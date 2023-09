WASHINGTON (AP) – Die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, unterstützte den ehemaligen Präsidenten Donald Trump am Freitagabend bei einer Party-Spendenaktion in South Dakota, die Noem gleichzeitig die Gelegenheit bot, sich als potenzielle Vizepräsidentin zu präsentieren.

Während seine Rivalen in Bundesstaaten mit vorzeitiger Wahl Bürgerversammlungen und Meet-and-Greets abhielten, leitete Trump die „Monumental Leaders Rally“ der South Dakota Republican Party in Rapid City. Noem erschien neben dem ehemaligen Präsidenten bei der bezahlten Veranstaltung und schuf ein Bild, von dem Noems Verbündete gehofft hatten, dass es wie eine Präsidentschaftskarte aussehen würde, so zwei hochrangige Republikaner, die mit ihrer Denkweise vertraut sind und vor der Ankündigung unter der Bedingung der Anonymität sprachen.

„Ich werde alles tun, was ich kann, um ihm zu helfen, dieses Land zu gewinnen und zu retten“, sagte Noem, als sie zuvor ihre Unterstützung anbot, bevor Trump die Bühne betrat. Sie sagte, dass alle republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu der Veranstaltung eingeladen worden seien. „Alle sagten uns, dass sie Besseres zu tun hätten. Aber als Präsident Trump eingeladen wurde, heute Abend bei Ihnen zu sein, sagte er: ‚Ich werde da sein‘“, sagte sie.

Trumps Entscheidung, die Veranstaltung zu leiten, unterstreicht seine Dominanz in der republikanischen Rasse, auch wenn er mit vier verschiedenen Anklagen und 91 Straftaten konfrontiert ist. South Dakota hält eine späte Vorwahl ab und ist bei allgemeinen Wahlen nicht konkurrenzfähig. Aber mit einem riesigen Vorsprung lässt Trump einen Großteil des traditionellen Vorwahlkampfs aus. Anstelle von groß angelegten Kundgebungen verlässt er sich auf Veranstaltungen der Landesparteien, die ein großes, freundliches Publikum ohne Kosten für seinen Wahlkampf bieten, da seiner politischen Organisation Rechtskosten in Millionenhöhe entstehen.

Der Besuch war für Noem so etwas wie ein Vorsprechen. Laut einem der Republikaner, der anonym sprach, plante sie die Veranstaltung, um sowohl ihre Unterstützung auszudrücken als auch die persönliche Zeit mit Trump zu maximieren, während er potenzielle Kandidaten für die Kandidatur und Kabinettsmitglieder für 2024 in Betracht zieht. Ein Sprecher des Gouverneurs lehnte eine Stellungnahme ab.

Noems Amtszeit wird im Jahr 2026 begrenzt sein und nachdem sie sich in diesem Jahr geweigert hat, für das Präsidentenamt zu kandidieren, erwägt sie ihren nächsten Schritt, um ihre herausragende Stellung in der Republikanischen Partei aufrechtzuerhalten.

Michael Card, ein langjähriger Beobachter der Politik in South Dakota, schlug vor, dass Noem künftig Präsidentin der National Rifle Association oder konservative Kommentatorin werden könnte, sagte jedoch, dass ihre beste Chance möglicherweise bei Trump läge.

„Ich denke, Donald Trump hat zu diesem Zeitpunkt eine 50:50-Chance, gewählt zu werden. Warum also nicht seinen Wagen anhängen, wenn Sie können?“ er sagte.

Die Abstimmung wird erst in mehreren Monaten beginnen und Trumps Anklagen und bevorstehende Strafverfahren schaffen eine beispiellose Situation, von der viele Strategen argumentieren, dass sie das Rennen auf unerwartete Weise beeinflussen könnte. Das hat diejenigen, die gerne als Trumps Vizepräsidentschaftskandidat in Betracht gezogen werden möchten, nicht davon abgehalten, sich offen um die Position zu bewerben und zu versuchen, sich bei ihm und seinen Beratern einzuschmeicheln.

Helfer warnen, es sei viel zu früh für ernsthafte Diskussionen. Aber Trump hat in Gesprächen angedeutet, dass er dieses Mal daran interessiert ist, eine Frau auszuwählen. Zu den anderen Namen, die bekannt gegeben wurden, gehören: die New Yorker Abgeordnete Elise Stefanik, die georgische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die gescheiterte Gouverneurskandidatin von Arizona, Kari Lake, und die Tennessee-Senatorin Marsha Blackburn. Der Abgeordnete von Florida, Byron Donalds, und zwei von Trumps aktuellen Rivalen, der Senator von South Carolina, Tim Scott, und der Technologieunternehmer Vivek Ramaswamy, wurden ebenfalls erwähnt.

Trump wird am Samstag in Iowa, dem ersten Bundesstaat im Nominierungskalender der GOP, sein, um dem College-Football-Spiel zwischen Iowa und Iowa State beizuwohnen.

„Wir konzentrieren uns darauf, diese Vorwahlen abzuschließen und uns auf die allgemeinen Wahlen zu konzentrieren“, sagte Wahlkampfsprecher Steven Cheung.

Noem galt lange Zeit als potenzielle Kandidatin für das Weiße Haus und hatte der New York Times im November gesagt, dass sie nicht glaube, dass Trump „die besten Chancen“ für die Partei im Jahr 2024 biete. Seitdem hat sie erklärt, dass sie darin keinen Sinn sehe Angesichts der dominanten Stellung von Trump schließt er sich dem überfüllten Feld an, das für die Nominierung kandidiert.

„Das würde ich sofort tun“, sagte sie gegenüber Newsmax, als sie diese Woche gefragt wurde, ob sie erwägen würde, sich einem potenziellen Trump-Ticket anzuschließen, wenn sie gefragt würde. „Präsident Trump braucht einen starken Partner, wenn er das Weiße Haus zurückerobern will, und er braucht jemanden, der weiß, wie es ist, ein Unternehmen zu führen, Angestellter zu sein, einen Gehaltsscheck zu verdienen, aber auch eine Frau, eine Mutter usw. zu haben eine Oma ist auch nicht schlecht.“

Es war Trumps erster Besuch in South Dakota seit dem Sommer 2020, als er am Vorabend des Unabhängigkeitstages ein Feuerwerk am 4. Juli am Mount Rushmore leitete. Der damalige Präsident hatte nach einem Ort gesucht, an dem er nach einem Sommer voller Pandemie-Lockdowns und Protesten gegen die Rassengerechtigkeit ein neues Kapitel aufschlagen konnte. Noems Veranstaltung am Mount Rushmore verlief bemerkenswerterweise frei von Pandemiebeschränkungen.

Sie schenkte ihm auch eine Miniaturnachbildung des Mount Rushmore, in die neben ihm auch George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Teddy Roosevelt eingraviert waren.

„Ich weiß es nicht genau“, sagte Trump am Donnerstag, als er gefragt wurde, ob Noem ihn unterstützen würde. „Aber ich gehe. Ich mag sie sehr. Ich finde sie großartig. Kristi hat einen tollen Job gemacht.“ Er hat oft ihren Umgang mit der Pandemie gelobt und am Donnerstag erneut gesagt, sie habe „einen fantastischen Job“ gemacht.

Noem, ein ehemaliges Mitglied des Kongresses, errang 2018 einen überraschend knappen Sieg über einen demokratischen Herausforderer und wurde die erste Gouverneurin von South Dakota. Sie gelangte zu landesweiter Berühmtheit, weil sie die Pandemie weitgehend zurückhaltend anging und sich den Forderungen Trumps anschloss, zum Leben wie gewohnt zurückzukehren.

Letztes Jahr gewann sie problemlos die Wiederwahl, obwohl sie bei der Abstimmung schlechter abgeschnitten hatte als andere Republikaner.

Obwohl Noem nicht für das Präsidentenamt kandidierte, positionierte sie sich weiterhin landesweit. Sie war eine ausgesprochene Verfechterin der National Rifle Association und prahlte sogar auf einer Frühjahrstagung der Waffenrechtsgruppe damit, dass ihre einjährige Enkelin „bereits Schusswaffen besitzt“. Sie hat auch das Abtreibungsverbot von South Dakota verteidigt und wird später in diesem Monat bei einer Spendenaktion in Michigan auftreten, um den republikanischen Senatskandidaten Mike Rogers zu unterstützen.

Während der ersten republikanischen Präsidentschaftsdebatte erschien sie in einer Anzeige, um Unternehmen und Familien zu ermutigen, in den „freiesten Staat Amerikas“ zu ziehen, wie sie es nennt.

Der GOP-Vorsitzende von South Dakota, John Wiik, sagte, er habe erwartet, dass etwa 7.000 Menschen an der ausverkauften Spendenaktion teilnehmen würden. Die Veranstaltung sei ursprünglich als Spendenessen im Lincoln-Day-Stil geplant gewesen, das üblicherweise von lokalen republikanischen Gruppen veranstaltet werde, sagte Wiik, habe sich aber später zu einer Kundgebung entwickelt, deren Erlös der Landespartei zugutekäme.

„Zuerst bekam ich viele Fragen“, sagte Wiik über Trumps Entscheidung, in seinen Staat zu reisen, als die Vorwahlsaison nach dem Labor Day ihren traditionellen Hochbetrieb startete.

„Aber je genauer man es betrachtet, desto mehr wird Trump zu einem Medienereignis, wo auch immer er landet“, sagte Wiik. „Er könnte eine Kundgebung auf dem Mond machen und er würde sein Wort verbreiten und genauso viele Leute erreichen, deshalb bin ich einfach froh, dass er sich für South Dakota entschieden hat.“

Colvin berichtete aus New York.

Jill Colvin und Stephen Groves, The Associated Press

















