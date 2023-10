Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Das Beste aus der Action eines dramatischen Sprints beim Großen Preis der Vereinigten Staaten

Das Beste aus der Action eines dramatischen Sprints beim Großen Preis der Vereinigten Staaten

Max Verstappens Tempo im Sprint am Samstag beim Großen Preis der Vereinigten Staaten hat seinen Rivalen ein wenig die Hoffnung genommen, aber Lando Norris und Lewis Hamilton behalten die Hoffnung auf den Sieg im Rennen am Sonntag.

Verstappen lag anfangs dicht hinter Hamilton, zog sich aber im Laufe des Sprints langsam davon und war in der Schlussphase fast eine Sekunde pro Runde schneller.

Allerdings startet er am Sonntag vom sechsten Startplatz, nachdem ihm im Qualifying am Freitag seine beste Runde aufgrund von Streckenbegrenzungen gestrichen wurde, und die ersten drei der Pole-Setter Charles Leclerc, Norris und Hamilton wissen alle, wie wichtig es ist, nach Turn zu führen 1.

Insbesondere für Norris und Hamilton wird es entscheidend sein, sich vor Leclerc durchzusetzen, da ihre Pace auf langen Strecken schneller ist als die von Ferrari. Der Sprint zeigte auch, dass die Ferraris auf den Geraden sehr schnell sind und daher schwierig zu überholen sein werden, aber auf dem 2,3 Meilen (3,792 km) langen Circuit of The Americas nicht die richtige Pace haben.

Sky Sports F1Jenson Button sagte zu Norris, er müsse an Leclerc vorbei, dann könne er weg sein, worauf der McLaren-Fahrer antwortete: „Eine Weile, bis Max vorbeikommt!“

„Ich glaube, in den letzten fünf Runden des Sprints habe ich fast fünf Sekunden auf den Ferrari geholt. Die Pace ist sehr gut. Ich denke, Hamilton wird unser Konkurrent sein und Max wird sich durchsetzen.“

Twitter Aufgrund Ihrer Einwilligungspräferenzen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

„Wenn ich in Kurve 1 früh die Führung übernehmen kann, kontrolliere mein Tempo … Ich habe viele Reifen verwendet, um zu Beginn (des Sprints) an Carlos (Sainz) vorbeizukommen – das ist nie eine schöne Sache.“ Man sieht, wie die Reifentemperaturen durch die Decke gehen und 11 Sekunden auf der Strecke liegen, das ist keine perfekte Situation.

„Wenn ich das Rennen von Anfang an kontrollieren kann, können wir uns viele Chancen geben, weit oben zu landen. Aber ich erwarte einige Konkurrenz.“

Die Geschichte ist auf Norris‘ Seite, denn bei vier der letzten fünf Großen Preise der Vereinigten Staaten lag der Fahrer auf dem zweiten Platz nach der Haarnadelkurve in Kurve 1 in Führung.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Ted Kravitz von Sky F1 denkt über Max Verstappens Sieg im Sprint beim Großen Preis der Vereinigten Staaten nach Ted Kravitz von Sky F1 denkt über Max Verstappens Sieg im Sprint beim Großen Preis der Vereinigten Staaten nach

Der Grip ist auf beiden Seiten der Startaufstellung gleich und die Breite am Kurveneingang lädt den Fahrer dahinter dazu ein, ihn nach innen zu werfen, was Leclerc am Samstag versuchte, und es zahlt sich oft aus.

Norris, der seinen ersten Sieg in der Formel 1 anstrebt, hatte ein ähnliches Tempo wie Hamilton, nachdem er die Ferraris überholt hatte, glaubt aber, dass die langsamen Kurven im letzten Sektor ein Problem sein könnten.

„Viele Schwächen. Wir sind in den langsamen Kurven sehr, sehr schlecht und das für (Sonntag) zu verbessern, ist nicht wirklich einfach oder möglich. Wir werden sehen, was wir tun können, das Tempo ist gut und ich denke, wir können es.“ „Zumindest ein besserer Mercedes“, fügte er hinzu Sky Sports F1.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Werfen Sie einen Blick auf einige der dramatischsten Momente beim Großen Preis der Vereinigten Staaten Werfen Sie einen Blick auf einige der dramatischsten Momente beim Großen Preis der Vereinigten Staaten

Startaufstellung des GP der Vereinigten Staaten – Top 10

Charles Leclerc, Ferrari Lando Norris, McLaren Lewis Hamilton, Mercedes Carlos Sainz, Ferrari George Russell, Mercedes Max Verstappen, Red Bull Pierre Gasly, Alpine Esteban Ocon, Alpine Sergio Perez, Red Bull Oscar Piastri, McLaren

Wie stehen Hamiltons Chancen?

Seit der Aufnahme der Strecke in den F1-Kalender im Jahr 2012 hat niemand außerhalb der ersten Reihe auf dem Circuit of the Americas gewonnen, sodass diese Statistik weder für Hamilton noch für Verstappen Gutes verheißt.

Hamilton hat mit den jüngsten Verbesserungen von Mercedes in Austin wohl souveräner gewirkt als zu jedem anderen Zeitpunkt der Saison 2023 und wird versuchen, seinen Vorsprung vor Leclerc in der ersten Runde beim Sprint im Grand Prix am Sonntag zu wiederholen.

Allerdings spielt er seine Chancen auf einen ersten Sieg seit dem Großen Preis von Saudi-Arabien im Dezember 2021 herunter.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Lewis Hamilton glaubt, dass Mercedes in die richtige Richtung geht, nachdem er an diesem Wochenende mit dem zweiten Platz im Sprint von Austin Verbesserungen gesehen hat Lewis Hamilton glaubt, dass Mercedes in die richtige Richtung geht, nachdem er an diesem Wochenende mit dem zweiten Platz im Sprint von Austin Verbesserungen gesehen hat

„Dies ist das erste Wochenende, an dem ich wirklich gespürt habe, dass das Auto einen Schritt in die richtige Richtung macht, wofür ich wirklich dankbar bin, aber letztendlich reicht es nicht aus“, sagte Hamilton Sky Sports F1.

„Der Samstag war ein wirklich guter Test. Offensichtlich waren wir im Qualifying relativ nah dran, aber heute (Samstag) habe ich wirklich versucht, mich auf das Auto zu verlassen und zu sehen, wozu es fähig ist Zweiter eine Runde vor uns.

„Ich werde (am Sonntag) ein paar Änderungen vornehmen, um zu sehen, ob ich etwas mehr Saft herausholen kann, aber es gibt viele tolle Erkenntnisse daraus.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Max Verstappen gewinnt den Austin Sprint und ist damit der erste Fahrer, der drei Sprints in einer Saison gewann Max Verstappen gewinnt den Austin Sprint und ist damit der erste Fahrer, der drei Sprints in einer Saison gewann

Er fügte in der Pressekonferenz hinzu: „Alles ist möglich. Er (Verstappen) hat pro Runde mindestens eine halbe Sekunde auf alle Autos vor ihm. Das sollte ausreichen, um durchzukommen, aber es gibt eine Verschlechterung.“

„Wir werden es schwer haben, ihn zurückzuhalten, aber es ist eine Strecke, auf der man überholen kann, also ist es wahrscheinlich, dass er weit oben landen wird.“

Soll Verstappen durch das Feld rasen oder fällt es ihm schwer?

Verstappen hat in seinen 49 F1-Siegen in seiner Karriere einige denkwürdige Fahrten durch das Feld hingelegt, darunter in Österreich 2019, Belgien 2022 und Miami in diesem Jahr.

Es wäre ziemlich passend, dass sein 50. Sieg einen großen Schub und mutige Schritte erfordert, obwohl er weiß, dass das Tempo seines Autos stark ist und er daher nicht zu viel Risiko eingehen muss.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Max Verstappen gibt zu, dass er von der Geschwindigkeit seines Red Bull überrascht war, nachdem er den Sprint gewonnen hatte, und ist optimistisch, dass er im Sonntagsrennen um den Sieg kämpfen kann, nachdem er im Qualifying nur Sechster wurde Max Verstappen gibt zu, dass er von der Geschwindigkeit seines Red Bull überrascht war, nachdem er den Sprint gewonnen hatte, und ist optimistisch, dass er im Sonntagsrennen um den Sieg kämpfen kann, nachdem er im Qualifying nur Sechster wurde

„Es ist nicht ideal, von Platz sechs zu starten, aber die Pace des Autos ist immer noch ziemlich stark und hoffentlich können wir mit viel Kraftstoff etwas Ähnliches schaffen. Es ist eine Sache, schnell zu sein, aber eine andere, an ein paar Autos vorbeizukommen“, sagte Verstappen.

„Angesichts der Verschlechterung hier wird es nicht einfach sein, mit hoher Geschwindigkeit mitzuhalten. Wir haben ein Rennen vor uns.“

Apropos Abbau: Am Sonntag dürfte es ein Rennen mit zwei Stopps geben, was McLaren einen leichten Vorteil verschaffen könnte, da sie das einzige Top-Team sind, das über zwei neue Sätze harter Reifen verfügt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Werfen Sie einen Blick auf einige der dramatischsten Momente beim Großen Preis der Vereinigten Staaten Werfen Sie einen Blick auf einige der dramatischsten Momente beim Großen Preis der Vereinigten Staaten

Sollte sich der harte Reifen als bester Rennreifen erweisen, ist dies ein weiterer Faktor, der Norris eine Chance geben könnte, Verstappen leistungsmäßig zu schlagen.

Als Sky Sports F1„S Button spielt darauf an, dass es um den Sieg geht, wenn einer von Norris oder Hamilton nach Runde 1 führt und Verstappen nicht unter den ersten fünf ist, und der Große Preis der Vereinigten Staaten bietet im Allgemeinen Unterhaltung.“

„Das Einzige, was uns für (Sonntag) gerettet hat, ist, dass Max als Sechster startet. Und wir können sagen: ‚Wow, er ist so viel schneller als alle anderen, das wird einfach.‘ Es wird nicht einfach“, sagte Button.

„Hier zu überholen ist nicht einfach und das haben sie im Sprint bewiesen. Es war nicht sehr aufregend, weil es schwierig war zu überholen. Es wird immer noch eine Herausforderung für ihn sein. Ich möchte nicht hinter Lewis auftauchen. Würde.“ Du?“

Wann Sie das Finale des US GP und der F1 Academy live nur auf Sky Sports F1 verfolgen können

Sonntag, 22. Oktober

15.30 Uhr: F1 Academy Rennen drei

18.30 Uhr: Grand-Prix-Sonntag: Vorbereitung auf den US-GP

20:00 Uhr: DER GRAND PRIX DER VEREINIGTEN STAATEN (auch beim Sky Sports Main Event)

22 Uhr: Zielflagge: Reaktion des US-GP

23 Uhr: Teds Notizbuch

Sehen Sie, wie die Formel 1 diesen Sonntag zum Großen Preis der Vereinigten Staaten nach Texas auf Sky Sports F1 zurückkehrt. Streamen Sie F1 JETZT auf Sky Sports