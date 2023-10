Der Schütze, der in Lewiston, Maine, 18 Menschen getötet hatte, sei tot aufgefunden worden, sagte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Samstag auf einer Pressekonferenz.

„Ich atme heute Abend erleichtert auf, weil ich weiß, dass Robert Card für niemanden mehr eine Bedrohung darstellt“, sagte sie und bezog sich dabei auf den Schützen.

Die Polizei suchte fast zwei Tage lang ausgiebig nach dem Schützen, forderte die Menschen zunächst auf, drinnen zu bleiben, hob dann am späten Freitag schließlich die Anordnung auf, Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Mills sagte, sie habe Präsident Joe Biden über die Neuigkeiten informiert und den Strafverfolgungsbeamten für ihre Arbeit gedankt.

Der Schütze hat offenbar eine selbst zugefügte Schusswunde, sagt ein Beamter

Mike Sauschuck, Beauftragter für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates, sagte auf der Pressekonferenz, dass der Verdächtige tot in der Nähe des Flusses Androscoggin in Lisbon Falls aufgefunden worden sei.

Card hatte sich offenbar selbst eine Schusswunde zugefügt, sagte Sauschuck und fügte hinzu, es sei nicht klar, wann der Schütze starb. Weitere Details würden in den kommenden Tagen folgen, sagte er.

Sauschuck hielt ebenfalls früher am Tag eine Pressekonferenz ab, bei der er alle 18 Opfer der Massenerschießung namentlich nannte. Alle Familien der Opfer seien benachrichtigt worden.

Fotos der Ermordeten waren auf einer Tafel hinter ihm angebracht und er las ihre Namen bei der Besprechung laut vor. Der Lesung folgte eine Schweigeminute.

Ein Sprecher der staatlichen Gerichtsmedizin sagte, die Opfer seien zwischen 14 und 76 Jahre alt.

Mindestens 18 Tote bei jüngster Massenerschießung in den USA

Die Fahndung dauerte nach dem Amoklauf fast zwei Tage

Der Schütze blieb fast zwei Tage lang auf freiem Fuß, während die Behörden, darunter Dutzende FBI-Agenten, die Wälder und Wasserstraßen im Zentrum und Süden von Maine durchkämmten.

Die Polizeibeamten hatten keine Angaben dazu gemacht, ob sie Hinweise auf den Verdächtigen hatten.

Die Behörden sagten, sie hätten einen möglichen Abschiedsbrief untersucht, der im Haus des Schützen gefunden wurde und an seinen Sohn gerichtet war. In der Notiz gebe es kein konkretes Motiv für die Schießerei, fügten sie hinzu.

Nachbarn sagten den Ermittlern, dass die Familie des Schützen seit Generationen in der Gegend, in einer Stadt namens Bowdoin, lebte und verschiedene Familienmitglieder Hunderte Hektar in der Gegend besaßen.

Biden fordert ein Waffengesetz

Nach Angaben des Gun Violence Archive, einer Nichtregierungsorganisation, haben die USA im Jahr 2023 mehr als 500 Massenschießereien registriert.

US-Präsident Joe Biden sagte, die Nation sei erneut „in Trauer nach einer weiteren sinnlosen und tragischen Massenerschießung“.

Er wiederholte die Forderung nach einem erneuten Verbot von Angriffswaffen und strengeren Regeln für Waffenverkaufsmaßnahmen, die vom Kongress verabschiedet werden müssen.

Anmerkung des Herausgebers: In einer früheren Version des Artikels wurde der vollständige Name des Verdächtigen verschwiegen. Die DW folgt dem deutschen Pressekodex, der die Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre mutmaßlicher Krimineller oder Opfer betont und uns dazu drängt, die vollständigen Namen mutmaßlicher Krimineller nicht preiszugeben.

rm, rmt/wd (AP, Reuters)