Gouverneursdebatte von Florida 2022: Fünf Erkenntnisse aus der einzigen Debatte zwischen DeSantis und Crist

CNN

—



Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und der Demokrat Charlie Crist gingen in einer einstündigen Debatte, die eine Handvoll bemerkenswerter Momente hervorbrachte, gegeneinander über Abtreibung, die Reaktion auf den Hurrikan Ian, die anhaltenden Kulturkriege des Staates und die zukünftigen politischen Ambitionen des aufstrebenden Republikaners doch heizen Sie die Demokraten in diesem Staat an.

In den Umfragen und fast ohne Wahlkampfgeld betrat Crist das Sunrise Theatre in Fort Pierce, Florida, mit fast nichts mehr zu verlieren, und er brachte DeSantis wiederholt in die Defensive wegen der spaltenden Agenda, die den Republikaner zum GOP-Star katapultiert hat Crists Ziel am Montag war zweierlei: Schwung für die letzten Wochen des Rennens in Florida schaffen und den nationalen Ruf von DeSantis verletzen, der auch eine mögliche Präsidentschaftskampagne gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump abwägt, während er sich um die Wiederwahl als Gouverneur bemüht.

Angesichts von Crists Breitseiten blieb DeSantis weitgehend auf Kurs, knirschte manchmal sichtbar mit den Zähnen oder täuschte ein Lächeln vor, während er an seinen Gesprächsthemen festhielt und eine Reihe gut getimter Zeilen lieferte. DeSantis schien sich auf der Debattenbühne weniger wohl zu fühlen als bei seinen handgefertigten Pressekonferenzen, die orchestriert wurden, um seinen charakteristischen kämpferischen Stil zu demonstrieren. Es war eine konventionelle Leistung eines Spitzenreiters – und mit einem komfortablen Vorsprung und fast 100 Millionen US-Dollar auf der Bank ist DeSantis sicherlich das, wenn auch einer, der die Machtrangliste des Präsidenten der GOP aufgestiegen ist, indem er sich der konventionellen Weisheit widersetzt hat.

Hier sind fünf Imbissbuden aus der ersten und einzigen Debatte von Floridas Gouverneursrennen am Montag.

Crist trat in die Debatte ein, um einen rassenverändernden Moment zu konstruieren, der nicht nur die Demokraten in Florida, sondern auch Menschen im ganzen Land aufrütteln könnte, die versuchen, den nationalen Aufstieg von DeSantis zu verlangsamen.

Mit DeSantis und Crist oft auf gegenüberliegenden Seiten eines geteilten Bildschirms und mit einer lautstarken Menge, die über die Einwände eines Debattenmoderators jubelte, bot die Nacht viele Gelegenheiten für Crist, genau das zu tun.

In einem solchen Moment versuchte Crist, DeSantis dazu zu bringen, sich für eine volle Amtszeit von vier Jahren zu verpflichten, falls er im November gewinnt.

DeSantis, der eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 in Betracht zieht, würde nicht beißen.

Der Austausch begann damit, dass DeSantis Crists Politik mit Präsident Joe Biden verglich. Crist antwortete, indem er vorschlug, DeSantis konzentriere sich auf Biden, weil er 2024 gegen den Präsidenten antreten wolle.

„Ich habe eine Frage an Sie. Sie kandidieren für den Gouverneur. Warum schauen Sie den Menschen im Bundesstaat Florida nicht in die Augen und sagen ihnen, wenn Sie wiedergewählt werden, werden Sie eine volle Amtszeit von vier Jahren als Gouverneur absolvieren?“ sagte Crist. „Ja oder Nein?“

DeSantis starrte in die Kamera und antwortete nicht, was zu einer längeren Stille führte.

Crist mischte sich dann ein: „Das ist keine schwierige Frage. Es ist eine berechtigte Frage. Er wird es dir nicht sagen.“

Debattenmoderatorin WPEC-Moderatorin Liz Quirantes teilte dem Publikum mit, dass die Kandidaten nicht damit einverstanden seien, sich direkt auf der Bühne Fragen zu stellen.

Als Crists Zeit abgelaufen war, reagierte DeSantis schließlich.

„Ich weiß, dass Charlie daran interessiert ist, über 2024 in Joe Biden zu sprechen“, sagte DeSantis. „Aber ich möchte die Dinge nur sehr, sehr klar machen. Der einzige erschöpfte alte Esel, den ich auf die Weide bringen möchte, ist Charlie Crist.“

Nachdem der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade Ende Juni niedergeschlagen hatte, sagte DeSantis in einer Erklärung, er werde Schritte zum „Schutz des Lebens“ in Florida unternehmen, aber er hat sich in den Monaten seitdem geweigert, zu sagen, was diese Maßnahme sein könnte. Als Quirantes DeSantis fragte, in welcher Woche der Zugang zu Abtreibungen in Florida gesperrt werden sollte, sagte der Gouverneur, er sei „stolz“ auf das 15-wöchige Verbot des Staates, das er Anfang dieses Jahres unterzeichnet habe, sagte aber nicht, ob er die Gesetzgebung weiter unterstützen würde Zugang im Staat beschränken.

„Ich denke einfach, dass wir besser sind, wenn jeder zählt“, sagte DeSantis. „Ich verstehe, dass nicht jeder unter perfekten Umständen geboren wird, aber ich würde gerne sehen, dass jeder eine Chance hat.“

Crist kritisierte die Antwort, weil sie die Frage nicht beantwortet hatte, und sagte, das neue 15-wöchige Verbot des Staates sei „gefühllos“ und barbarisch.“ Das Gesetz sieht Ausnahmen für eine tödliche fetale Anomalie vor, wenn zwei Ärzte die Diagnose schriftlich bestätigen oder wenn eine Schwangerschaft ein „ernsthaftes Risiko“ für die Mutter darstellt. Es erlaubt keine Ausnahmen für Vergewaltigung, Inzest oder Menschenhandel.

„Wir haben erst kürzlich von einem Fall eines Mädchens aus der Mittelschule in der Nähe von Jacksonville erfahren, das Opfer von Inzest wurde und aufgrund des von Ihnen unterzeichneten Gesetzentwurfs geschwängert wurde, Gouverneur“, sagte Crist. „Sie musste zwei bis drei Staaten gehen, um sich um dieses Problem zu kümmern.“

DeSantis beschuldigte Crist, Abtreibungsrechte nur aus politischer Zweckmäßigkeit zu unterstützen. Er bemerkte, dass Crist, als er Republikaner war, sich oft auf der anderen Seite der Abtreibungsdebatte sah. Crist, ein ehemaliger GOP-Gouverneur, der seine Partei 2010 verließ, bezeichnete sich selbst einmal als „pro-life“.

„Die Frage ist, ist das ein ehrlicher Sinneswandel? Oder ist das ein Typ, der sich umstellt, wenn es nötig ist, um zu versuchen, seine politische Karriere am Leben zu erhalten?“ sagte DeSantis. „Ich denke, wir alle kennen die Antwort auf diese Frage.“

Obwohl DeSantis in Bezug auf Abtreibung schüchtern ist, verteidigte er bereitwilliger seine anderen Aktionen, die häufig Kritik und Klagen von Demokraten, Migrantengruppen, LGBTQ-Gruppen und ihren Verbündeten hervorgerufen haben, die aber auch eine breite Anziehungskraft auf die GOP-Basis in Florida und darüber hinaus hervorgerufen haben.

In Bezug auf neue staatliche Vorschriften, die bestimmte Transgender-Gesundheitsversorgung für Minderjährige verhindern, verglich DeSantis „geschlechtsbejahende Pflege“ mit „chemischer Kastration von Jungen“ und fügte hinzu: „Viele Kinder machen viele verschiedene Dinge durch. Ein Großteil der Dysphorie löst sich von selbst auf, wenn sie erwachsen werden.“

Auf den von ihm orchestrierten Flügen, die Migranten von San Antonio, Texas, nach Martha’s Vineyard, Massachusetts brachten, sagte er: „Es ist traurig, dass es dazu kommt, aber was wir getan haben, hat dieses Problem in den Mittelpunkt gerückt.“

Zum Verbot der kritischen Rassentheorie aus dem Klassenzimmer sagte DeSantis: „Ich möchte Kindern nicht beibringen, unser Land zu hassen. Ich möchte Kindern nicht beibringen, einander zu hassen, und der Weg, die Diskriminierung aufgrund der Rasse zu beenden, besteht darin, die Diskriminierung aufgrund der Rasse zu beenden.“

In einem Kommentar, der auf einen Großteil der Verteidigung von DeSantis zu diesen Themen abzuzielen schien, sagte Crist: „Er spricht darüber, als würde es Spaß machen. Es ist nicht. Dies sind schwierige Themen und sie verdienen eine reife Führung.“

Crist und Biden waren während eines Großteils ihrer zwei Jahre, die sich in Washington überschnitten, im Gleichschritt mit der Agenda des Präsidenten. Aber Crist machte am Montag klar, dass er mit Bidens Einschätzung des Sturmmanagements von DeSantis nicht einverstanden ist.

Bei einem gemeinsamen Auftritt Anfang dieses Monats in Fort Myers Beach, wo der Hurrikan Ian die meisten Strandgrundstücke zerstörte, sagte Biden den Reportern DeSantis, die Reaktion auf die Verwüstung sei „ziemlich bemerkenswert“. Crist beschuldigte DeSantis jedoch, Menschen in Gefahr gebracht zu haben.

Crist bemerkte, dass DeSantis am Freitag, bevor der Sturm auf Land traf, an einem Fußballspiel der High School teilnahm und sagte, er sei „fast 24 Stunden AWOL“ gewesen, als eine Entscheidung hätte getroffen werden können, Lee County zu evakuieren.

„Und dabei verlieren 100 Menschen ihr Leben?“ sagte Crist. „Das ist keine gute Bilanz. Und das ist keine gute Führung.“

DeSantis sagte, Crist habe versucht, die Antwort zu „politisieren“.

„Unsere Botschaft war, hören Sie auf Ihre Einheimischen, es ist letztendlich eine lokale Entscheidung“, sagte DeSantis. „Ich stehe zu jedem unserer Landkreise. Sie sind aufgestanden, haben hart gearbeitet und mit den Informationen, die sie hatten, die besten Entscheidungen getroffen.“

DeSantis wurde durch seine Bewältigung der Covid-19-Pandemie zu einer politischen Kraft und bleibt ein häufiger Schwerpunkt der Stumpfreden, die er in Florida und darüber hinaus hält.

Wenn Crist damals Gouverneur gewesen wäre, sagte DeSantis, „hätte es Millionen von Floridas in Aufruhr versetzt.“

„Und ich kann Ihnen sagen, als Charlie Crist und seine Freunde im Kongress Sie dazu drängten, eingesperrt zu werden, habe ich Sie hochgehoben“, sagte DeSantis. „Ich habe Ihre Rechte geschützt. Ich habe dafür gesorgt, dass du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Ich habe dafür gesorgt, dass Sie Ihre Geschäfte führen können, und ich habe wie die Hölle gearbeitet, um sicherzustellen, dass alle unsere Kinder fünf Tage die Woche persönlich in der Schule sind.

Crist versuchte, die wahrgenommene Stärke von DeSantis frontal herauszufordern.

„Wir haben eine der höchsten Sterblichkeitsraten in Amerika, Ron, und über 6 Millionen unserer Landsleute aus Florida haben Covid unter Ihre Führung gebracht“, sagte er. “Nun, das ist nichts, worauf man prahlen und stolz sein sollte.”

Crist brachte auch eine schwindelerregende Logik in die Debatte, als er DeSantis als „den einzigen Gouverneur in der Geschichte Floridas“ bezeichnete, der Schulen und Unternehmen geschlossen habe, eine Anspielung auf die Zeit zu Beginn der Pandemie 2020, als der Sunshine State wie der größte Teil des Landes , folgten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die von der Trump-Administration ermutigt wurden. Crist sagte dann: „Es ist wichtig, auf die Wissenschaft zu hören, das Richtige zu tun und den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Du schaltest nicht gleich von Anfang an ab.“

Aber diese Minderungsstrategien, einschließlich sozialer Distanzierung und Einstellung der Geschäftstätigkeit, wurden damals von Wissenschaftlern empfohlen. Und Crist war einer von 13 Demokraten aus Florida im Kongress, die DeSantis in einem Brief aufforderten, im März 2020 – Wochen nach Beginn der Pandemie – eine Anordnung für den Aufenthalt zu Hause zu erlassen.

DeSantis sagte, er habe die Schulen gegen die Einwände der Lehrergewerkschaften, eines wichtigen Verbündeten von Crist, wiedereröffnet.

„Wir haben gerade das Zeugnis der Nation erhalten, die Ergebnisse aus allen 50 Bundesstaaten“, sagte DeSantis. „Florida: Nummer drei im Lesen der vierten Klasse und Nummer vier im Land in Mathematik der vierten Klasse. … Das wäre nicht passiert, wenn wir Charlie Crist und seine Freunde unsere Kinder aus der Schule aussperren ließen, wie sie es in Kalifornien und wie in New York getan haben. Wir haben es in Florida richtig gemacht.“