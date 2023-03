Walgreens, de op een na grootste apotheekketen van het land en eigenaar van het in New York gevestigde Duane Reade, bevestigde vorige week dat het geen abortuspillen zou verstrekken, noch per post, noch op fysieke locaties in verschillende staten waar ze legaal blijven.

Het bedrijf kondigde de beslissing aan nadat bijna twee dozijn Republikeinse procureurs-generaal met juridische stappen hadden gedreigd als het zou beginnen met de distributie van de medicijnen, die de meest populaire methode zijn geworden om een ​​zwangerschap in de VS te beëindigen.

“We dringen er bij u op aan om u niet door deze tactieken te laten intimideren en om u in te zetten om deze kritieke medicatie zo breed mogelijk beschikbaar te maken, gebaseerd op een eerlijke en onbevooroordeelde interpretatie van de staats- en federale wetgeving”, schreven Hochul en James in hun brief aan de apotheek leidinggevenden.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zei woensdag dat de staat een contract van $ 54 miljoen met Walgreens niet zou verlengen als reactie op het besluit van het bedrijf. Een verlenging van het contract, waarbij Walgreens medicijnen levert aan gevangenen in Californië, zou op 1 mei ingaan.

De staat New York lijkt geen actieve contracten met Walgreens te hebben, volgens een overzicht van de gegevens bij het kantoor van de staatscontroleur.

De FDA kondigde in januari aan dat apotheken in de detailhandel de abortuspil mifepriston op recept mogen verstrekken aan zwangere mensen, na het vrijgeven van nieuwe gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van de medicijnen. Voor die tijd moesten patiënten de medicijnen rechtstreeks van een arts krijgen.

Volgens het nieuwe beleid moeten apotheken een certificering verkrijgen om de medicatie af te leveren. Walgreens heeft gezegd dat het werkt aan certificering in sommige staten, die het bedrijf weigerde te noemen, maar de pillen nog nergens distribueert.