss 13 oder 14 gewesen sein“, erinnert er sich an seinen ersten Besuch bei einem Formel-1-Rennen in Silverstone. „Ich stand hinter der Garage und träumte davon, eines Tages in so einem Auto zu sitzen.“

dpa