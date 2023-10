Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Craig Slater, F1-Reporter von Sky Sports, fasst das Beste aus der Action auf und neben der Strecke beim Großen Preis der Vereinigten Staaten zusammen

Mercedes sagt, dass sie „weggehen und daraus lernen“ werden, nachdem Lewis Hamilton durch die Disqualifikation aufgrund eines technischen Verstoßes an seinem Auto einen mitreißenden zweiten Platz beim Großen Preis der Vereinigten Staaten verloren hat.

Hamilton und Charles Leclerc von Ferrari wurden vier Stunden nach dem Ende des dramatischen Rennens am Sonntag von den Plätzen zwei und sechs ausgeschlossen, nachdem festgestellt wurde, dass die Abnutzung der Planken unter ihren Autos die im Formel-1-Reglement festgelegten Grenzwerte überschritten hatte.

„Natürlich sind wir sehr enttäuscht, dass wir unseren Podiumsplatz verloren haben“, sagte Andrew Shovlin, Leiter technischer Streckentechnik bei Mercedes.

„Leider ist dies eine der Fallstricke des Sprintformats, bei dem wir vor dem Parc Ferme eine einzige Stunde laufen müssen.

„Das Fehlen einer Renntreibstoffladung im FP1, kombiniert mit einer so holprigen Strecke wie dieser und den Streckenabschnitten, auf denen die Fahrer das Auto während des Grand Prix abstellen müssen, haben zu einem höheren als erwarteten Verschleißniveau beigetragen.“

„Wir werden daraus lernen, aber auch die positiven Aspekte unserer gesamten Erfahrung mitnehmen.“

Fragen und Antworten zu Disqualifikationen: Beantwortung einiger der wichtigsten Fragen

Also haben F1-Autos ein Holzbrett unter sich?

Ein Blick auf die Unterseite von Charles Leclercs Ferrari beim GP von Monaco 2021, als er nach einem Unfall weggeschleppt wurde

Zu den vielleicht am häufigsten gegoogelten Fragen zu F1-Autos gehört, dass sie tatsächlich einen Streifen aus sogenanntem „Holz“ an der Unterseite des Chassis haben.

Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme zur Regulierung der Fahrhöhe und um sicherzustellen, dass Autos nicht zu nahe am Boden fahren.

Natürlich handelt es sich bei der Formel 1 nicht um irgendein altes Holzbrett – das Material, das die Teams verwenden, ist tatsächlich ein etwas komplexeres, verdichtetes Holzlaminat.

Die Planke wurde erstmals 1994 als Teil einer Reihe von Sicherheitsmaßnahmen für Autos vorgeschrieben, die Mitte der Saison nach den tragischen Ereignissen von Imola eingeführt wurden, als Ayrton Senna und Roland Ratzenberger bei Unfällen ums Leben kamen, und ist seitdem in den technischen Vorschriften enthalten.

In den Vorschriften heißt es, dass „die Dicke der Plankenanordnung, gemessen senkrecht zur Unterseite, 10 mm ± 0,2 mm betragen muss und im Neuzustand gleichmäßig sein muss“ und dass „aufgrund der Abnutzung eine Mindestdicke von 9 mm akzeptiert wird“. Es ist die letztgenannte Regel, gegen die Mercedes und Ferrari verstoßen haben.

Wann wurden die Autos von Hamilton und Leclerc überprüft?

Jo Bauer, der langjährige technische Delegierte der FIA

Die Probleme mit den Autos von Hamilton und Leclerc kamen bei der regelmäßigen Technischen Abnahme der Autos in der Boxengasse in Austin zutage, die nach jedem Rennen durchgeführt wird.

Die vom technischen Delegierten der FIA, Jo Bauer, durchgeführte Liste der in Übereinstimmung mit dem Regelwerk des Sports durchgeführten Kontrollen umfasste in einem vom Dachverband am Sonntagabend herausgegebenen Dokument vier Seiten.

Einige der zahlreichen Kontrollen werden an allen klassifizierten Finishing-Autos durchgeführt – wie Gewicht, Kraftstoffdurchflussmesser, Reifen und verschiedene Grenzwerte für Hybridantriebseinheiten –, während andere Inspektionen an einigen Autos stichprobenartig von Rennen zu Rennen durchgeführt werden .

Beispielsweise wurden am Sonntag drei Autos (Perez, Norris und Tsunoda) für Tests ihrer jeweiligen Aerodynamik und Karosserie ausgewählt, die alle bestanden haben.

Vier Autos wurden auf physische Boden- und Plankenabnutzung untersucht, wobei Mercedes und Ferrari auf ihre Probleme stießen. Während zwei Autos, der Red Bull von Max Verstappen und der McLaren von Lando Norris, innerhalb der akzeptierten Grenzen lagen, lagen dies bei Mercedes und Ferrari nicht.

Die Angelegenheit wurde dann an die Sportkommissare verwiesen und von da an ging es nur noch in eine Richtung.

Hätte der Plankenverschleiß einen Leistungsvorteil gebracht?

Ein etwaiger Rundenzeitvorteil oder -nachteil kann nicht quantifiziert werden, und auf jeden Fall ist eine solche Debatte in dieser Angelegenheit ziemlich irrelevant.

Was auch immer mögliche mildernde Umstände sein mögen, wenn in Situationen wie dieser, in denen ein Auto während eines Rennens gegen die technischen Vorschriften verstoßen hat, die FIA ​​einen Null-Toleranz-Ansatz verfolgt, so dass es fast zu einer Disqualifikation durch einen Volltreffer aus den Ergebnissen kommt immer das Ergebnis.

Wenn man also weiß, dass dies der Fall ist, ist es eindeutig etwas, was weder Mercedes noch Ferrari gewollt hätten, das Risiko einzugehen, gegen die Plankenverschleißvorschriften zu verstoßen. Wie die Teams in diesem Fall zugaben, führten die Abweichungen eines Sprintwochenendes, an dem die Rüstzeit stark begrenzt ist, und die Tatsache, dass die CoTA-Strecke besonders holprig war, dazu, dass sie einfach erwischt wurden, weshalb keines von beiden gegen die Entscheidung Berufung einlegt.

Was sind die weiteren Konsequenzen der doppelten DSQs in den Meisterschaften?

1. Hamiltons verlorene Punkte geben Perez unerwartete Luft zum Atmen

Unmittelbar nach dem Rennen am Sonntag lag Hamilton einige Stunden lang nur 19 Punkte hinter Sergio Perez in der Gesamtwertung und seine Hoffnungen, den unter Druck stehenden Red-Bull-Fahrer in den letzten vier Rennen der Saison zu überholen, schienen durchaus erreichbar.

Doch der Ausschluss des Mercedes-Fahrers führte plötzlich zu einem Rückschlag von 20 Punkten zu Gunsten von Perez, wobei sein Rivale 18 Punkte für den zweiten Platz verlor und der Mexikaner selbst ebenfalls zwei zusätzliche Punkte gutmachen konnte, indem er in der überarbeiteten Wertung von Platz fünf auf Platz vier vorrückte.

Neununddreißig Punkte bei vier ausstehenden Rennen scheinen für Perez nun ein beeindruckenderer Vorsprung zu sein, da Meister Red Bull seinen ersten Doppelsieg in der Fahrerwertung überhaupt abschließen will.

2. Ferrari verteidigt Mercedes auf Platz zwei der Konstrukteurswertung

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Charles Leclerc drückte in Austin seine Frustration aus, nachdem er der Anweisung des Teams gefolgt war, seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz passieren zu lassen. Leclerc wurde später auch wegen übermäßiger Abnutzung der Unterbodenschutzblöcke seines Wagens disqualifiziert Charles Leclerc drückte in Austin seine Frustration aus, nachdem er der Anweisung des Teams gefolgt war, seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz passieren zu lassen. Leclerc wurde später auch wegen übermäßiger Abnutzung der Unterbodenschutzblöcke seines Wagens disqualifiziert

Obwohl Mercedes und Ferrari im Endergebnis jeweils ein Auto verloren, bedeutete die Tatsache, dass Carlos Sainz in den anderen Autos zwei Plätze vor George Russell belegte, dass es am Ende die Scuderia war, die am Austin-Wochenende trotz ihrer Rivalen mehr Punkte holte ‚ überlegene Renngeschwindigkeit und knapper Sieg.

Ferrari holte sechs Punkte auf Mercedes zurück und reduzierte seinen Rückstand auf 22 Punkte.

3. Norris gewinnt weiter an Boden und dringt in das Gebiet von Ferrari und Alonso vor

Für Lando Norris hatten die Disqualifikationen eine doppelte Bedeutung.

Was das Rennen angeht, erbte er den zweiten Platz von Hamilton und erreichte damit zum fünften Mal in diesem Jahr sein bestes Karriereergebnis.

Im Hinblick auf seine sich schnell verbessernde Meisterschaftsposition bedeuteten die drei Extrapunkte für den zweiten Platz in Kombination mit Leclercs Gesamtpunkteverlust, dass Norris 2023 zum ersten Mal vor seinem Ferrari-Rivalen in die Top 6 der Gesamtwertung vorrückte.

Darüber hinaus liegt er jetzt nur noch 24 Punkte hinter dem Viertplatzierten Fernando Alonso, der aus dem Rennen ausschied und das gesamte Sprintwochenende in Austin nicht punktete. Sainz liegt 12 Punkte entfernt auf dem fünften Platz.

4. Entscheidende Punktesteigerungen für Williams und AlphaTauri

Der große Gewinner des Tages war jedoch Williams, der durch die doppelte Disqualifikation aus null Punkten drei machte. Obwohl diese Ausbeute im Großen und Ganzen nicht viel zu sein scheint, macht sie immer noch 12 Prozent der gesamten Saison aus und festigt den Vorsprung des Teams auf dem siebten Platz in der Gesamtwertung vor Alfa Romeo.

Einen ersten F1-Punkt als Zehnter zu holen – und das bei seinem Heimrennen nicht weniger – dürfte auch für Logan Sargeant, der der einzige Fahrer in der aktuellen Startaufstellung ohne Vertrag für 2024 ist, einen rechtzeitigen Moralschub bedeuten.

AlphaTauri hingegen verzeichnete einen Anstieg seiner Punkte im Rennen von zwei (10. und schnellste Runde) auf fünf (achte und schnellste Runde) und verdoppelte damit seine Gesamtpunktzahl für die gesamte Saison. Dies gibt ihnen neue Hoffnung, in den letzten vier Rennen der Saison vom letzten Tabellenplatz abzukommen, da sie jetzt nur noch zwei Punkte hinter Haas liegen.

